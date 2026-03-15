Kalendář Formule 1 se nečekaně změnil.
Velké ceny Bahrajnu a Saúdské Arábie se v dubnu neuskuteční. Vzhledem k probíhající situaci na Blízkém východě se závody (Grands Prix), spolu s akcemi F2, F3 a F1 Academy, neuskuteční podle původního plánu. Oznámila to Formule 1 na Instagramu.
Organizátoři zvažovali i alternativní řešení, nakonec se však rozhodli, že v dubnu za tyto akce nebudou hledat žádné náhrady.
Prezident a CEO Formule 1 Stefano Domenicali tvrdí, že šlo o náročné rozhodnutí. „I když to bylo těžké rozhodnutí, vzhledem k aktuální situaci na Blízkém východě je to v tuto chvíli správný krok,“ řekl.
Zároveň poděkoval Mezinárodní automobilové federaci (FIA) i organizátorům závodů. „Chci využít tuto příležitost a poděkovat FIA, stejně jako našim úžasným promotérům za jejich podporu a plné pochopení. Těšili se, že nás budou moci přivítat s jejich typickou energií a vášní,“ dodal Domenicali.
Podle jeho slov se Formule 1 vrátí do těchto zemí hned, jakmile to okolnosti umožní.