Na Netflixu už brzy vyjde nová osmidílná hororová minisérie o mladém zasnoubeném páru, který má těsně před svatbou.
Za novinkou Stane se něco hrozně špatného (Something Very Bad Is Going to Happen) stojí showrunnerka Haley Z. Boston, podíleli se na ní i tvůrci Stanger Things Matt a Ross Dufferovi. Režie se ujala Weronika Tofilska. Netflix k minisérii přesně v pátek třináctého vydal i první oficiální trailer.
„Nevěsta má pocit, že se na její svatbě stane něco strašného – a čím blíž je k oltáři, tím je to horší,“ píše se v oficiální synopsi.
Příběh sleduje nevěstu Rachel v podání Camily Morrone, která se pět dní před svatbou vydává s ženichem Nickym na cestu do odlehlého rodinného domu v zasněženém lese. Rachel ale nedokáže setřást tísnivý pocit, že se chystá něco zlého.
Na novinku se může těšit už 26. března, kdy vyjde na Netflixu.