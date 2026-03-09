Hlavní témata
dnes 9. března 2026 v 14:00
Čas čtení 2:30

ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?

ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
Zdroj: Unsplash / Mojahid Mottakin / volně k užití
Valentina Mihely
Valentina Mihely
Firma OpenAI uzavřela s Pentagonem dohodu ohledně využití jejích technologií. Množí se tak obavy například z masového dohledu nebo výroby automatizovaných zbraní. Američané a Američanky ji proto masově bojkotují.

Hnutí s názvem QuitGPT žádá uživatele a uživatelky v Americe, aby zrušili své předplatné ChatGPT a přestali ho používat. Na jejich webu se již k bojkotu přihlásily přes čtyři miliony lidí. Jedná se o jeden z největších masových bojkotů spotřebitelů v posledních letech. Proč k němu došlo?

Začalo to 27. února, kdy konkurenční firma ChatGPT, Anthropic (Claude), odmítla poskytnout Pentagonu neomezený přístup ke své AI a s ní i k datům uživatelů a uživatelkám, který by umožnil masové monitorování populace nebo výrobu zbraní, které dokáží zabíjet bez dohledu člověka. Donald Trump na oplátku nařídil všem federálním organizacím USA, aby přestaly používat AI Claude. Ministr války Pete Hegseth oznámil, že jakákoliv firma, která má obchodní vztahy s americkou armádou, má zakázáno AI od Anthropic používat.

OpenAI zakázku tiše podepsal 

Pentagon během několika hodin dohodu podepsal s OpenAI. Firma, která vlastní ChatGPT, umožnila vládě použít veškeré své technologie pro „jakýkoliv zákonný účel“. To by mohlo potenciálně zahrnovat i masové monitorování populace USA. 

 

Imigrační a celní úřad Spojených států amerických (ICE) už umělou inteligenci využívá například při náborech. A kvůli chybě AI se už do terénu měli dostat i agenti bez patřičného školení, uvedla NBC News. Nová dohoda vlády s OpenAI však posiluje obavy, že by ICE mohl její technologii využít právě ke sledování a deportaci lidí.

Po vlně kritiky CEO firmy Sam Altman nakonec uvedl, že dohoda byla upravena tak, aby se technologie nemohla využívat na špehování veřejnosti, uvádí BBC. OpenAI však zároveň financuje mezinárodní lobbingovou organizaci, která se snaží znemožnit přísnější regulaci umělé inteligence.

Američanům a Američankám se tak nelíbí, že peníze, které každý měsíc posílají OpenAI ve formě předplatného, mají být využívány na financování administrativy Donalda Trumpa, nekritickou spolupráci s americkým ministerstvem války a lobbing proti regulaci byznysu s daty uživatelstva.

ChatGPT není tvůj kamarád ani terapeut

Při používání ChatGPT je minimálně důležité přemýšlet o tom, jaká data do něj vkládáš. Může se zdát, že si povídáš s kamarádem, který ti poradí s jakoukoliv situací. Uvědom si ale, že se povídáš s počítačovým serverem vlastněný firmou, která vydělává na prodeji a vyhodnocení tvých dat. 

ChatGPT skladuje data o svých uživatelích a uživatelkách a může je zpřístupnit vládám. Je možná právě proto na čase zvážit, jestli do ChatGPT opravdu chceš vkládat citlivá data o sobě, svém psychickém, zdravotním a finančním stavu nebo své politické názory.

Prezident OpenAI Greg Brockman navíc v minulém roce daroval 25 milionů dolarů Maga Inc, největší politické organizaci podporující Donalda Trumpa. Tím se stal největším dárcem pro Donalda Trumpa v aktuálním volebním období. Prý to udělal v rámci mise OpenAI, která má za cíl „dobro lidstva“. CEO OpenAI Sam Altman daroval milion dolarů do Trumpova inauguračního fondu v roce 2025. 

Pentagon chtěl nasadit AI ke sledování civilistů a výrobě zbraní. Firma odmítla, Trump teď hrozí žalobou Pentagon chtěl nasadit AI ke sledování civilistů a výrobě zbraní. Firma odmítla, Trump teď hrozí žalobou 1. března 2026 v 7:16

Zprávy o dohodě navíc přichází v čase, kdy veřejnost v Americe rozlítila například kampaň nové funkcionality chytrých domovních zvonku s kamerou firmy Ring. Ta zavádí do svých produktů rozpoznávání obličejů. S pomocí AI tak může ve 4K monitorovat, kdo se pohybuje na ulici.

Američané a Američanky se bojí masového monitorování obyvatelstva s pomocí Ring cameras poté, co Imigrační a celní úřad Spojených států amerických (ICE) masově deportuje a zatýká domnělé nelegální imigranty. Lidé se bojí, že pokud by vláda měla přístup k AI masovému monitoringu obyvatelstva, mohla by na ulicích sledovat a vytipovávat lidi k zatčení. 

Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE 6. února 2026 v 13:01

Jaké jsou alternativy?

Pokud by ses rozhodl*a přestat ChatGPT používat, nemusíš mít strach. Existuje několik alternativ, které můžeš využít. Někteří přecházejí ke zmíněnému Anthropicu a jejich AI Claude. Ten sice také nemůžeme přijímat nekriticky (také obchodují s tvými daty), ale má velmi podobné funkce jako ChatGPT.

Dále například Švýcarsko nedávno vydalo vlastní AI s chatbotem – Apertus. Ta je open source a zakládá si na etických principech. Využívá například pro trénování jen data, která jí uživatelé poskytli dobrovolně. To znamená, že se neučí například tvořit obrázky z ukradených děl.

