Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 22. února 2026 v 15:06
Čas čtení 1:28
Valentina Mihely

Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat

Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
Zdroj: Unsplash/appshunter.io/volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V nové verzi Firefoxu si budeš moct zakázat AI funkce. A to buď plošně, anebo si vybrat, jaké ve svém prohlížeči chceš a nechceš mít. Možnost přichází po vlně kritiky, kterou vyvolala jejich snaha zařadit do prohlížeče více AI.

Firefox se v loňském roce rozhodl dohnat ostatní prohlížeče a zahrnout do své nové verze AI funkce, jako je shrnutí informací ve článku, AI chatovací asistent nebo AI window. Snažil se tím dohnat populární prohlížeče, které už AI funkce mají – Copilot Mode v Edgi, Gemini v Google Chrome, nebo celý nový prohlížeč Atlas od Open AI.

To se ale nesetkalo s nadšením u jejich cílovky, kterou v dnešní době už tvoří převážně menší skupina uživatelů a uživatelek, kteří si zakládají na větší kontrole nad svými daty, oceňují otevřený internet a nejsou ochotni dělat kompromisy v otázce soukromí.

Firefox proto přidává možnost volby. Uživatelé a uživatelky budou mít možnost AI funkce buď vypnout úplně jedním tlačítkem, nebo si projít nastavení a vybrat si, které funkce v prohlížeči chtějí mít a které ne.

Lidé chtějí možnost volby

Loňská studie od Pew Research Center ukazuje, že nechuť k AI funkcím je rozšířená u více než poloviny uživatelů a uživatelek. Více než 60 procent dotázaných by uvítalo možnost mít více kontroly nad tím, do kterých aspektů jejich života AI vstupuje.

 

Firmy přitom zařazují AI ve velkém do veškerých svých nových produktů, a to často bez možnosti opt-outu, tzn. bez možnosti funkce vypnout. Microsoft například koncem roku 2025 oznámil novou verzi Windows 11, která bude do větší hloubky ovládaná Copilotem. Nespokojenost vyvolalo u odpůrců a odpůrkyň AI hlavně to, že tato funkce přichází do systému v čase, kdy Microsoft přestává podporovat Windows 10. Uživatelé a uživatelky tedy mají dojem, že jsou do používání zatím nedokonalé AI nuceni.

Lepidlo na pizze a jezení kamenů

Podobně je zdrojem nespokojenosti také AI Overview ve vyhledávači Google. To má fungovat jako shrnutí informací z odkazů, které z Googlu vylezou po zadání tvého dotazu. Stejně jako většina generativní AI ale Overview halucinuje a vymýšlí si nesmyslné odpovědi. Ani tato funkce Googlu nemá žádné nastavení, kterým by ji šlo jednoduše vypnout.

Poté, co si uživatel vyhledával jak zabránit sýru, aby padal z pizzy, mu Google AI Overview doporučuje přidat do omáčky lepidlo.
Poté, co si uživatel vyhledával jak zabránit sýru, aby padal z pizzy, mu Google AI Overview doporučuje přidat do omáčky lepidlo. Zdroj: Reddit / Pixelodo

Kvůli těmto halucinacím musel dokonce Google tuto funkci pro vyhledávání dotazů o zdraví odstranit. AI podle deníku The Guardian například doporučovala pacientům s rakovinou slinivky břišní, aby se vyhýbali jídlům s vysokým obsahem tuku. To je ale přesný opak toho, co by měl takový pacient či pacientka dělat.

Na nesmyslný dotaz kolik má sníst člověk denně kamenů odpovídá AI, že geologové doporučují sníst alespoň jeden malý kámen za den, jelikož se jedná o životu důležitý zdroj minerálů a vitamínů.
Na nesmyslný dotaz kolik má sníst člověk denně kamenů odpovídá AI, že geologové doporučují sníst alespoň jeden malý kámen za den, jelikož se jedná o životu důležitý zdroj minerálů a vitamínů. Zdroj: Reddit / Darth_Vaper883

Nová verze Firefoxu vychází 24. února a je opět zcela zdarma.

Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo 19. února 2026 v 17:44
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
TECH & GAMING
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
Storky
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Lifestyle news
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
před 2 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 hodinami 2
Štve tě AI v prohlížeči? Firefox vydává update, kde si ji budeš moct zablokovat
před 3 hodinami
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
dnes v 13:34
Tvůj profil nezemře s tebou: Meta patentovala AI pro správu profilů mrtvých uživatelů a uživatelek
dnes v 11:11
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
ZOH 2026: Další medaile pro Česko! Biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz
včera v 14:56
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
včera v 12:28
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
včera v 10:33
Zpravodajství
Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Slovensko Rusko
Více
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
před 2 hodinami
AKTUÁLNĚ: U Trumpovy rezidence se střílelo. Tajná služba USA zabila narušitele
před 3 hodinami
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
dnes v 14:48 5

Více z tématu Tech & Gaming

Všechno
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
18. 2. 2026 10:00
1
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
13. 2. 2026 10:00
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
10. 2. 2026 13:15
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
14. 2. 2026 10:39
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
13. 2. 2026 9:38
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
13. 2. 2026 17:32
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. 2. 2026 14:45
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
12. 2. 2026 9:31
Punkový A$AP Rocky nebo tančící Jordan Ward. Tohle je pět světových alb uplynulého měsíce, která musíš slyšet
5. 2. 2026 17:00
Více z tématu Sport Všechno
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
včera v 15:00
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
2. 2. 2026 17:00
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Filmy a Seriály
před 2 hodinami
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
před 2 hodinami
Dokumentární film Pepy Lubojacki získal cenu za nejlepší dokument na německém Berlinale. Zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci potýkají se závislostí a žijí bez domova.
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka. Přispěl do ní i režisér Euphorie
dnes v 08:19
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
1
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
včera v 07:49
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
1
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 hodinami
2
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 3 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
před 2 dny
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
dnes v 13:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
1
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 3 hodinami
2
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 3 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
dnes v 07:00
1
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Zpět
Sdílet
Diskuse