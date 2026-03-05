Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Článek vznikl ve spolupráci se společnostmi GymBeam a Notino.
dnes 5. března 2026 v 9:30
Čas čtení 4:42
Alexandra Mravíková/refresher.sk

Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě

Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Zdroj: Dupe Photos / rin owen
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Víš, která živina by neměla chybět ve tvém jídelníčku?

Kolik kalorií bychom měli denně sníst, abychom měli energii, cítili se dobře a nemuseli o jídle přemýšlet celý den? Sociální sítě nabízejí rychlé odpovědi a univerzální čísla, ale realita je trochu složitější. To, co funguje pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému – a právě proto mnoho lidí tápe.

Možná i ty znáš situaci, kdy se snažíš jíst „lépe“, ale přesto jsi unavený*á, hladový*á nebo máš pocit, že ti během dne chybí energie. Problém často není v tom, kolik toho sníš, ale z čeho se tvůj jídelníček skládá. Jedna živina přitom zůstává dlouhodobě podceňovaná.

Tento článek obsahuje affiliate odkazy. Produkty jsou vybrány nezávisle redakcí.
Ceny a dostupnost produktů jsou aktuální v čase psaní článku. S odstupem času se mohou měnit.

Univerzální kalorický příjem neexistuje

Hned na začátku si musíme říct, že ačkoli je internet plný univerzálních čísel a rad, lidské tělo nefunguje podle jedné tabulky. Denní energetický příjem ovlivňuje věk, výška, váha, množství svalové hmoty i to, jak vypadá tvůj běžný den – jestli většinu času sedíš, nebo se pravidelně hýbeš.

Orientačně se u žen denní doporučený příjem kalorií pohybuje okolo 1 600 až 2 400 kcal denně, pokud mají běžnou míru aktivity. U mužů bývá potřeba energie zpravidla vyšší, nejčastěji přibližně 2 000 až 3 000 kcal denně, vždy však závisí na pohybu, věku či množství svalové hmoty.

I proto nemá velký smysl srovnávat se s přáteli nebo influencery. Dva lidé stejné váhy mohou mít úplně rozdílnou potřebu energie jen proto, že mají odlišný životní styl.

Pokud chceš získat orientační přehled, nejjednodušší je použít online kalkulačku denního energetického příjmu. Získáš tak základní bod, od kterého se dá odrazit.

online kalkulačka energetického příjmu
@xtinefit

Calories explained

♬ original sound - Your Fitness Coach

Není to jen o množství, ale i o kvalitě

Když se mluví o stravě, velmi často se zmiňuje jen množství kalorií. Méně se však řeší kvalita jídla a jeho složení. Dvě jídla mohou mít podobnou energetickou hodnotu, ale úplně jiný vliv na energii, koncentraci či pocit sytosti – nejde totiž jen o čísla, ale i o to, z jakých makroživin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků, se dané jídlo skládá.

Pokud jsi někdy po sladké snídani zažil*a rychlý pokles energie nebo chuť na další snacky, pravděpodobně nešlo o nedostatek kalorií, ale o nevyvážené složení jídla.

Jednou z nejčastějších chyb v moderním jídelníčku je nízký příjem bílkovin. Mnoho lidí se spoléhá nejvíce na rychlé sacharidy – pečivo, sladké snacky či těstoviny – a proteiny zůstávají spíše doplňkem než základem jídelníčku.

@tymiere_griffin 5 REASONS WHY PROTEIN IS SO IMPORTANT 🥩🍳🌱 Long story short, make sure you’re eating enough protein. A lot of people don’t know this but amino acids found in dietary protein are the building blocks of keratin and collagen. This is what makes up healthy hair skin and nails. This also helps with with hair strength, moisture, and prevents greying 👴🏾 Protein, along with carbs carry the least amount of calories per gram. They have 4 calories per every gram, in contrast Fat has 9. Protein is the building block of your muscles. Therefore, eating adequate amounts of protein helps you maintain your muscle mass and promotes muscle growth when you do strength training. 🦍 Because a high-protein diet boosts metabolism and leads to an automatic reduction in calorie intake and cravings, many people who increase their protein intake tend to lose weight almost instantly. Especially with beginners. I use @ghostlifestyle always! you can use my code : Tygriffin to save you some money on the highest quality protein powder. #protein #macros #personaltrainer #nutrition ♬ original sound - Tymiere Griffin

Bílkoviny přitom hrají důležitou roli nejen při sportu, ale i v běžném fungování těla. Podílejí se na regeneraci, ovlivňují pocit sytosti a pomáhají stabilizovat energii během dne. Jejich dostatek může mít vliv i na kvalitu pokožky, vlasů či celkovou vitalitu.

Bílkoviny v lidském těle:

  • pomáhají s růstem a regenerací tkání,
  • fungují jako hormony a přenášejí signály mezi buňkami,
  • tvoří strukturu kůže, vlasů, kostí či svalů,
  • podporují imunitu a tvorbu protilátek,
  • přenášejí živiny, kyslík a další látky v těle,
  • v případě potřeby mohou sloužit i jako zdroj energie.

Kolik bílkovin denně zařadit do jídelníčku

Podobně jako u kalorií obecně, i zde záleží na životním stylu, pohybu či celkovém složení jídelníčku. Existují však orientační doporučení, která mohou posloužit jako jednoduchý kompas.

Pro většinu běžně aktivních lidí se doporučuje zhruba 0,8 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně. V praxi to znamená, že člověk s váhou 70 kilogramů může cílit přibližně na 85 až 110 gramů bílkovin denně. Nejde však o přesnou matematiku – spíše o rámec, který pomáhá uvědomit si, zda se přibližně pohybuješ ve správném rozmezí.

