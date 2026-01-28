Hlavní témata
včera 28. ledna 2026 v 11:56
Čas čtení 3:28
Anna Sochorová

Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon

Ceny Anděl odhalily favority a favoritky jubilejního 35. ročníku. Čeká nás souboj rapových nadějí a popových ikon
Zdroj: GUFRAU, Jan Cestr / se svolením
Shortlisty Cen Anděl Coca-Cola 2025, ze kterých vzejdou tři nominace na každou kategorii, ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. Hned třikrát se v přednominacích objevují taky Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

Generace Z v ofenzivě: GUFRAU a Victor Kal.

Největšími jmény letošního předvýběru jsou bezpochyby pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal. Tito talentovaní zástupci nejmladší hudební generace proměnili své loňské aktivity v masivní úspěch u akademiků*akademiček. Jejich hit Navždycky blázen, na kterém hostuje i Rohony, rezonuje v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt. Tím ale jejich nominace nekončí, za společnou desku Boyband mají šanci i v prestižní kategorii Album.

S Viktorem Kalem jsme si o hudbě popovídali i v rámci pořadu OFFSTAGE. Epizodu si budeš moct pustit už tento víkend.
GUFRAU a Victor Kal.
GUFRAU a Victor Kal. Zdroj: GUFRAU, Jan Cestr / se svolením

Hned tři zářezy na shortlistech si připsalo několik dalších výrazných tváří. Ben Cristovao boduje jako Sólový interpret s albem Septum, ale i díky hitu Dlouhá noc a projektu Khaosan (se Sofianem Medjmedjem).

Anna Vaverková pak s deskou Krása potvrzuje svou pozici jedné z nejzajímavějších tváří současného popu.

Na seznamu se objevují i James Cole a Idea. Hiphopoví veteráni dokázali, že mají stále co říct, a to jak v žánrové kategorii Rap, tak v rámci Společného projektu.

„Nevím přesně, kolik písniček jsem už měla napsaných, než jsem pracovala s konceptem Krása, ale vím, že titulní písnička, která se jmenuje Krása, byla jedna z prvních.“
„Nevím přesně, kolik písniček jsem už měla napsaných, než jsem pracovala s konceptem Krása, ale vím, že titulní písnička, která se jmenuje Krása, byla jedna z prvních.“ Zdroj: Táňa Lvovská (se svolením Anny Vaverkové)

Návraty, stálice a žánrová pestrost

Shortlisty jsou letos plné zajímavých příběhů. Velkou pozornost budí návrat indie-rockové formace The Prostitutes, kteří se po pauze mohou vrátit rovnou s nominací na Album a Skupinu roku. V kategorii Album jim budou konkurovat například Roman Holý se svým Strážcem klidu, legendární Mňága a Žďorp nebo nestor Michal Prokop.

Dvojnásobné šance na nominaci mají také umělci napříč žánry, od raperů 58G a Viktora Sheena (v novém projektu BUKA), přes multižánrovou Annet X a písničkářku Amelii Siba, až po jazzovou divu Dorotu Barovou nebo violoncellistku Terezii Kovalovou.

Annet X
Annet X Zdroj: Refresher / Michal Kulja

Cesta k sošce

O tom, kdo nakonec promění shortlisty v oficiální nominace (finálovou trojici), rozhodne odbornictvo ve druhém kole hlasování. Jedinou kategorií, o které je již rozhodnuto, je Síň slávy. Jméno nového laureáta*laureátky se však tradičně dozvíme až během slavnostního galavečera.

„Jsem rád, že mezi nahrávkami mají zástupce jména tradiční i ta úplně nová. Kéž by jim teď hlasy odborné veřejnosti přinesly i větší pozornost veřejnosti široké,“ dodává předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.

58G
58G Zdroj: 58G / propagační materiál

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos zajistí Česká televize na kanálu ČT1 a streamovací platforma YouTube.

