Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 24. února 2026 v 14:00
Čas čtení 0:10

KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti

KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
Ilona Hobzová
Ilona Hobzová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Den učitelů se celosvětově slaví až 5. října, ale v Česku připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.

Světový i národní den učitelů a učitelek je věnován pedagogům a pedagožkám právě proto, aby si všichni mohli připomenout důležitost tohoto povolání. Učitelé a učitelky bývají často zásadními postavami i v českých filmech. Vyzkoušej si v našem kvízu, jak si tyhle postavy pamatuješ.

Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Kvíz
KVÍZ: Pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů?
Jaký předmět vyučoval v komedii Marečku, podejte mi pero profesor Hrbolek?
Zdroj: Filmové studio Barrandov
1 10
Jaký předmět vyučoval v komedii Marečku, podejte mi pero profesor Hrbolek?
Český jazyk
Matematiku
Hudební výchovu
Čím si ve filmu Gympl přivydělával fyzikář v podání Milana Šteindlera?
Zdroj: Falcon
2 10
Čím si ve filmu Gympl přivydělával fyzikář v podání Milana Šteindlera?
Doučoval děti fyziku
Pracoval jako skladník v supermarketu
Dělal taxikáře
Jaké „květinové“ příjmení měla ve filmu Občanský průkaz třídní učitelka ústřední čtveřice?
Zdroj: Falcon
3 10
Jaké „květinové“ příjmení měla ve filmu Občanský průkaz třídní učitelka ústřední čtveřice?
Pivoňková
Růžičková
Karafiátová
Teď legendární Pelíšky: Jaké slovo začaly děti ve škole používat tak často, až musela učitelka Eva upozornit rodiče?
Zdroj: Česká televize
4 10
Teď legendární Pelíšky: Jaké slovo začaly děti ve škole používat tak často, až musela učitelka Eva upozornit rodiče?
Prcat
Běhna
H*vno
Jak zprvu trestá chlapeckou třídu nově příchozí učitel Igor Hnízdo?
Zdroj: Lucernafilm - Alfa
5 10
Jak zprvu trestá chlapeckou třídu nově příchozí učitel Igor Hnízdo?
Chlapce nutí klečet v rohu třídy
Používá rákosku
Zadává jim náročné úkoly
Jakou přezdívku má ve filmu Sněženky a machři lyžařský instruktor Vláďa? Na fotografii zcela vpravo.
Zdroj: Bontonfilm
6 10
Jakou přezdívku má ve filmu Sněženky a machři lyžařský instruktor Vláďa? Na fotografii zcela vpravo.
Záprtek
Prťák
Prťka
Teď něco pro opravdové znalce a znalkyně. Jaroslav Marvan coby učitel češtiny v komedii Škola základ života z roku 1938 procítěně recituje úryvek básně Adolfa Heyduka, doplň ho: „Štěstí! Co je štěstí? ***** jenom zlatá...“
Zdroj: UFA
7 10
Teď něco pro opravdové znalce a znalkyně. Jaroslav Marvan coby učitel češtiny v komedii Škola základ života z roku 1938 procítěně recituje úryvek básně Adolfa Heyduka, doplň ho: „Štěstí! Co je štěstí? ***** jenom zlatá...“
Rybka
Včela
Muška
„Já počkám, já mám ***.“ Doplň větu fyzikářky z komedie Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar.
Zdroj: Filmové studio Barrandov
8 10
„Já počkám, já mám ***.“ Doplň větu fyzikářky z komedie Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar.
času dost
velkou trpělivost
pevné nervy
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. Kdo se s neochvějnou pozicí učitelky ve stejnojmenném filmu Učitelka pokusí něco udělat?
Zdroj: Forum Film SK
9 10
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. Kdo se s neochvějnou pozicí učitelky ve stejnojmenném filmu Učitelka pokusí něco udělat?
Rodiny některých žáků a žákyň
Kolegyně učitelky
Bohužel nikdo
Kvíz zakončíme filmem Dívka na koštěti. Co čarodějnice Saxana přičaruje Honzově učitelce Peškové?
Zdroj: Filmové studio Barrandov
10 10
Kvíz zakončíme filmem Dívka na koštěti. Co čarodějnice Saxana přičaruje Honzově učitelce Peškové?
Králičí uši
Hlodavčí zuby
Myší ocásek
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA KVÍZY
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
dnes v 08:39
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Lifestyle news
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. N-word směrem k hercům a pochybení BBC
před 29 minutami
Bludfest míří do Česka! Yungbludův festival se přesouvá z Anglie do Hradce Králové
před hodinou
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
před 3 hodinami
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
dnes v 08:06
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
včera v 18:36
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
včera v 15:41
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
včera v 14:14
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
včera v 13:52
Zpravodajství
Umělá inteligence (AI) Válka na Ukrajině Hlubiny Invaze na Ukrajině
Více
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
před hodinou
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
před 3 hodinami
Čeština bude pro taxikáře povinná. Kurzy jsou v plném proudu
dnes v 10:21

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
včera v 13:00
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
Zpěvačka Bára Poláková je těhotná. Miminko čeká s o 14 let mladším partnerem
15. 1. 2026 16:51
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Praha hostí první festival alternativního porna. Chce bořit mýty a otevřít dialog
20. 1. 2026 15:25
Alkoholismus, násilí i nezájem rodičů: Nový podcast dá hlas generaci, která se rozhodla uzdravit své vztahy
29. 1. 2026 8:13
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
včera v 07:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
Filmy a Seriály
před 43 minutami
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 43 minutami
Den učitelů se celosvětově slaví až 5. října, ale v Česku připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
včera v 17:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
včera v 13:00
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
dnes v 08:39
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
včera v 07:33
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
včera v 13:52
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
včera v 15:41
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse