Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 21. února 2026 v 7:00
Čas čtení 3:51

Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?

Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Zdroj: Palo Verde, Chutnej, propagační materiály
Roxana Šiserová
Roxana Šiserová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Praha je ráj pro vegetariány. Vybrali jsme šest veganských a vegetariánských restaurací, které dokazují, že bez masa se dá vařit zatraceně dobře. Pokud máš pocit, že vege jídlo je kompromis, tady tě rychle vyvedou z omylu.

Veganuary, tedy leden bez živočišných produktů, už sice skončil, ale omezit jejich konzumaci můžeš dlouhodobě. Jíst víc rostlinně dnes není žádná výzva ani kompromis. V supermarketech najdeš spoustu alternativ a v restauracích už vegetariánská (ne-li veganská) jídla dávno nejsou jen smutný salát. Naopak vege podniky dnes vaří tak dobře, že sem bez obav můžeš vzít celou rodinu, bez toho aby ti to vyčítali ještě týden. 

Praha je vege-friendly město se vším všudy. Na rychlý oběd tu fungují stálice jako Dhaba Beas nebo Loving Hut, ale do tohohle výběru jsme zařadili podniky, kam si zajdeš ve chvíli, kdy se chceš nechat překvapit, jak dobrá může být vegetariánská kuchyně. Tady je šest restaurací, kde to pochopíš hned po prvním soustu.

🌱 Proč jíst méně masa?

  • respekt k životu zvířat
  • menší ekologická stopa
  • pestrá a lehčí strava – víc vitamínů, minerálů a antioxidantů
  • více vlákniny – podpora trávení i energie během dne
  • méně nasycených tuků – podpora zdraví srdce a cév
Doporučeno
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni 17. února 2026 v 7:00

Chutnej – kreativní vegan kuchyně na Letné

Kde: Letohradská 50, Praha 7
Cena: cca 250–350 korun
Vibe: moderní, kreativní, hravý
Proč sem zajít: česká klasika v top veganském provedení
🌱 Vše vegan
Místo na oběd i večeři
Místo na oběd i večeři Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Chutnej je přesně ten podnik, který bourá stereotypy o veganském jídle. Vaří se sezónních a lokálních surovin a kvalita a poctivost se propisuje do rozmanitosti chutí. Najdeš tu klasiky české kuchyně v rostlinné verzi, ale i moderní comfort food, který si tě získá. Dvoupatrový interiér plný kytek je příjemný, útulný a ideální jak na oběd, tak na hezkou večeři.

My jsme tu ochutnali halušky, které byly naprosto dokonalé. Křupavé tofu, rostlinná „bryndza“, zelí, výrazné chutě, které jasně připomínají, čím jsou inspirované, ale přitom fungují samy o sobě. Skvělé jsou i burgery – ať už s Beyond Meat, nebo s křupavými hlívovými stripsy. Některé položky, jako třeba grilovaný steak z korálovce ježatého, jsou dražší, ale stojí za ochutnání. A pokud máš místo v žaludku, vegan dezerty od Krafinu, skořicoví šneci či tiramisu jsou jasná tečka.

Veganské halušky v Chutnej
Veganské halušky v Chutnej Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Eaternia – punk vegan jídelna

Kde: Nádražní 3, Praha 5
Cena: cca 150–250 korun
Vibe: punk, neformální, komunitní
Proč sem zajít: comfort food za super cenu
🌱 Vše vegan
Trochu punk jídelna i s jukeboxem
Trochu punk jídelna i s jukeboxem Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Eaternia je podnik, který si jede absolutně po svém – a právě tím vyčnívá. Punk vegan jídelna s jukeboxem a tvrdší muzikou má lehce underground atmosféru, možná i proto, že je propojená s hudebním klubem. Nečekej fancy fine dining, ale pohodové místo s neskutečně milou obsluhou a skvělým jídlem za super cenu.

Doporučeno
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle 24. ledna 2026 v 7:00

Na menu najdeš hotdogy, burgery, langoše nebo svíčkovou. Denní menu nabízí ještě mnoho dalších specialit za skvělou cenu 160 korun. Já jsem ochutnala vegan smažák, který byl tekutý, perfektně křupavý, s domácí veganskou tatarkou a dobrými hranolkami. Sladkou tečku tu obstará vegan cheesecake nebo kremrole.

