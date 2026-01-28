Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 28. ledna 2026 v 17:10
Čas čtení 1:56

Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up

Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Zdroj: Jamie McCarthy/WireImage
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Line-up 23. ročníku se rozrůstá o další desítku interpretů a interpretek, kteří slibují žánrovou pestrost a energii, na jakou jsou fanoušci*fanynky v Ostravě zvyklí.

Lovkyně démonů Audrey Nuna

„Existuje jen pár interpretů, se kterými mají festivaly tak blízké vztahy jako my s LP,“ řekl umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek. „Jsme rádi, že můžeme být součástí jejich příběhu už bezmála deset let a že právě v Ostravě možná v létě zazní i úplně nová hudba,“ dodal.

Velkým lákadlem je americká hudebnice Audrey Nuna. Ta se do širšího povědomí zapsala nejen svými alby liquid breakfast a TRENCH, ale především díky animovanému hitu K-pop: Lovkyně démonů. Její hlas provází postavu Miry ze skupiny HUNTR/X a skladba Golden, na které se podílela, nedávno získala prestižní Zlatý glóbus. Návštěvnictvo se může těšit na výbušný mix popu, R&B a elektroniky.

Audrey Nuna
Zdroj: AP Photo/Chris Pizzello

Asijskou vlnu podpoří také japonská čtveřice Atarashii Gakko!. Skupina, která si před dvěma lety podmanila Coachellu, přiveze do Ostravy svou pověstnou show, energickou směs jazzu, rocku a popu, která boří veškeré kulturní bariéry.

Doporučeno
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon 28. ledna 2026 v 11:56

Britský rock i virální taneční scéna

Fanoušci a fanynky kytar si do kalendářů musí zapsat návrat The Libertines. Pete Doherty a Carl Barât přivezou nejen své ikonické hity, ale i novinkové album All Quiet On The Eastern Esplanade. Půjde o jejich vůbec první vystoupení na českém festivalu.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci taneční hudby. Oblíbená FRESH Stage představí britského producenta nimino, autora megahitu I Only Smoke When I Drink, který na Spotify překonal hranici 200 milionů přehrání. Těšit se můžeš i na exkluzivní show Gruppo Salsiccia.

Hihihahaholky
Hihihahaholky Zdroj: Hihihahaholky/se svolením

Atraktivní multižánrovou skladbu FRESH Stage doplňuje j-popové duo NIKO NIKO TAN TAN, amsterdamská DJka Olive Anguz, kolumbijské trio Ghetto Kumbé a ze Středomoří dorazí dvojice L'arannà. Domácí barvy budou hájit na scéně HIHIHAHAHOLKY.

Doporučeno
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě 29. ledna 2026 v 15:30

Aktuální seznam více než čtyřiceti zveřejněných jmen rozšiřuje nově také mezinárodní skupina Tolstoys, americký DJ Kotiēr nebo Ondřej Ruml, který vydává své nové sólové album.

Síla oceli a důraz na rodinnou atmosféru

Festival se může dlouhodobě opřít o stabilní partnery, kteří mu pomáhají růst. Česká spořitelna, která je s festivalem už od jeho druhého ročníku, letos opět přiveze svou ikonickou festivalovou zónu.

Druhá největší scéna bude i letos patřit společnosti T-Mobile, která zajistí špičkovou konektivitu celého areálu i stanového městečka. Návštěvníci se mohou těšit na zóny plné zážitků a oblíbené Chill out pointy pro chvíle #MeziSvými. Novým generálním partnerem se navíc stává ocelářská skupina Moravia Steel, která podpoří nově vznikající hudební scénu.

Colours of Ostrava
Zdroj: Colours of Ostrava / hanoutphoto/ propagační materiál

Pro rodiny s dětmi bude opět připraven ČEZ Family Park, který loni hostil přes čtyři tisíce dětí. „Chceme, aby festival byl místem pro celou rodinu. Dětem nabídneme nejen radost ze hry, ale i inspiraci,“ doplňuje Michaela Ziková ze Skupiny ČEZ.

Doporučeno
WEEKEND RADAR: Koncert nejposlouchanějšího Čecha v Roxy a „Where Is My Husband“ live. Kam jít o víkendu? WEEKEND RADAR: Koncert nejposlouchanějšího Čecha v Roxy a „Where Is My Husband“ live. Kam jít o víkendu? 23. ledna 2026 v 7:00

Velké změny čekají i diskuzní fórum Meltingpot. Scény se letos přesunou do jedné oblasti pro plynulejší přecházení mezi debatami. „Novinkou bude také Priority Pass, díky kterému si zájemci zajistí přednostní přístup do sálu nebo místenku na divadelní představení,“ prozrazuje za Meltingpot David Gonos.

colours
Zdroj: Colours of Ostrava / eugene.zhyvchik/ propagační materiál

Colours of Ostrava proběhne už od 15. do 18. července. Čtyřdenní vstupenky můžeš aktuálně sehnat za 4 490 korun a dvoudenní za 3 190 korun.

Doporučeno
Na Colours of Ostrava vystoupí hvězdné duo Twenty One Pilots. Známe ceny vstupenek na celý festival Na Colours of Ostrava vystoupí hvězdné duo Twenty One Pilots. Známe ceny vstupenek na celý festival 30. září 2025 v 10:52
Doporučeno
Legendární producent a bojovník za práva zvířat se vrací do Česka. Moby je dalším headlinerem Colours of Ostrava Legendární producent a bojovník za práva zvířat se vrací do Česka. Moby je dalším headlinerem Colours of Ostrava 6. listopadu 2025 v 8:35
Doporučeno
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě 22. ledna 2026 v 7:40
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA HUDBA
Doporučujeme
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
před 2 dny
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
před 3 dny
Storky
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Takhle vypadá Sophie Turner jako Lara Croft v seriálu Tomb Raider
Lifestyle news
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před hodinou
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 hodinami
Bruce Springsteen vydal nový protestní song. Kritizuje americký imigrační úřad
dnes v 11:16
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Tajemství Kena je konečně odhaleno. Mattel po 65 letech prozradil skutečné jméno panenky
dnes v 07:38
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Muradov se otevřeně vyjádřil ke zprávám o vyhoštění a svatbě. Zápasník zveřejnil i fotky z velkého dne
včera v 16:18
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
včera v 14:50
Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
včera v 11:56
Zpravodajství
Česko Politika Petr Macinka Petr Pavel
Více
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

Více z tématu Hudba

Všechno
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
před 2 dny
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
před 2 dny
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
22. 1. 2026 15:32
Nevídaný úspěch Taylor Swift. Stala se nejmladší ženou v Síni slávy skladatelů písní
Nevídaný úspěch Taylor Swift. Stala se nejmladší ženou v Síni slávy skladatelů písní
22. 1. 2026 17:01
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
před 3 dny
Více z tématu Sport Všechno
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
včera v 07:39
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Ester Ledecká a Zuzana Maděrová ovládly paralelní obří slalom na snowboardu. Přepsaly historii
23. 1. 2026 14:12
Více z tématu Zdraví Všechno
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
refresher+
Veronika se narodila s tetracyklinovými zuby: „Zubařka mi řekla, že si nikdy nikoho nenajdu“
5. 1. 2026 9:00
4
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 7 minutami
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
dnes v 07:00
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
VIDEO: Lyžařka riskovala život kvůli selfie. Nebezpečná šelma na ni nečekaně zaútočila
včera v 10:39
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
před 3 dny
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 2 dny
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Zpět
Sdílet
Diskuse