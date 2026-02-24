Den učitelů se celosvětově slaví až 5. října, ale v Česku připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.
Světový i národní den učitelů a učitelek je věnován pedagogům a pedagožkám právě proto, aby si všichni mohli připomenout důležitost tohoto povolání. Učitelé a učitelky bývají často zásadními postavami i v českých filmech. Vyzkoušej si v našem kvízu, jak si tyhle postavy pamatuješ.
KVÍZ: Pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů?
Zdroj: Filmové studio Barrandov
1 10
Jaký předmět vyučoval v komedii Marečku, podejte mi pero profesor Hrbolek?
Český jazyk
Matematiku
Hudební výchovu
Zdroj: Falcon
2 10
Čím si ve filmu Gympl přivydělával fyzikář v podání Milana Šteindlera?
Doučoval děti fyziku
Pracoval jako skladník v supermarketu
Dělal taxikáře
Zdroj: Falcon
3 10
Jaké „květinové“ příjmení měla ve filmu Občanský průkaz třídní učitelka ústřední čtveřice?
Pivoňková
Růžičková
Karafiátová
Zdroj: Česká televize
4 10
Teď legendární Pelíšky: Jaké slovo začaly děti ve škole používat tak často, až musela učitelka Eva upozornit rodiče?
Prcat
Běhna
H*vno
Zdroj: Lucernafilm - Alfa
5 10
Jak zprvu trestá chlapeckou třídu nově příchozí učitel Igor Hnízdo?
Chlapce nutí klečet v rohu třídy
Používá rákosku
Zadává jim náročné úkoly
Zdroj: Bontonfilm
6 10
Jakou přezdívku má ve filmu Sněženky a machři lyžařský instruktor Vláďa? Na fotografii zcela vpravo.
Záprtek
Prťák
Prťka
Zdroj: UFA
7 10
Teď něco pro opravdové znalce a znalkyně. Jaroslav Marvan coby učitel češtiny v komedii Škola základ života z roku 1938 procítěně recituje úryvek básně Adolfa Heyduka, doplň ho: „Štěstí! Co je štěstí? ***** jenom zlatá...“
Rybka
Včela
Muška
Zdroj: Filmové studio Barrandov
8 10
„Já počkám, já mám ***.“ Doplň větu fyzikářky z komedie Zdeňka Trošky Bota jménem Melichar.
času dost
velkou trpělivost
pevné nervy
Zdroj: Forum Film SK
9 10
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. Kdo se s neochvějnou pozicí učitelky ve stejnojmenném filmu Učitelka pokusí něco udělat?
Rodiny některých žáků a žákyň
Kolegyně učitelky
Bohužel nikdo
Zdroj: Filmové studio Barrandov
10 10
Kvíz zakončíme filmem Dívka na koštěti. Co čarodějnice Saxana přičaruje Honzově učitelce Peškové?
Králičí uši
Hlodavčí zuby
Myší ocásek