Ačkoliv vegan, stále tekutý i křupavý
Ačkoliv vegan, stále tekutý i křupavý Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Palo Verde Bistro – nejlepší vegan svíčková široko daleko

Kde: Žitná 1656/45, Praha 2 – Nové Město
Cena: cca 250–400 Kč
Vibe: útulné bistro, místo na rande
Proč sem zajít: nejlepší vege svíčková v Praze
🌱 Vše vegan
restaurace, paloverde, interiér
Zdroj: Propagační materiál / Palo Verde

Palo Verde najdeš kousek od I. P. Pavlova v Žitné ulici. Přivítá tě útulný interiér plný kytek a v létě i moc příjemná zahrádka. Najdeš tu krátké, ale perfektně doladěné menu a jídla, která dokazují, že kvalita je víc než kvantita. 

Doporučeno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek 10. února 2026 v 7:00

Vše je tu rostlinné. Můžeš sem zajít i na brunch – kaše, lívance, tofu „míchaná vajíčka“, kimchi omeletu nebo croissanty. Ale za nás je hlavní hvězdou bez debat veganská svíčková. Je sice dražší, ale textura „masa“, chuť omáčky i knedlík vcelku jsou naprosto luxusní. Burger s křupavým „kuřetem“ je další důkaz, že veganský burger už dávno není risk.

Nejlepší veganská svíčková v Praze v Palo Verde Burger s „kuřecím“ masem v Palo Verde Dokonalá textura svíčkové. Příjemná zahrádka v Palo Verde
Zobrazit galerii
(4)

Happy Bean Bistro – vegetariánská kuchyně s kavárenským duchem

Kde: Laubova 1659/2, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 200–300 Kč
Vibe: moderní bistro
Proč sem zajít: příjemné místo, kam zajít kdykoliv během dne
🫘 Vegetarian i vegan

Happy Bean na Jiřího z Poděbrad je vegetariánská restaurace s příjemným kavárenským interiérem, kam se hodí zajít klidně i na hezkou večeři. V létě boduje zahrádka s výhledem na kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Dělají tu i skvělé snídaně a brunche, ale hlavní jídla stojí v tomto případě za větší pozornost, neboť nabízí více netradičních rostlinných možností.

Výborné tacos s rostlinným „kuřecím“ v Happy Bean
Výborné tacos s rostlinným „kuřecím“ v Happy Bean Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Ochutnat můžeš například tacos s marinovaným „kuřecím“, avokádem a batátovými hranolky. Měkké, ale křupavé hranolky s chipotle mayo jsou top a tacos patří k nejlepším rostlinným, co jsme zatím měli. Za super cenu je tu pho curry polévka, která je krémová, plná zeleniny a tofu – příjemně pálivá a ideální do chladných dnů.

Krémová a hřejivá pho curry polévka v Happy Bean Za dezerty se do Happy Bean musíme někdy vrátit
Zobrazit galerii
(2)

Lehká hlava – jídlo, které nezatíží žaludek ani srdce

Kde: Boršov 280/2, Praha 1 - Staré Město
Cena: 250–400 korun
Vibe: trochu turistický, ale magický
Proč sem zajít: ideální lokalita a originální jídla
🫘 Vegetarian i vegan
Bao bun burger s tofu a ramen v Lehké hlavě
Bao bun burger s tofu a ramen v Lehké hlavě Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Lehká Hlava je přímo v centru Prahy, kousek od Karlova mostu, což se trochu propisuje do cen. Je lehce turistická, ale vaří tu skvěle. Pokud jsi on budget, denní menu za 175 korun je ideální volba, jinak se stálé menu pohybuje mezi 250–400 korunami.

Doporučeno
Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026 Rafinované fried chicken i mexická, kde to vypadá jako v paláci. Toto jsou naše nejoblíbenější podniky pro rok 2026 21. ledna 2026 v 7:00

Interiér s hvězdným stropem vytváří kouzelnou atmosféru a jídla mají nápad. Poprvé v životě jsem tu zkusila Bao Bun burger – nálož grilovaného tofu v BBQ marinádě, nakládaná zelenina a skvělá hořčičná omáčka v tradiční asijské bao bulce. Skvělý byl i ramen s výrazným základem a veganským „kimchi vejcem“, které bys od klasického nerozeznal*a.

Bao bun burger s tofu a ramen v Lehké hlavě
Bao bun burger s tofu a ramen v Lehké hlavě Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Vegtral – poctivá vegetariánská hospoda 

Kde: Čechova 12, Praha 7
Cena: cca 200–300 Kč
Vibe: neformální, uvolněné, české
Proč sem zajít: velké porce a poctivé jídlo
🫘 Vegetarian i vegan

Vegtral na Letné se vymyká představě „typické“ veganské restaurace. Kdyby neměl „veg“ v názvu, klidně bys mohl*a mít pocit, že jsi v klasické české hospodě. A přesně to je na něm skvělé. V létě se tu příjemně sedí na zahrádce, menu je bohaté a porce opravdu velké.

Doporučeno
Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina Vyrůstala mezi feťáky, dnes stojí na jevišti. „Jsem matkou tvých dětí, mami,“ říká 22letá umělkyně Tina 17. ledna 2026 v 7:00

Najdeš tu burgery, bowls i spoustu tortillových jídel – od quesadill přes chimichangy až po burrita. Denní menu je opět za příjemnou cenu 160 korun. Týdenní speciály často překvapí kombinacemi chutí a hlad tady rozhodně nehrozí.

Oběd ve Vegtralu opravdu nasytí
Oběd ve Vegtralu opravdu nasytí Zdroj: Roxana Šiserová/Refresher

Skvělých vegetariánských a veganských podniků je v Praze ještě mnohem víc. Dej nám vědět, který je tvůj favorit, a třeba se objeví v dalším výběru 🌱

Doporučeno
Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle Rychle, chutně a zdravě. Pět snídaní, které tě nadopují proteiny a živinami a přitom chutnají skvěle 24. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem Místo vydírání partnerská poradna. Navrhujeme sedm lepších způsobů, jak mohl Macinka jednat s prezidentem 27. ledna 2026 v 17:00
Doporučeno
Jako děti jsme měli záliby, jako dospělí scrollujeme. Proč Gen Z přišla o koníčky a jak se je snaží získat zpět? Jako děti jsme měli záliby, jako dospělí scrollujeme. Proč Gen Z přišla o koníčky a jak se je snaží získat zpět? 25. ledna 2026 v 13:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
GASTRO GASTRO TIPY
Doporučujeme
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
refresher+
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
před 3 dny
Storky
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 53 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zpravodajství
Petr Pavel Politika Spojené státy americké (USA) Maďarsko
Více
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
před hodinou
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 3 hodinami
Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky
dnes v 07:10

Více z tématu Gastro

Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
17. 2. 2026 7:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
8. 2. 2026 10:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
Pět podniků, kde si dáš top smažený kuře. Jeden tě možná překvapí, KFC to není
12. 2. 2026 13:00
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
15. 2. 2026 13:07
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
31. 1. 2026 15:15
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
7. 2. 2026 15:42
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni
17. 2. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Filmy a Seriály
dnes v 07:49
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Hra s názvem Game of Thrones: The Mad King bude mít premiéru letos v létě v Royal Shakespeare Theatre ve Stratfordu nad Avonou, rodišti samotného Williama Shakespeara.
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
Našli jsme restaurace, kde na maso s radostí zapomeneš. Kam na nejlepší vege jídlo v Praze?
dnes v 07:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
WEEKEND RADAR: Machine Gun Kelly v O2 areně, Arleta v Klubovně a filmové klasiky. Co dělat o víkendu?
včera v 07:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
včera v 14:00
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
Hvězdný herec z Euforie a Chirurgů Eric Dane zemřel ve věku 53 let. Podlehl vážné nemoci
včera v 06:39
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
12. 2. 2026 11:46
Domů
Sdílet
Diskuse