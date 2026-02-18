Jeden svět zveřejňuje kompletní program. V Praze festival proběhne mezi 11. a 19. březnem, po celém Česku pak potrvá až do 24. dubna.
Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět, největší akce svého druhu na světě, zveřejňuje kompletní program a potvrzuje svou pozici zásadního hlasu v globální debatě o svobodě, bezpráví i naději. V Praze začíná už za tři týdny a je z čeho vybírat. Nabídne totiž 82 dokumentů, 16 hraných snímků a 8 filmů ve virtuální realitě.
Tématem budou nejenom lidská práva, politická svoboda a demokratické hodnoty, ale i vztahy, planeta a digitální světy, bez kterých se dokážeme obejít čím dál méně. „V době, kdy kolem sebe cítíme rostoucí napětí, chceme vytvářet místo, kde se dá mluvit otevřeně a svobodně. Festival vnímáme jako jednu z opor demokratického prostoru,“ říká ředitel festivalu Ondřej Kamenický.
Festival zahájí maďarský rap
Filmová přehlídka odstartuje ve středu 11. března v kině Lucerna světovou premiérou filmu Tak to mělo bejt. Jde o portrét mladého maďarského rappera Pogányho Induló, který současně otvírá syrový vhled do současného Maďarska. Mapuje úskalí předčasné slávy i autentickou zkušenost generace Z. Snímek do Prahy osobně přijedou uvést rapper Pogány Induló i režisér Olivér Márk Tóth. Pro velký zájem veřejnosti bude souběžně s Lucernou projekce probíhat i v sousedním Světozoru.
Společnost potřebuje naději
Rappový portrét bude soupeřit v Mezinárodní soutěži s další jedenáctkou filmů a předznamená náladu, v jaké se nese zbytek programu. „Letošní ročník se pokoušíme přenálepkovat smutek, který si velká část publika s Jedním světem asociuje, nadějí. Jak v soutěžích sekcích, tak tematických nesoutěžních sekcích, hledáme inspirativní příběhy. Společnost potřebuje naději víc než kdy dřív a doufáme, že se jí s námi vydáte hledat ve více než stovce filmů, které letos nabízíme,“ slibuje vedoucí programového oddělení Tomáš Poštulka.
Naději, inspiraci a netradiční osudy nebo rebelování proti systému prozkoumají čtyři soutěžní a osm nesoutěžních sekcí.
17. března v 19:00 – projekce Tak to mělo bejt v Městské knihovně s debatou o sebereflexi a obavách z budoucnosti s rappery z GUFRAU, novinářkou a influencerkou Julií Kaletovou a moderátorkou Klárou Bělíčkovou z podcastu MOSHPIT.
Program Jednoho světa
- Mezinárodní soutěž zahrnuje snímky, které bodovaly na prestižních festivalech a které kombinují naléhavá lidskoprávní témata s neotřelým filmovým stylem. Objeví se tu dokumenty Hlas Hind Radžab, Moje slovo proti mému, Pouštní řeka, Sandbox, Liška a růžová luna, Říční snění, Tak to mělo bejt, Pátrání po Satyrovi, Mailin, Tichá povodeň, Queer rodeo či 32 metrů.
-
Česká soutěž obsahuje zásadní české dokumenty, které reflektují traumata, systémová selhání i vztah k přírodě. Patří sem tituly Sang: Dítě prachu, Co s Péťou?, Vojtův život, Neplacené volno, Smrti smrt, 80 rozlícených novinářů, Homeless Blues, Při zemi, Raději
zešílet v divočině a AMOOSED: losí odysea.
- Máte právo vědět nabídne zasvěcený pohled do míst, kde se lidé vzepřeli režimům, tradicím či absurditě moci a promítne dokumenty Studentstvo pro Gazu, Rebelská raperka z Kyrgyzstánu, Žena, která dráždila leoparda, Stávka kamionů, Až mě zabásnou, Po stopách, Ztracené identity, Před komisí smrti, Otrokářský ráj či Čína tě sleduje.
- Virtuální realita jako sekce zastřešuje filmy, které využívají nové technologie k tomu, aby publikum doslova „vstoupilo“ do palčivých otázek současnosti. Patří sem filmy a projekty Na jiném místě, Prostor jednat, Pod jedním nebem, O smutné myšce, která chtěla být někým, Revival Roadshow, 8 miliard jáství, Jsme mrtvá zvířata a projekt Když uvidíš kočku.
- Každý den odvahu je sekce plná příběhů o vnitřní síle čelit realitě. Součástí je například dokument Hlasy proti Kremlu režisérky Manon Loizeau, která na festival zavítá osobně.
- Proti proudu se věnuje lidem, kteří se vzpírají tradicím a očekávání okolí. Patří sem euforický dokument Sex, pilulky a moc režisérky Aisling Chin-Yee, jenž sleduje známou americkou podnikatelku Cindy Eckert bojující za vývoj ženské viagry a právo na orgasmus.
- Všechny póly světa bude o dialogu v rozdělené společnosti. Přispěl do ní i italský režisér Matthias Lintner filmem Randím s fašistou, kde zkoumá ideologické rozpory ve vlastním partnerství a Jeden svět navštíví.
- Mezi generacemi znamená sondu do napětí i blízkosti mezi pokoleními. Intimní dokument Spolu svářeny propojuje běloruskou realitu s příběhem dospívající svářečky.
- Komunitní víry zahrnou témata mezi tradicí, náboženstvím a ezoterikou. Spadá sem citlivý portrét radikalizace v patriarchální afghánské společnosti ve filmu Kábul, mezi modlitbami.
- Klima v tísni je sekce o hledání konstruktivních řešení ekologické krize. Režisérka Eleanor Mortimer osobně představí podmořskou báseň Voda, co mě drží pod vodou, která kontrastuje krásu hlubin s hrozbou těžby.
- Vize přítomnosti vykreslí plastický portrét digitální krajiny. Snímek Drahý zítřku rozkryje epidemii osamělosti v Tokiu, zatímco dokument V útrobách AI odhaluje neviditelnou levnou práci v pozadí umělé inteligence.
- Mýtus Gunnar: Retrospektivní pocta nabídne exkluzivní pohled do tvorby norského experimentátora Gunnara Hall Jensena. Festival uvede jeho syrovou deníkovou trilogii (Gunnar jde do pohody, Gunnar jde za Bohem, Portrét rozpačitého otce). Gunnar Hall Jensen potvrdil svou osobní účast a v kině Ponrepo uspořádá 17. března masterclass.
Výstava o zvucích války
Atmosféru Jednoho světa můžeš zažít ještě před zahájením. Vůbec poprvé totiž festival doplní výstava. Projekt Repeat After Me 2022 uměleckého kolektivu Open Group vzbudil velkou pozornost na Benátském bienále a je smutnou připomínkou čtvrtého výročí války na Ukrajině. Výstava, kterou má veřejnost možnost vidět v galerii Fotograf Zone (24. února až 19. března), pracuje se zvukem jako nositelem válečné zkušenosti. Namísto obrazů destrukce se soustředí na akustickou stopu konfliktu – zvuky zbraní, výbuchů či sirén, které se vrývají do paměti lidí zasažených válkou.