Výsledky 1. kola hlasování České hudební akademie (řazeno abecedně)

Album

ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL.2
MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
BARBORA POLÁKOVÁ, ŠTĚPÁN URBAN – SRŠEŇ
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
DAVID STYPKA A BANDJEEZ – OPATRUJ.
THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA 
 

Skladba

BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – DLOUHÁ NOC
GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY BLÁZEN
LENNY – HOLD ON TO ME
LUCIE – MARIE
MIRAI – DRAHOKAMY
MARIE ROTTROVÁ – DOMA
XINDL X – PUBERŤÁK
 

 Skupina

58G – ZA 5 DVANÁCT
DUKLA – DALŠÍ ROK
I LOVE YOU HONEY BUNNY – DON’T LOOK WHEN I’M CHANGING
JAMARON – NĚCO ZŮSTANE
MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
TATA BOJS – EP25
THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED
 

Sólová interpretka

ANNET X – BBYGIRL
MARKÉTA FOUKALOVÁ – JINAK
TEREZIE KOVALOVÁ – ZINKA
TEREZA MAŠKOVÁ – (NE)BUDU SEDĚT V KOUTĚ
AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2 HEAVEN
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
KLÁRA VYTISKOVÁ – +EGA
 

Sólový interpret

BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
BEN CRISTOVAO – SEPTUM
JAMES HARRIES – LOVE & DESIRE
ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL.2
JAKUB KÖNIG – ASTRONAUTI
MARPO – MAKING COUNTRY MUSIC COOL AGAIN
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
 

Společný projekt

CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
JAMES COLE & IDEA – DONE
BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – KHAOSAN
GUFRAU & VICTOR KAL. – BOYBAND
GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY BLÁZEN
BARBORA POLÁKOVÁ, ŠTĚPÁN URBAN – SRŠEŇ
VLADIMIR 518, 7KRÁT3 – WHITE BOY
 

Objev

MARIE APRIL – TANGERINES
GUFRAU, VICTOR KAL. – NAVŽDYCKY BLÁZEN
IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE SUN
LOUDZ1 – TOO LOUD / CLOUD
MELUZÍNA – HLASY MELUZÍN
SLAVÍČEK – CUKRÁŘSTVÍ
TEA SOFIA – CAFÉ BAR SUNSET LOVE
 

Videoklip

ANNET X – 10K – (režie ANEŽKA HOROVÁ)
CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID – (režie TOMÁŠ FIALA)
ISLAND MINT – MAN OF THE PEOPLE – (režie KAROLÍNA BERANOVÁ)
MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO – TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA (FEAT. PRAGO UNION) – (režie JIŘÍ KONVALINKA)
P/ST – SMEČKA (FEAT. ROSA) – (režie NIKOLAS SAND)
THE ECSTASY OF SAINT THERESA – MOON SUN ANYTHING – (režie JAN P. MUCHOW)
YASHA 96 – SHAKE YOU OFF (FEAT. MELIS) – (režie JAKUB J. JIRÁSEK)
 

Alternativa a elektronika

BLACK TAR JESUS – AFTERMATH
IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE SUN
TEREZIE KOVALOVÁ – ZINKA
MARKET – LOVE BOMBING
RIVERMOANS – WET SCORES FOR LISTENING
AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2 HEAVEN
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
 

Folk

DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
JAN BĚŤÁK – JAZYKEM KVĚTIN
PAVEL ČADEK – CELLEM VPŘED!
NIKA – ELSEWHERE
JAKUB NOHA – NA NIC SE NEPTEJTE
BARBORA XU – THE GARDEN OF OTAVA
ŽAMBOŠI – SKRÝŠ
 

Jazz

ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ – O ZTRACENÉ VODĚ
DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
MARCEL BÁRTA – EPISODES FROM THE SPINNING BALL
FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & STRINGS – COMING HOME
TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD – HOLY GRAIL
GÉRALDINE SCHNYDER & JIŘÍ SLAVÍK – TO LET GO
TYGROO – EAT HUMAN
 

Klasika

ALINDE QUINTET – INSCAPE/HAAS, ŠOSTAKOVIČ, VASKS, NOVÁK
JAN BARTOŠ, WIENER SYMPHONIKER, SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU, PETR POPELKA – BEETHOVEN, REJCHA – KLAVÍRNÍ KONCERTY
BELFIATO QUINTET, PRAGUE PHILHARMONIA, EMMANUEL VILLAUME, MATOUŠ ZUKAL – KAREL HUSA
ČESKÁ FILHARMONIE, SIR SIMON RATTLE – ANTONÍN DVOŘÁK/SLOVANSKÉ TANCE
CATRIONA MORISON, ČESKÁ FILHARMONIE, PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR, PUERI GAUDENTES, SEMYON BYCHKOV – GUSTAV MAHLER/SYMFONIE Č. 3
PAVEL HAAS QUARTET – BOHUSLAV MARTINŮ – SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 2,3,5,7
TOMÁŠ VRÁNA, JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA, GÁBOR KÁLI – BÉLA BARTÓK – KOMPLETNÍ KLAVÍRNÍ KONCERTY 
 

