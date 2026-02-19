Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru

Zimní olympijské hry se letos odehrávají v gastronomické velmoci a domovině těstovin. Pořadatelé toho vtipně využili a rozhodli se do menu v olympijské vesnici sportovcům a sportovkyním přidat tematický pokrm.
I přesto, že hokejista Martin Nečas v rozhovoru prozradil, že se spoluhráči do olympijské kantýny moc nechodí, protože tam nevaří příliš dobře, tamní kuchaři*kuchařky si zaslouží minimálně body za originalitu a kreativitu.
Limitovaná edice pro olympioniky a olympioničky
Za pokrmem stojí renomovaný italský šéfkuchař Carlo Cracco, držitel šesti michelinských hvězd. Základem jeho verze Pasta alla Crudaiola jsou právě těstoviny ve tvaru olympijských kruhů. Ty doplnil o rajčata, ančovičkovou esenci, olivy a extra panenský olivový olej.
To, že se tyto těstoviny budou v Miláně a Cortině podávat, oznámili v říjnu, přesně 100 dní před zahájením her. Olympionici a olympioničky si je nakonec ve vesnici mohou vychutnat v různých variací, například i s omáčkou marinara, máslem nebo masovou omáčkou. Nechybí samozřejmě možnost posypat si je libovolně štědrou vrstvou parmazánu.
Podívej se ve videu níže, jak si na těstovinách pochutnává nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdam, která vybojovala zlatou medaili v závodu na tisíc metrů a stříbrnou medaili v závodu na 500 metrů. „Jeden z důvodů, proč jsem se chtěla kvalifikovat,“ napsala do popisku:
Pokud se ti teď sbíhají sliny, bohužel tě musíme zklamat. Těstoviny bohužel nejsou na prodej, jedná se jen o speciální edici pro letošní olympiádu a v obchodech ani online k dostání nebudou.