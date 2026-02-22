Sto lidí, sto chutí. Podívej se, jaký český alkohol turisté a turistky nepijí rádi.
Uživatelé a uživatelky serveru TasteAtlas vybrali ty nejhorší české alkoholické nápoje. Najdeš mezi nimi pivo, víno, ale i tvrdší alkohol. Poslední aktualizace žebříčku proběhla teprve před pár dny. Napiš nám do komentářů, jestli s jejich výběrem souhlasíš, nebo jestli ti níže uvedené nápoje spíš chutnají.
TasteAtlas sestavuje svoje žebříčky na základě hodnocení uživatelů a uživatelek. Do hodnocení se nezapočítává hlasování botů nebo lokálních patriotů, kteří nehodnotí objektivně a snaží se jenom propagovat svou domovinu.
7. Znojemské pivo
Sedmou příčku zaujalo pivo ze Znojemského pivovaru. Jeden z menších českých pivovarů vaří několik druhů piv, primárně ležáků. Od světlých po polotmavé, turistům a turistkám však zřejmě příliš nechutná. Pivu udělili 3,7 hvězdičky.