Shortlisty Cen Anděl Coca-Cola 2025, ze kterých vzejdou tři nominace na každou kategorii, ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. Hned třikrát se v přednominacích objevují taky Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.
Generace Z v ofenzivě: GUFRAU a Victor Kal.
Největšími jmény letošního předvýběru jsou bezpochyby pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal. Tito talentovaní zástupci nejmladší hudební generace proměnili své loňské aktivity v masivní úspěch u akademiků*akademiček. Jejich hit Navždycky blázen, na kterém hostuje i Rohony, rezonuje v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt. Tím ale jejich nominace nekončí, za společnou desku Boyband mají šanci i v prestižní kategorii Album.
Hned tři zářezy na shortlistech si připsalo několik dalších výrazných tváří. Ben Cristovao boduje jako Sólový interpret s albem Septum, ale i díky hitu Dlouhá noc a projektu Khaosan (se Sofianem Medjmedjem).
Anna Vaverková pak s deskou Krása potvrzuje svou pozici jedné z nejzajímavějších tváří současného popu.
Na seznamu se objevují i James Cole a Idea. Hiphopoví veteráni dokázali, že mají stále co říct, a to jak v žánrové kategorii Rap, tak v rámci Společného projektu.
Návraty, stálice a žánrová pestrost
Shortlisty jsou letos plné zajímavých příběhů. Velkou pozornost budí návrat indie-rockové formace The Prostitutes, kteří se po pauze mohou vrátit rovnou s nominací na Album a Skupinu roku. V kategorii Album jim budou konkurovat například Roman Holý se svým Strážcem klidu, legendární Mňága a Žďorp nebo nestor Michal Prokop.
Dvojnásobné šance na nominaci mají také umělci napříč žánry, od raperů 58G a Viktora Sheena (v novém projektu BUKA), přes multižánrovou Annet X a písničkářku Amelii Siba, až po jazzovou divu Dorotu Barovou nebo violoncellistku Terezii Kovalovou.
Cesta k sošce
O tom, kdo nakonec promění shortlisty v oficiální nominace (finálovou trojici), rozhodne odbornictvo ve druhém kole hlasování. Jedinou kategorií, o které je již rozhodnuto, je Síň slávy. Jméno nového laureáta*laureátky se však tradičně dozvíme až během slavnostního galavečera.
„Jsem rád, že mezi nahrávkami mají zástupce jména tradiční i ta úplně nová. Kéž by jim teď hlasy odborné veřejnosti přinesly i větší pozornost veřejnosti široké,“ dodává předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos zajistí Česká televize na kanálu ČT1 a streamovací platforma YouTube.
Výsledky 1. kola hlasování České hudební akademie (řazeno abecedně)
Album
ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL.2
MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
BARBORA POLÁKOVÁ, ŠTĚPÁN URBAN – SRŠEŇ
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
DAVID STYPKA A BANDJEEZ – OPATRUJ.
THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
Skladba
BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – DLOUHÁ NOC
GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY BLÁZEN
LENNY – HOLD ON TO ME
LUCIE – MARIE
MIRAI – DRAHOKAMY
MARIE ROTTROVÁ – DOMA
XINDL X – PUBERŤÁK
Skupina
58G – ZA 5 DVANÁCT
DUKLA – DALŠÍ ROK
I LOVE YOU HONEY BUNNY – DON’T LOOK WHEN I’M CHANGING
JAMARON – NĚCO ZŮSTANE
MŇÁGA A ŽĎORP – HOŘÍŠ? HOŘÍM!