Pokud však pravidelně sportuješ nebo máš fyzicky náročnější režim, potřeba se může mírně zvýšit. Neznamená to však, že musíš počítat každý gram – často stačí podívat se na to, zda se zdroj bílkovin objeví v každém hlavním jídle.

Jak přirozeně zvýšit příjem bílkovin

Často jde spíše o malé úpravy, které přirozeně zapadnou do běžného dne. Začít se dá úplně jednoduše – zkus do jídelníčku zařadit více potravin bohatých na bílkoviny, jako jsou skyr, tvaroh, vejce, ryby či kuřecí nebo krůtí maso, které zvýší příjem proteinů bez velkých změn v jídelníčku.

Následně mohou přijít na řadu i praktické výměny, například proteinové těstoviny místo klasických, které mohou obsahovat výrazně více bílkovin v jedné porci než tradiční varianty. Podobně fungují i různé druhy luštěnin, které lze jednoduše přidat do salátů či misek.

🍽 Na talíř si přidej:

👉 těstoviny z červené čočky (49 Kč)

👉 tekuté vaječné bílky (159 Kč)

👉 fazole Mungo (58 Kč)

Pomoci může i pravidlo „doplnit, ne nahradit“. Místo toho, abys ze dne na den měnil*a celý jídelníček, zkus k tomu, co už jíš, přidat bílkovinovou složku. Pokud máš pocit, že ráno nestíháš nebo končíš u sladkých snídaní bez sytosti, pomoci mohou produkty, které už mají bílkoviny přímo v základu. Rýžová proteinová kaše, mix semínek nebo směs na proteinové palačinky dokáží zrychlit přípravu jídla a zároveň přidat více živin bez komplikovaného plánování.

🍽 Na talíř si přidej:

👉 rýžová proteinová kaše (148 Kč)

👉 směs na proteinové palačinky (229 Kč)

👉 mix semínek (58 Kč)

U svačin nebo dnů, kdy nemáš čas na plnohodnotné jídlo, může být praktickým řešením i syrovátkový protein. Nemusí sloužit jen na shake po tréninku – mnoho lidí ho přidává i do ovesné kaše, jogurtu či smoothie, čímž jednoduše zvýší příjem bílkovin.

🍽 Na talíř si přidej:

👉 proteinová tyčinka (30 Kč s kódem WOMANDAY)

👉 syrovátkový protein (549 Kč)

@cooklikeimbook You can eat your protein whenever you want. It’s just easier for most people to hit their protein goal when consumed earlier so they’re not rushed at night. Do what works best for your lifestyle and for your schedule! Having a secondary protein is such an easy way to get in extra protein without it feeling like protein. Fat free cheese, protein wraps, adding an egg, are all great ways to boost protein in a meal. Your protein goal should be 0.6-1.2g x current body weight (number is depending on your goals, body fat percentage, and lifestyle). If you are one of my subscribers on Instagram, then message me anytime and I’d be happy to coach or answer any questions. Stay warm and stay safe ✌🏻 #fitness #weightlosshelp #weightlosstips #fatloss #fatlosstips #transformation #health #nutritionist ♬ Soulful Strut - The Fame Gang
Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka 26. února 2026 v 13:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVÍ FYZICKÉ ZDRAVÍ ZDRAVÍ
Doporučujeme
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před hodinou
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
Storky
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Lifestyle news
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
před 43 minutami
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 hodinami
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
včera v 17:31
Hra o trůny má dostat film! Příběh by mohl být o zásadní postavě, která se nikdy na obrazovce neobjevila
včera v 14:03
Evropská environmentální agentura varuje: Za depresemi a úzkostmi může být i tento nenápadný faktor
včera v 12:53
Známá tenistka Sabalenka se zasnoubila. Za muže si vezme brazilského podnikatele
včera v 11:41
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, na ostrov se vrátily dvě ikony minulých řad
včera v 10:22
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
včera v 07:49
Známý herec ze Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte se, jsem tvrdej z*urvysyn,“ vzkázal
před 2 dny
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Česko Spojené státy americké (USA) Válka
Více
Čeká nás nejteplejší léto v historii? Vědci očekávají návrat jevu El Niño a varují před rekordními teplotami
dnes v 07:34
Skandál v českém fotbalu: Kouč si natáčel hráčky Slovácka ve sprše, hrozí mu doživotní zákaz trénování
včera v 17:03
Stát pro uváznuté Čechy a Češky pronajal letadlo. Lidé za letenku zaplatí 15 tisíc korun
včera v 16:36

Více z tématu Zdraví

Všechno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
25. 2. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
18. 2. 2026 13:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
26. 2. 2026 13:00
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
před 3 dny
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Návrat Tommyho Shelbyho, nový Daredevil nebo žhavý erotický thriller. Tyhle seriály v březnu nesmíš minout
před 3 dny
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
před 3 dny
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
PR zpráva
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
před 18 minutami
Co všechno se může stát, když začneš odkládat prevenci?
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před hodinou
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 2 hodinami
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
dnes v 07:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 hodinami
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
včera v 10:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
ŽEBŘÍČEK: 10 nejbohatších lidí světa. Musk má rekordní majetek, Bezos i Zuckerberg přišli o miliardy
včera v 18:00
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
KOMENTÁŘ: Ženy roďte, ale nezapomeňte být hot. Internet rozlítila Rihanna, která si dovolila vypadat jako po třech dětech
před 2 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
před 2 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
27. 2. 2026 10:00
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
Refresher Club
Kryštof jako model prorazil v Miláně i Paříži. „Kvůli Gucci mě vyhodili ze školy. Na první casting mě fotila babička“
1. 3. 2026 7:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse