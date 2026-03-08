Hlavní témata
dnes 8. března 2026 v 17:00
Čas čtení 1:12
Ella Petrová

ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější

Vydali jsme se zjistit, jak lidé z generace Z řeší osamělost. Zajímalo nás, jestli žijí více online prostorem a komunikace face to face se z jejich životů vytrácí.

Epidemie osamělosti. Už jsi tato dvě slova někdy slyšela*a? Osamělost zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních chorob, deprese a demence, stejně jako kouření patnácti cigaret denně. Face to face setkávání ubývá a nahrazuje je virtuální komunikace, mladí už každý pátek nepaří, z nikam nechodit se stává norma. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2023 dokonce ustanovila speciální komisi proti samotě, aby zkoumala, jak na stále osamělejší populaci doléhají problémy duševního i fyzického zdraví a jak to proměňuje celou společnost.

Doporučeno
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa? ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa? 11. února 2026 v 14:00
Epidemii osamělosti najdeš i na programu festivalu Jeden svět
– Drahý zítřku je celovečerní dokument a mapuje situaci v Tokiu, kde se miliony lidí potýkají s hlubokou sociální izolací, jež v éře digitálních chatů, robotických restaurací a samoobslužných technologií přerostla v národní krizi. 
– Vojtův život: Nová epizoda se věnuje partnerskému seznamování  v Praze roku 2025 očima nastávajícího čtyřicátníka. Jde o experiment stylizovaný do intimní reality show o randění. Na Jednom světě soupeří v České soutěži.

Zaháníme samotu s ChatemGPT?

Rozhodli jsme společenský fenomén prozkoumat a zeptat lidí z generace Z, jak samotu vnímají, zda pociťují větší osamělost a jak to případně řeší. Dále jestli jim vyhovuje spíš komfort online prostoru, nebo stále preferují chodit do společnosti a bavit se s lidmi. Vnímáme i velké rozvinutí umělé inteligence, která se dnes už využívá k ledasčemu, třeba i ke komunikaci a řešení osobních problémů. Povídají si tedy mladí lidé s ChatemGPT, když se cítí sami?

Zajímalo nás také, jestli generaci Z připadá jednoduché se v dnešní době seznamovat a jaké má popřípadě zkušenosti s online seznamkami. Vyhovuje jí víc poznat někoho face to face, nebo si psát a pak se teprve sejít? Vše se dozvíš v naší anketě.

Těmto tématům se mimo jiné věnuje i mezinárodní filmový festival Jeden svět, který se koná od 11. do 19. března v Praze. Tak neváhej a jdi se mrknout na nějaký film.

Anketa:
Cítíš se často osaměle?
Ano. Mám pocit, že komunikace face to face mizí.
Jen někdy. Není to zas tak špatné.
Ne. Chodím do společnosti nebo se zabavím jinak.
Ano. Mám pocit, že komunikace face to face mizí.
0 %
Jen někdy. Není to zas tak špatné.
0 %
Ne. Chodím do společnosti nebo se zabavím jinak.
0 %
