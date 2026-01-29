Hlavní témata
dnes 29. ledna 2026 v 12:49
Čas čtení 1:54
Anna-Marie Vondráková

Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky

Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
Zdroj: wikimedia commons/Susan Alpin/volně k použití
Společnost vyrábějící kosmetiku v posledních dnech přišla o tisíce zákazníků a zákaznic. K hromadnému bojkotu je vyprovokoval příspěvek, který sdílela její zakladatelka Huda Kattan.

Jen na Instagramu značka přišla o více než 40 tisíc sledujících. Sociální sítě navíc plní videa, ve kterých lidé vyhazují a zapalují svou starou kosmetiku a uvádějí, že už si žádné produkty od společnosti Huda Beauty nikdy nepořídí. Firma tak pravděpodobně přijde i o značnou část tržeb.

Vše vyvolal příspěvek, který na Instagramu sdílela influencerka a zakladatelka značky Huda Kattan. Jde o video zachycující lidi v ulicích Íránu zapalující fotografie Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahu a Reza Pahlaviho. A právě poslední jméno je pro kontext celého bojkotu klíčové. Reza Pahlavi je totiž novým vůdcem revoluce, která v Íránu probíhá. Podle mnohých tak jde o propagandistický příspěvek, který podporuje starý režim v zemi.

Příspěvek Huda Kattan chvíli po jeho zveřejnění a obdržení velké vlny kritiky smazala, jak ale všichni víme, co se jednou objeví na sociálních sítích, jen tak nezmizí. Lidé se tak začali pozastavovat nad tím, na jaké straně Kattan stojí a zda jí náhodou neplatí IRGC (Islámská revoluční garda), ozbrojená složka, jejímž ústavním mandátem je zajistit integritu Islámské republiky.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Sadaf (@shellbeauty1)

„Vaše produkty smrdí krví,“ píší lidé na sociálních sítích. Na Instagramu se už objevily i fotografie přímo z obchodů, na kterých jsou zachyceny vzkazy, které lidé nechávají přímo u stojanů se zmíněnou kosmetikou. „Huda podporuje teroristy, zamyslete se předtím, než si něco koupíte,“ stojí na nich.

Nemám dost informací

Sama influencerka se už k situaci vyjádřila. Na Instagramu uvedla, že odmítá obvinění z toho, že podporuje režim, ale zároveň přiznává, že o situaci není dostatečně informovaná, aby se mohla postavit na jednu stranu.

Huda Beauty Silk Balm Spicy Thermo Plumping Lip Balm Huda Beauty huda beauty lip stain Huda Beauty easy bake púder
Zobrazit galerii
(6)

„Slyšela jsem o režimu hodně různých informací z různých zdrojů, takže se necítím, že bych měla mít na situaci jasný názor,“ uvedla. „Ale představa, že dojde ke změně režimu rukou Spojených států, mě děsí,“ dodala. Zároveň řekla, že ona sama změnu režimu zažila ve své zemi a že stejnou věc v jiných státech podporovat nechce.

 

Její omluva však mnoho lidí neuklidnila a měla spíše opačný účinek. „Pokud máš pocit, že nemáš dostatek informací, tak se k situaci nevyjadřuj,“ vzkazují lidé na sociálních sítích. „Tvá slova jsou neúctou k desítkám tisíc Íránců, kteří byli zavražděni režimem Íránské islámské republiky, jen proto, že nepodporuješ politiku Spojených států.“

Značka opředená kontroverzí

Není to ale poprvé, co Huda Beauty čelí bojkotu. Minulý rok v červenci totiž její zakladatelka vyvolala podobné kontroverze, když na sociálních sítích sdílela video, ve kterém propagovala konspirační teorie o Izraeli.

Huda Kattan ve videu prohlásila, že Izrael je zodpovědný za „všechny světové války“, včetně první a druhé světové války, stejně jako za útoky z 11. září a 7. října. Příspěvek dokonce TikTok po velké vlně kritiky smazal. Huda Beauty však i tenkrát zvládla bojkot ustát a stále se udržet na trhu s kosmetikou, je tedy otázkou, zda nejnovější kontroverze bude mít tak velké dopady, jako se nyní zdá, či jestli internet opět rychle zapomene.

