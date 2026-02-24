Nová série je oficiálně ve výrobě, datum premiéry třetí série však zatím nebyl oznámen.
Jedna milá zpráva pro fanoušky a fanynky seriálu o mladé dospívající Wednesday Addams. Třetí série seriálu Wednesday se totiž už oficiálně začala natáčet v Irsku.
Netflix to potvrdil krátkým teaserem, který kromě návratu známých tváří naznačil i nové postavy a další tajemství rodiny Addamsových, informuje Yahoo Entertainment.
Nová série však přinese i nové tváře. Největší pozornost vzbudilo jméno Winona Ryder, která si zahrála v seriálu Stranger Things postavu Joyce Byers. Herečka se tak opět setká s režisérem a producentem Timem Burtonem.
Zajímavostí je i to, že ještě v roce 2024 Ortega naznačila, že spolupráce s Ryder by byla skvělá, ale vzhledem k jejímu nabitému programu to nepovažovala za reálné. O to větším překvapením je, že se to nakonec podařilo.
Tvůrci seriálu však všechny informace přísně tají. Uvidíme proto, co si pro nás připravili a na jaká všechna tajemství rodiny Addamsových se můžeme těšit.
S novými tvářemi však nekončíme. Ve třetí sérii si zahraje Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan či Kennedy Moyer. Už dříve bylo potvrzeno, že se v nové sérii objeví i Eva Green, která si zahraje tetu Ofélii.