TATA BOJS – EP25
THE PROSTITUTES – INEVITABLY DELAYED
Sólová interpretka
ANNET X – BBYGIRL
MARKÉTA FOUKALOVÁ – JINAK
TEREZIE KOVALOVÁ – ZINKA
TEREZA MAŠKOVÁ – (NE)BUDU SEDĚT V KOUTĚ
AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2 HEAVEN
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
KLÁRA VYTISKOVÁ – +EGA
Sólový interpret
BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
BEN CRISTOVAO – SEPTUM
JAMES HARRIES – LOVE & DESIRE
ROMAN HOLÝ – STRÁŽCE KLIDU VOL.2
JAKUB KÖNIG – ASTRONAUTI
MARPO – MAKING COUNTRY MUSIC COOL AGAIN
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE – OSTRAKA
Společný projekt
CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID
JAMES COLE & IDEA – DONE
BEN CRISTOVAO & SOFIAN MEDJMEDJ – KHAOSAN
GUFRAU & VICTOR KAL. – BOYBAND
GUFRAU, VICTOR KAL., ROHONY – NAVŽDYCKY BLÁZEN
BARBORA POLÁKOVÁ, ŠTĚPÁN URBAN – SRŠEŇ
VLADIMIR 518, 7KRÁT3 – WHITE BOY
Objev
MARIE APRIL – TANGERINES
GUFRAU, VICTOR KAL. – NAVŽDYCKY BLÁZEN
IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE SUN
LOUDZ1 – TOO LOUD / CLOUD
MELUZÍNA – HLASY MELUZÍN
SLAVÍČEK – CUKRÁŘSTVÍ
TEA SOFIA – CAFÉ BAR SUNSET LOVE
Videoklip
ANNET X – 10K – (režie ANEŽKA HOROVÁ)
CALIN & EWA FARNA – AŤ JE KLID – (režie TOMÁŠ FIALA)
ISLAND MINT – MAN OF THE PEOPLE – (režie KAROLÍNA BERANOVÁ)
MUTANTI HLEDAJ VÝCHODISKO – TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA (FEAT. PRAGO UNION) – (režie JIŘÍ KONVALINKA)
P/ST – SMEČKA (FEAT. ROSA) – (režie NIKOLAS SAND)
THE ECSTASY OF SAINT THERESA – MOON SUN ANYTHING – (režie JAN P. MUCHOW)
YASHA 96 – SHAKE YOU OFF (FEAT. MELIS) – (režie JAKUB J. JIRÁSEK)
Alternativa a elektronika
BLACK TAR JESUS – AFTERMATH
IDA THE YOUNG – TELL ME WHEN YOU PASS THE SUN
TEREZIE KOVALOVÁ – ZINKA
MARKET – LOVE BOMBING
RIVERMOANS – WET SCORES FOR LISTENING
AMELIE SIBA – THIS MAY BE THE ONLY WAY 2 HEAVEN
ANNA VAVERKOVÁ – KRÁSA
Folk
DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
JAN BĚŤÁK – JAZYKEM KVĚTIN
PAVEL ČADEK – CELLEM VPŘED!
NIKA – ELSEWHERE
JAKUB NOHA – NA NIC SE NEPTEJTE
BARBORA XU – THE GARDEN OF OTAVA
ŽAMBOŠI – SKRÝŠ
Jazz
ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ – O ZTRACENÉ VODĚ
DOROTA BAROVÁ – PÍSEŇ PRO MI
MARCEL BÁRTA – EPISODES FROM THE SPINNING BALL
FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & STRINGS – COMING HOME
TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD – HOLY GRAIL
GÉRALDINE SCHNYDER & JIŘÍ SLAVÍK – TO LET GO
TYGROO – EAT HUMAN
Klasika
ALINDE QUINTET – INSCAPE/HAAS, ŠOSTAKOVIČ, VASKS, NOVÁK
JAN BARTOŠ, WIENER SYMPHONIKER, SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU, PETR POPELKA – BEETHOVEN, REJCHA – KLAVÍRNÍ KONCERTY
BELFIATO QUINTET, PRAGUE PHILHARMONIA, EMMANUEL VILLAUME, MATOUŠ ZUKAL – KAREL HUSA
ČESKÁ FILHARMONIE, SIR SIMON RATTLE – ANTONÍN DVOŘÁK/SLOVANSKÉ TANCE
CATRIONA MORISON, ČESKÁ FILHARMONIE, PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR, PUERI GAUDENTES, SEMYON BYCHKOV – GUSTAV MAHLER/SYMFONIE Č. 3
PAVEL HAAS QUARTET – BOHUSLAV MARTINŮ – SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 2,3,5,7
TOMÁŠ VRÁNA, JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA, GÁBOR KÁLI – BÉLA BARTÓK – KOMPLETNÍ KLAVÍRNÍ KONCERTY
Rap
58G – ZA 5 DVANÁCT
BUKA – JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A KRISTÝNA
JAMES COLE, IDEA – DONE
JAMES COLE, IDEA – WELL DONE
CRYSTAL KIDZ – EHHE
NIK TENDO, DECKY – GOLDKIID
PTK – KARAKORAM
Rock
ABBIE FALLS – LIFE IS JUST A TEMPORARY PLAN
DUNAJ & JANA VÉBROVÁ – MŇAU
ELBE – PECULIAR
LVMEN – AMEN
PAN LYNX – ODVRÁCENÁ STRANA LESA
REFLECTIONS OF KARMA – VENOM & VELVET
TRNY & ŽILETKY – JE NUTNÉ ZABÍT BERÁNKA
Slovenské album
ADÉLA – THE PROVOCATEUR
BANKET, RICHARD MÜLLER – SLOVENSKÁ STRELA
ADAM ĎURICA – ADAM
FERMATA – BACKSTAGE
FVCK_KVLT – MŔTVA REVOLÚCIA
PETER BIČ PROJECT – STÁLE ŤA MÁ NIEKTO RÁD
SARA RIKAS – JA, SÁRA