Line-up 23. ročníku se rozrůstá o další desítku interpretů a interpretek, kteří slibují žánrovou pestrost a energii, na jakou jsou fanoušci*fanynky v Ostravě zvyklí.
Lovkyně démonů Audrey Nuna
„Existuje jen pár interpretů, se kterými mají festivaly tak blízké vztahy jako my s LP,“ řekl umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek. „Jsme rádi, že můžeme být součástí jejich příběhu už bezmála deset let a že právě v Ostravě možná v létě zazní i úplně nová hudba,“ dodal.
Velkým lákadlem je americká hudebnice Audrey Nuna. Ta se do širšího povědomí zapsala nejen svými alby liquid breakfast a TRENCH, ale především díky animovanému hitu K-pop: Lovkyně démonů. Její hlas provází postavu Miry ze skupiny HUNTR/X a skladba Golden, na které se podílela, nedávno získala prestižní Zlatý glóbus. Návštěvnictvo se může těšit na výbušný mix popu, R&B a elektroniky.
Asijskou vlnu podpoří také japonská čtveřice Atarashii Gakko!. Skupina, která si před dvěma lety podmanila Coachellu, přiveze do Ostravy svou pověstnou show, energickou směs jazzu, rocku a popu, která boří veškeré kulturní bariéry.
Britský rock i virální taneční scéna
Fanoušci a fanynky kytar si do kalendářů musí zapsat návrat The Libertines. Pete Doherty a Carl Barât přivezou nejen své ikonické hity, ale i novinkové album All Quiet On The Eastern Esplanade. Půjde o jejich vůbec první vystoupení na českém festivalu.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci taneční hudby. Oblíbená FRESH Stage představí britského producenta nimino, autora megahitu I Only Smoke When I Drink, který na Spotify překonal hranici 200 milionů přehrání. Těšit se můžeš i na exkluzivní show Gruppo Salsiccia.
Atraktivní multižánrovou skladbu FRESH Stage doplňuje j-popové duo NIKO NIKO TAN TAN, amsterdamská DJka Olive Anguz, kolumbijské trio Ghetto Kumbé a ze Středomoří dorazí dvojice L'arannà. Domácí barvy budou hájit na scéně HIHIHAHAHOLKY.
Aktuální seznam více než čtyřiceti zveřejněných jmen rozšiřuje nově také mezinárodní skupina Tolstoys, americký DJ Kotiēr nebo Ondřej Ruml, který vydává své nové sólové album.
Síla oceli a důraz na rodinnou atmosféru
Festival se může dlouhodobě opřít o stabilní partnery, kteří mu pomáhají růst. Česká spořitelna, která je s festivalem už od jeho druhého ročníku, letos opět přiveze svou ikonickou festivalovou zónu.
Druhá největší scéna bude i letos patřit společnosti T-Mobile, která zajistí špičkovou konektivitu celého areálu i stanového městečka. Návštěvníci se mohou těšit na zóny plné zážitků a oblíbené Chill out pointy pro chvíle #MeziSvými. Novým generálním partnerem se navíc stává ocelářská skupina Moravia Steel, která podpoří nově vznikající hudební scénu.
Pro rodiny s dětmi bude opět připraven ČEZ Family Park, který loni hostil přes čtyři tisíce dětí. „Chceme, aby festival byl místem pro celou rodinu. Dětem nabídneme nejen radost ze hry, ale i inspiraci,“ doplňuje Michaela Ziková ze Skupiny ČEZ.
Velké změny čekají i diskuzní fórum Meltingpot. Scény se letos přesunou do jedné oblasti pro plynulejší přecházení mezi debatami. „Novinkou bude také Priority Pass, díky kterému si zájemci zajistí přednostní přístup do sálu nebo místenku na divadelní představení,“ prozrazuje za Meltingpot David Gonos.
Colours of Ostrava proběhne už od 15. do 18. července. Čtyřdenní vstupenky můžeš aktuálně sehnat za 4 490 korun a dvoudenní za 3 190 korun.