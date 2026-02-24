Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 24. února 2026 v 10:53
Čas čtení 0:45
Sofia Angušová

VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii

VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
Zdroj: Netflix
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nová série je oficiálně ve výrobě, datum premiéry třetí série však zatím nebyl oznámen.

Jedna milá zpráva pro fanoušky a fanynky seriálu o mladé dospívající Wednesday Addams. Třetí série seriálu Wednesday se totiž už oficiálně začala natáčet v Irsku.

Netflix to potvrdil krátkým teaserem, který kromě návratu známých tváří naznačil i nové postavy a další tajemství rodiny Addamsových, informuje Yahoo Entertainment.

Nová série však přinese i nové tváře. Největší pozornost vzbudilo jméno Winona Ryder, která si zahrála v seriálu Stranger Things postavu Joyce Byers. Herečka se tak opět setká s režisérem a producentem Timem Burtonem.

Zajímavostí je i to, že ještě v roce 2024 Ortega naznačila, že spolupráce s Ryder by byla skvělá, ale vzhledem k jejímu nabitému programu to nepovažovala za reálné. O to větším překvapením je, že se to nakonec podařilo.

Tvůrci seriálu však všechny informace přísně tají. Uvidíme proto, co si pro nás připravili a na jaká všechna tajemství rodiny Addamsových se můžeme těšit.

O práci nicméně od té doby nemá nouzi. Herečka se proslavila mimo jiné rolí v seriálu Wednesday z produkce Netflixu, kde hrála hlavní postavu Wednesday Addams. wednesday Na druhou půlku této řady se můžeme těšit už dnes 3. září! Wednesday
Zobrazit galerii
(4)

S novými tvářemi však nekončíme. Ve třetí sérii si zahraje Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan či Kennedy Moyer. Už dříve bylo potvrzeno, že se v nové sérii objeví i Eva Green, která si zahraje tetu Ofélii.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Wednesday Netflix (@wednesdaynetflix)

Doporučeno
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci 23. února 2026 v 13:52
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast? Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast? 23. února 2026 v 15:41
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY NETFLIX
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
dnes v 08:39
Storky
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Lifestyle news
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. N-word směrem k hercům a pochybení BBC
před 29 minutami
Bludfest míří do Česka! Yungbludův festival se přesouvá z Anglie do Hradce Králové
před hodinou
VIDEO: Wednesday vítá hvězdu Stranger Things! Netflix zveřejnil první teaser na třetí sérii
před 3 hodinami
Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
dnes v 08:06
Naked Attraction se vrací. V novém díle bude hledat muže profesionální domina
včera v 18:36
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
včera v 15:41
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
včera v 14:14
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
včera v 13:52
Zpravodajství
Umělá inteligence (AI) Válka na Ukrajině Hlubiny Invaze na Ukrajině
Více
„Kdo nechce bojovat, toho zastřelí,“ bývalí ruští vojáci podali šokující výpověď
před hodinou
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
před 3 hodinami
Čeština bude pro taxikáře povinná. Kurzy jsou v plném proudu
dnes v 10:21

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. N-word směrem k hercům a pochybení BBC
Vysvětlujeme skandál na předávání cen BAFTA. N-word směrem k hercům a pochybení BBC
před 29 minutami
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
před 4 dny
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
20. 2. 2026 10:39
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
včera v 11:22
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
včera v 10:44
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
Refresher Club
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
18. 2. 2026 10:00
1
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
před 3 hodinami
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
13. 2. 2026 10:00
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
Filmy a Seriály
před 43 minutami
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 43 minutami
Den učitelů se celosvětově slaví až 5. října, ale v Česku připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského.
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
včera v 17:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
včera v 13:00
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
dnes v 08:39
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
včera v 07:33
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
včera v 13:52
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
včera v 15:41
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 2 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
před 2 dny
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse