Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat

V nové verzi Firefoxu si budeš moct zakázat AI funkce. A to buď plošně, anebo si vybrat, jaké ve svém prohlížeči chceš a nechceš mít. Možnost přichází po vlně kritiky, kterou vyvolala jejich snaha zařadit do prohlížeče více AI.
Firefox se v loňském roce rozhodl dohnat ostatní prohlížeče a zahrnout do své nové verze AI funkce, jako je shrnutí informací ve článku, AI chatovací asistent nebo AI window. Snažil se tím dohnat populární prohlížeče, které už AI funkce mají – Copilot Mode v Edgi, Gemini v Google Chrome, nebo celý nový prohlížeč Atlas od Open AI.
To se ale nesetkalo s nadšením u jejich cílovky, kterou v dnešní době už tvoří převážně menší skupina uživatelů a uživatelek, kteří si zakládají na větší kontrole nad svými daty, oceňují otevřený internet a nejsou ochotni dělat kompromisy v otázce soukromí.
Firefox proto přidává možnost volby. Uživatelé a uživatelky budou mít možnost AI funkce buď vypnout úplně jedním tlačítkem, nebo si projít nastavení a vybrat si, které funkce v prohlížeči chtějí mít a které ne.
Lidé chtějí možnost volby
Loňská studie od Pew Research Center ukazuje, že nechuť k AI funkcím je rozšířená u více než poloviny uživatelů a uživatelek. Více než 60 procent dotázaných by uvítalo možnost mít více kontroly nad tím, do kterých aspektů jejich života AI vstupuje.
Firmy přitom zařazují AI ve velkém do veškerých svých nových produktů, a to často bez možnosti opt-outu, tzn. bez možnosti funkce vypnout. Microsoft například koncem roku 2025 oznámil novou verzi Windows 11, která bude do větší hloubky ovládaná Copilotem. Nespokojenost vyvolalo u odpůrců a odpůrkyň AI hlavně to, že tato funkce přichází do systému v čase, kdy Microsoft přestává podporovat Windows 10. Uživatelé a uživatelky tedy mají dojem, že jsou do používání zatím nedokonalé AI nuceni.
Lepidlo na pizze a jezení kamenů
Podobně je zdrojem nespokojenosti také AI Overview ve vyhledávači Google. To má fungovat jako shrnutí informací z odkazů, které z Googlu vylezou po zadání tvého dotazu. Stejně jako většina generativní AI ale Overview halucinuje a vymýšlí si nesmyslné odpovědi. Ani tato funkce Googlu nemá žádné nastavení, kterým by ji šlo jednoduše vypnout.
Kvůli těmto halucinacím musel dokonce Google tuto funkci pro vyhledávání dotazů o zdraví odstranit. AI podle deníku The Guardian například doporučovala pacientům s rakovinou slinivky břišní, aby se vyhýbali jídlům s vysokým obsahem tuku. To je ale přesný opak toho, co by měl takový pacient či pacientka dělat.
Nová verze Firefoxu vychází 24. února a je opět zcela zdarma.