ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější

Vydali jsme se zjistit, jak lidé z generace Z řeší osamělost. Zajímalo nás, jestli žijí více online prostorem a komunikace face to face se z jejich životů vytrácí.
Epidemie osamělosti. Už jsi tato dvě slova někdy slyšela*a? Osamělost zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních chorob, deprese a demence, stejně jako kouření patnácti cigaret denně. Face to face setkávání ubývá a nahrazuje je virtuální komunikace, mladí už každý pátek nepaří, z nikam nechodit se stává norma. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2023 dokonce ustanovila speciální komisi proti samotě, aby zkoumala, jak na stále osamělejší populaci doléhají problémy duševního i fyzického zdraví a jak to proměňuje celou společnost.
– Drahý zítřku je celovečerní dokument a mapuje situaci v Tokiu, kde se miliony lidí potýkají s hlubokou sociální izolací, jež v éře digitálních chatů, robotických restaurací a samoobslužných technologií přerostla v národní krizi.
– Vojtův život: Nová epizoda se věnuje partnerskému seznamování v Praze roku 2025 očima nastávajícího čtyřicátníka. Jde o experiment stylizovaný do intimní reality show o randění. Na Jednom světě soupeří v České soutěži.
Zaháníme samotu s ChatemGPT?
Rozhodli jsme společenský fenomén prozkoumat a zeptat lidí z generace Z, jak samotu vnímají, zda pociťují větší osamělost a jak to případně řeší. Dále jestli jim vyhovuje spíš komfort online prostoru, nebo stále preferují chodit do společnosti a bavit se s lidmi. Vnímáme i velké rozvinutí umělé inteligence, která se dnes už využívá k ledasčemu, třeba i ke komunikaci a řešení osobních problémů. Povídají si tedy mladí lidé s ChatemGPT, když se cítí sami?
Zajímalo nás také, jestli generaci Z připadá jednoduché se v dnešní době seznamovat a jaké má popřípadě zkušenosti s online seznamkami. Vyhovuje jí víc poznat někoho face to face, nebo si psát a pak se teprve sejít? Vše se dozvíš v naší anketě.
Těmto tématům se mimo jiné věnuje i mezinárodní filmový festival Jeden svět, který se koná od 11. do 19. března v Praze. Tak neváhej a jdi se mrknout na nějaký film.