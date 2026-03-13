Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 13. března 2026 v 15:08
Čas čtení 4:11

10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost

10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
Zdroj: Total HelpArt T.H.A
Ella Petrová
Ella Petrová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Připomeň si před Českým lvem největší klenoty tuzemské tvorby. Tipneš si, jaké snímky po roce 2000 nadchly diváky i kritiky nejvíc?

Filmová událost roku už klepe na dveře, mnozí z nás jsou proto zvědaví, jaké filmy letos při udílení cen uspějí. Při této příležitosti jsme se rozhodli připomenout si, čím česká kinematografie zaujala v nedávné historii.

Pomocí serveru ČSFD jsme sestavili žebříček 10 nejlepších českých filmů, které byly natočené ve 21. století – podle hodnocení uživatelů a uživatelek platformy. 

10) Myši patří do nebe

Desáté místo obsadil animovaný film z roku 2021, co vypráví o myšce Šupito, která ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se „pobobkuje“ ze všeho, co se kolem mihne. Nakonec musí zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky a vytvoří si neočekávané pouto se svým původním nepřítelem lišákem Bělobřichem.

Film má na kontě cenu pro nejlepší film na MFF v Šanghaji nebo Českého lva za nejlepší animovaný film. Hlavní postavy dabovali Pavlína Balner a Matouš Ruml. 

Zdroj: CinemArt

9) Rok ďábla

Film z roku 2002 je zajímavý tím, že se v něm střídají hrané scény, které jsou rekonstrukcemi skutečných událostí let minulých nebo součástí fiktivního děje, s unikátními záběry archivu Jarka Nohavici, Karla Plíhala, skupiny Čechomor a dalších.

Rok ďábla je příběhem člověka, který se postupně vymanil z vlivu alkoholu, nahrávacích společností a médií, ale zoufale osaměl. Tvůrci filmu si odnesli sedm Českých lvů a také hlavní cenu karlovarského filmového festivalu – Křišťálový glóbus.

Zdroj: Česká televize

8) Tmavomodrý svět

Tmavomodrý svět je po Obecné škole či Koljovi další spoluprací úspěšného dua Zdeňka a Jana Svěráka. Jedná se o kombinaci válečného dramatu i milostného příběhu o přátelství, hrdinství, obětech i láskách českých stíhačů ve službách RAF za druhé světové války.

V hlavních rolích se představili Ondřej Vetchý a Kryštof Hádek. Film se stal v roce 2001 divácky nejúspěšnějším a získal čtyři České lvy, Cenu filmových kritiků a hlavní cenu na festivalu ve Varně.

Zdroj: Česká televize

7) Babí léto

Hlavní role se ujal Vlastimil Brodský, který si zahrál postavu mladého pětasedmdesátníka, věčného snílka, pábitele a recesistu. Jeho postava se na rozdíl od své milované, ustarané manželky v podání Stelly Zázvorkové odmítá smířit s údělem rezignujícího stáří a žije svůj život jako nikdy nekončící výzvu. Neustále se snaží dokázat, co je to umění žít. Snímek z roku 2001 obdržel čtyři České lvy.

Zdroj: Česká televize

6) Želary

V dramatu režiséra Ondřeje Trojana z roku 2003 se v hlavní roli blýskla dnešní filmová ikona Aňa Geislerová. Ztvárnila roli mladé městské dívky, která je vlivem okolností druhé světové války nucena opustit práci v nemocnici a svého movitého přítele, aby se ukryla v nehostinných horách, kde je vydána napospas výrazně staršímu neotesanému venkovanovi Jozovi, k němuž necítí nic než odpor. Nutnost společného života a touha přežít dramatické období československých dějin však mezi nesourodým párem přece jen utvoří silné pouto.

Snímek se zapsal do české filmové historie jako jeden z vůbec nejúspěšnějších. Získal dva České lvy a nominaci na Oscara.

Zdroj: Total HelpArt T.H.A
Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 3
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Domů
Sdílet
Diskuse