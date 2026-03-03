Aby byl test férovější, vybrali jsme jednu příchuť – jahodovou klasiku. Ne každá jahodová kaše ale chutná tak dobře, jak vypadá na obalu.
Začátkem nového roku jsme se pustili do dalšího testu potravin. Řekli jsme si, že tentokrát sáhneme po něčem trochu zdravějším než jsou chipsy, a odhlasovali jsme si instantní kaše.
Jahodová kaše má jednu velkou výhodu – chutná skoro vždycky dobře. A právě chuť byla hlavním kritériem našeho testu. Zajímalo nás, která kaše je opravdu příjemná na snídani, není zbytečně přeslazená, nemá umělou pachuť a dá se bez problémů sníst i bez tuny dalších toppingů.
Zároveň jsme se ale podívali i na nutriční hodnoty a složení, protože chuť a obsah balení spolu často úzce souvisí. Porovnávali jsme množství cukru, jahod a poměr základní suroviny – tedy ovesných vloček nebo rýže. Právě tyhle údaje často napoví, proč je jedna kaše přirozeně sladká a jiná chutná spíš jako zákusek.
U cukru je dobré zmínit, že nejde jen o klasický cukr. V kaších se objevuje také glukóza, fruktóza nebo sirupy. Na obalu ale všechny končí v jedné kolonce „z toho cukry na sto gramů“, se kterou jsme při srovnání pracovali.
8. Crownfield ovesná kaše
- Hmotnost: 65 gramů
- Cukry: 17 gramů
- Sušené jahody: 1,8 %
- Ovesné vločky: 63 %
- Nutriční hodnoty v balení:
Bílkoviny: 7,15 g, Sacharidy: 41,6 g, Tuky: 5,14 g, Vláknina: 5,39 g, 254 kcal
Na první dojem tahle kaše nepůsobí vyloženě špatně. Není přehnaně sladká a ovesné vločky jsou příjemně měkké, takže konzistence jako taková funguje. Problém ale přichází ve chvíli, kdy se zaměříš na chuť. Jahoda tu působí spíš uměle než ovocně a místo přirozené chuti připomíná chemickou příchuť. Složení je ale jinak úplně v pohodě. V kaši najdeš třtinový cukr, glukózový sirup a přírodní aromata.
Plusové body dáváme za pár kousků sušených jahod, které ve směsi skutečně najdeš. Ty ale bohužel celkovou chuť nezachrání. Mezi konkurencí nám zkrátka chutnala nejméně a nejvíc chemicky.
7. Ovesná kaše Clever
- Hmotnost: 65 gramů
- Cukry: 19 gramů
- Sušené jahody: 1,8 %
- Ovesné vločky: 59 %
- Nutriční hodnoty v balení:
Bílkoviny: 6,82 g, Sacharidy: 42,25 g, Tuky: 5,2 g, Vláknina: 5,07 g, 255 kcal
Tahle kaše nás zaskočila hned první lžičkou. Jahodová chuť je hodně výrazná, ale zároveň působí nepřirozeně a chemicky. Je to přesně ten typ chuti, který tě nenechá na pochybách, že jde o aromata, ne o ovoce, a donutí tě představovat si, kolik chemikálií do sebe asi právě dostáváš.
I když má kaše vyšší obsah cukru, nepůsobí vyloženě sladce. Chuť je spíš ostrá, lehce štiplavá a celkově nepůsobí moc uhlazeně. Kombinace glukózového sirupu a třtinového cukru je sice běžná, ale tady se na výsledné chuti příliš pozitivně nepodepisuje. Kaše je výrazná, ale chybí jí příjemnost a rovnováha.
6. Proteinová kaše Semix
- Hmotnost: 65 gramů
- Cukry: 18 gramů
- Sušené jahody: 2 %
- Ovesné vločky: 54 %
- Nutriční hodnoty v balení:
Bílkoviny: 18,2 g, Sacharidy: 31,2 g, Tuky: 4,36 g, Vláknina: 5,01 g, 247 kcal
U proteinové kaše jsme čekali kompromis mezi chutí a funkčností, ale Semix celkem příjemně překvapil. Chuť je poměrně přirozená, jahoda nepůsobí uměle a sladkost je dobře vyvážená. Kaše je sice sladká, ale ne tak, aby tě po pár soustech přestala bavit. Je slazená sladidlem xylitolem a dokonce obsahuje olivový olej.
Vločky jsou jemně namleté, takže struktura je hladká a kaše se dobře jí. Díky proteinu zasytí o něco víc než klasické varianty. Není to úplně top chuťový zážitek, ale jako funkční snídaně obstojí.
5. Ovesná kaše Crip Crop
- Hmotnost: 65 gramů
- Cukry: 20 gramů
- Sušené jahody: 1,8 %
- Ovesné vločky: 72 %
- Nutriční hodnoty v balení:
Bílkoviny: 7,15 g, Sacharidy: 42,25 g, Tuky: 4,55 g, Vláknina: 4,62 g, 250 kcal
Crip Crop má ze všech testovaných kaší nejvyšší podíl ovesných vloček, což zní na papíře skvěle. Chuťově ale rozdíl oproti jiným značkám není tak výrazný, jak bys možná čekal*a. Kaše je dost sladká a působí spíš jako dezert než jako lehká snídaně.
Na druhou stranu má dobrou strukturu, dobře drží konzistenci a jí se příjemně. Sladkost je ale tak výrazná, že bychom si ji dali spíš výjimečně než každý den. Výsledkem je solidní střed – neurazí, ale ani nenabídne něco navíc.
4. Rýžová kaše Dr. Oetker
- Hmotnost: 50 gramů
- Cukry: 18 gramů
- Sušené jahody: 2 %
- Instantní rýže: 45 %
- Bílkoviny: 1,2 g, Sacharidy: 9,5 g, Tuky: 0,6 g, Vláknina: 0,4 g, 49 kcal
V testu máme dva zástupce rýžových jahodových kaší. Oproti rýžové kaši Fit tahle varianta obsahuje instantní rýži, která je v kaši přiznaná, a proto má mnohem hrubší strukturu. I po zalití vodou občas křupne mezi zuby, což nemusí vadit každému, ale pokud máš rád spíš hladké kaše, nebude to úplně ono.
Konzistence je tužší a rozhodně nejde o „smooth“ variantu. Plusové body si zaslouží chia semínka, která kaši nutričně obohacují, i když občas trochu lezou mezi zuby. Chuťově je kaše dost sladká a spíš umělá, ale působí vyváženěji než horší příčky žebříčku.
3. Rýžová kaše Fit
- Hmotnost: 60 g
- Cukry: 13 g
- Sušené jahody: 1,5 %
- Rýžová mouka: 40,9 %
- Nutriční hodnoty: Bílkoviny: 3,9 g, Sacharidy: 41,4 g, Tuky: 6 g, Vláknina: 3,84 g, 244 kcal
Upřímně – u rýžové kaše jsme měli trochu obavy, jak obstojí vedle ovesných variant. Tahle je ale příjemným překvapením. Chuťově funguje skvěle, jahoda je výrazná, ale ne umělá, a sladkost je dobře vyvážená.
Díky rýžové mouce má kaše velmi jemnou, hladkou strukturu. Nenajdeš v ní žádné kousky rýže, takže pokud patříš mezi fanoušky opravdu „smooth“ kaší, tohle je přesně pro tebe. Navíc má ze srovnávaných kaší relativně nižší obsah cukru. Chuťově je velmi dobrá a určitě si ji koupíme znovu.
2. Ovesná kaše Emco
- Hmotnost: 55 gramů
- Cukry: 18 gramů
- Sušené jahody: 0,8 %
- Ovesné vločky: 70 %
- Nutriční hodnoty v balení: Bílkoviny: 6,05 g, Sacharidy: 36,3 g, Tuky: 3,41 g, Vláknina: 3,96 g, 207 kcal
Tahle kaše je také sladší, ale rozdíl je v tom, že chuť působí mnohem přirozeněji. Jahoda tu chutná skutečně jako jahoda, ne jen jako aroma. I když v ní nenajdeš tolik ovocných kousků jako u některých konkurentů, celkový dojem je velmi příjemný.
Kaše je vyvážená, dobře se jí a nepůsobí uměle. Přes vyšší obsah cukru bychom si ji klidně koupili znovu, protože chuťově funguje a nepůsobí přehnaně.
1. Super kaše Emco
- Hmotnost: 55 gramů
- Cukry: 8,9 gramů
- Sušené jahody 1,8 %
- Ovesné vločky: 55 %
- Nutriční hodnoty v balení: Bílkoviny: 7,15 g, Sacharidy: 30,8 g, Tuky: 2,31 g, Vláknina: 4,78 g, 182 kcal
Vítěz testu nás překvapil hned v několika ohledech. Konzistence je jemná, hutná a jednotlivé chutě do sebe skvěle zapadají. Kaše působí hladce, ale ne vodově, a velmi dobře se jí.
Velkou roli hraje slazení datlemi, které dodává přirozenou sladkost bez pocitu přeslazení. Chuť je vyvážená, jahodová a zároveň příjemně „čistá“. Pokud máš rád*a hladké kaše a zároveň nechceš mít pocit, že jíš zbytečné množství cukru, tahle varianta dává největší smysl. Emco tohle zvládlo opravdu dobře.