Rap

58G – ZA 5 DVANÁCT
BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
JAMES COLE, IDEA – DONE
JAMES COLE, IDEA – WELL DONE
CRYSTAL KIDZ – EHHE
NIK TENDO, DECKY – GOLDKIID
PTK – KARAKORAM
 

Rock

ABBIE FALLS – LIFE IS JUST A TEMPORARY PLAN
DUNAJ & JANA VÉBROVÁ – MŇAU
ELBE – PECULIAR
LVMEN – AMEN
PAN LYNX – ODVRÁCENÁ STRANA LESA
REFLECTIONS OF KARMA – VENOM & VELVET
TRNY & ŽILETKY – JE NUTNÉ ZABÍT BERÁNKA
 

Slovenské album

ADÉLA – THE PROVOCATEUR
BANKET, RICHARD MÜLLER – SLOVENSKÁ STRELA
ADAM ĎURICA – ADAM
FERMATA – BACKSTAGE
FVCK_KVLT – MŔTVA REVOLÚCIA
PETER BIČ PROJECT – STÁLE ŤA MÁ NIEKTO RÁD
SARA RIKAS – JA, SÁRA

Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 2 hodinami
Německý kancléř postavil Ukrajinu před krutou realitu. V blízké budoucnosti nevidí její perspektivu v EU
dnes v 10:45
1
Česko zasypala sněhová nadílka. O víkendu teploty ještě klesnou
dnes v 09:36

VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
Smlouvu údajně podepsala pod nátlakem a ze strachu o život svých dětí. 50 Cent se znovu soudí se svou expartnerkou
před 2 dny
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
Robbie Williams se stal nejúspěšnějším britským interpretem. Přeskočil dokonce i Beatles
před 2 dny
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
Rodinné drama Miley Cyrus pokračuje. Otec slavné zpěvačky je obviněn ze zneužívání
22. 1. 2026 15:32
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
dnes v 08:13
Párový psycholog: „Nejšťastnější páry dodržují těchto 5 zvyků. Většina lidí na ně zapomíná“
29. 11. 2025 8:10
Odpuštění není povinnost. Proč je v pořádku nemít v životě lidi, kteří ti ubližují, i když jsou to tví rodiče?
21. 1. 2026 13:00
Kokain ukrytý mezi dětskými hračkami. Policie zveřejnila detaily kolem kauzy Karlose Vémoly
Kokain ukrytý mezi dětskými hračkami. Policie zveřejnila detaily kolem kauzy Karlose Vémoly
20. 1. 2026 13:52
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
VIDEO: Ben Cristovao vydává před olympiádou motivační hit Vlajka. Je o hrdosti a cestě za sny
včera v 19:05
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
Kanye West se omlouvá za své antisemitské projevy. Za vše mohlo neléčené poškození mozku, tvrdí
před 3 dny

Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
Rapper Earl Sweatshirt dneska vystoupí v Praze. Připomeň si jeho zásadní tracky, které chceme slyšet živě
před 9 minutami
Jednoho z nejosobitějších rapperů generace čeká první český koncert. Můžeš ho vidět 29. ledna v pražském klubu Roxy. Jak bude vypadat jeho setlist?
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
Kingdom Come čeká upgrade. Hru si už brzy zahraješ v lepší kvalitě
dnes v 10:12
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
Celebrity Gossip: Jiřina Bohdalová zastoupí zesnulého Hezuckého. Kuběnku v Prostřenu zastínila kontroverzní influencerka
dnes v 10:00
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
Zima v Česku už tě deptá? Tohle je top 5 destinací, kam teď nejlevněji za teplem a sluncem
dnes v 07:00
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
Colours of Ostrava hlásí velké novinky! Známe desítku jmen, která doplní hvězdný line-up
včera v 17:10
