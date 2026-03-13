Připomeň si před Českým lvem největší klenoty tuzemské tvorby. Tipneš si, jaké snímky po roce 2000 nadchly diváky i kritiky nejvíc?
Filmová událost roku už klepe na dveře, mnozí z nás jsou proto zvědaví, jaké filmy letos při udílení cen uspějí. Při této příležitosti jsme se rozhodli připomenout si, čím česká kinematografie zaujala v nedávné historii.
Pomocí serveru ČSFD jsme sestavili žebříček 10 nejlepších českých filmů, které byly natočené ve 21. století – podle hodnocení uživatelů a uživatelek platformy.
10) Myši patří do nebe
Desáté místo obsadil animovaný film z roku 2021, co vypráví o myšce Šupito, která ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodvážnější myší na celém světě a ničeho se nebojí. Ale opak je pravdou, ve skutečnosti se „pobobkuje“ ze všeho, co se kolem mihne. Nakonec musí zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky a vytvoří si neočekávané pouto se svým původním nepřítelem lišákem Bělobřichem.
Film má na kontě cenu pro nejlepší film na MFF v Šanghaji nebo Českého lva za nejlepší animovaný film. Hlavní postavy dabovali Pavlína Balner a Matouš Ruml.
9) Rok ďábla
Film z roku 2002 je zajímavý tím, že se v něm střídají hrané scény, které jsou rekonstrukcemi skutečných událostí let minulých nebo součástí fiktivního děje, s unikátními záběry archivu Jarka Nohavici, Karla Plíhala, skupiny Čechomor a dalších.
Rok ďábla je příběhem člověka, který se postupně vymanil z vlivu alkoholu, nahrávacích společností a médií, ale zoufale osaměl. Tvůrci filmu si odnesli sedm Českých lvů a také hlavní cenu karlovarského filmového festivalu – Křišťálový glóbus.
8) Tmavomodrý svět
Tmavomodrý svět je po Obecné škole či Koljovi další spoluprací úspěšného dua Zdeňka a Jana Svěráka. Jedná se o kombinaci válečného dramatu i milostného příběhu o přátelství, hrdinství, obětech i láskách českých stíhačů ve službách RAF za druhé světové války.
V hlavních rolích se představili Ondřej Vetchý a Kryštof Hádek. Film se stal v roce 2001 divácky nejúspěšnějším a získal čtyři České lvy, Cenu filmových kritiků a hlavní cenu na festivalu ve Varně.
7) Babí léto
Hlavní role se ujal Vlastimil Brodský, který si zahrál postavu mladého pětasedmdesátníka, věčného snílka, pábitele a recesistu. Jeho postava se na rozdíl od své milované, ustarané manželky v podání Stelly Zázvorkové odmítá smířit s údělem rezignujícího stáří a žije svůj život jako nikdy nekončící výzvu. Neustále se snaží dokázat, co je to umění žít. Snímek z roku 2001 obdržel čtyři České lvy.
6) Želary
V dramatu režiséra Ondřeje Trojana z roku 2003 se v hlavní roli blýskla dnešní filmová ikona Aňa Geislerová. Ztvárnila roli mladé městské dívky, která je vlivem okolností druhé světové války nucena opustit práci v nemocnici a svého movitého přítele, aby se ukryla v nehostinných horách, kde je vydána napospas výrazně staršímu neotesanému venkovanovi Jozovi, k němuž necítí nic než odpor. Nutnost společného života a touha přežít dramatické období československých dějin však mezi nesourodým párem přece jen utvoří silné pouto.
Snímek se zapsal do české filmové historie jako jeden z vůbec nejúspěšnějších. Získal dva České lvy a nominaci na Oscara.