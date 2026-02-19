Hlavní témata
dnes 19. února 2026 v 10:16
Čas čtení 0:56
Lucie Novotná

Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru

Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru
Zdroj: Olympijské hry / volně k užití
Zimní olympijské hry se letos odehrávají v gastronomické velmoci a domovině těstovin. Pořadatelé toho vtipně využili a rozhodli se do menu v olympijské vesnici sportovcům a sportovkyním přidat tematický pokrm.

I přesto, že hokejista Martin Nečas v rozhovoru prozradil, že se spoluhráči do olympijské kantýny moc nechodí, protože tam nevaří příliš dobře, tamní kuchaři*kuchařky si zaslouží minimálně body za originalitu a kreativitu.

Limitovaná edice pro olympioniky a olympioničky

Za pokrmem stojí renomovaný italský šéfkuchař Carlo Cracco, držitel šesti michelinských hvězd. Základem jeho verze Pasta alla Crudaiola jsou právě těstoviny ve tvaru olympijských kruhů. Ty doplnil o rajčata, ančovičkovou esenci, olivy a extra panenský olivový olej.

Šéfkuchař Carlo Cracco (vpravo).
Šéfkuchař Carlo Cracco (vpravo). Zdroj: International Olympic Comittee / Gaia Menchicchi.03 / propagační materiál

To, že se tyto těstoviny budou v Miláně a Cortině podávat, oznámili v říjnu, přesně 100 dní před zahájením her. Olympionici a olympioničky si je nakonec ve vesnici mohou vychutnat v různých variací, například i s omáčkou marinara, máslem nebo masovou omáčkou. Nechybí samozřejmě možnost posypat si je libovolně štědrou vrstvou parmazánu.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený The Olympic Games (@olympics)

Podívej se ve videu níže, jak si na těstovinách pochutnává nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdam, která vybojovala zlatou medaili v závodu na tisíc metrů a stříbrnou medaili v závodu na 500 metrů. „Jeden z důvodů, proč jsem se chtěla kvalifikovat,“ napsala do popisku:

@juttaleerdam

One of the reasons I wanted to qualify. Sorry talking and chewing isn’t the best combo.

♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Pokud se ti teď sbíhají sliny, bohužel tě musíme zklamat. Těstoviny bohužel nejsou na prodej, jedná se jen o speciální edici pro letošní olympiádu a v obchodech ani online k dostání nebudou.

GASTRO GASTRO ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
