Praha je ráj pro vegetariány. Vybrali jsme šest veganských a vegetariánských restaurací, které dokazují, že bez masa se dá vařit zatraceně dobře. Pokud máš pocit, že vege jídlo je kompromis, tady tě rychle vyvedou z omylu.
Veganuary, tedy leden bez živočišných produktů, už sice skončil, ale omezit jejich konzumaci můžeš dlouhodobě. Jíst víc rostlinně dnes není žádná výzva ani kompromis. V supermarketech najdeš spoustu alternativ a v restauracích už vegetariánská (ne-li veganská) jídla dávno nejsou jen smutný salát. Naopak vege podniky dnes vaří tak dobře, že sem bez obav můžeš vzít celou rodinu, bez toho aby ti to vyčítali ještě týden.
Praha je vege-friendly město se vším všudy. Na rychlý oběd tu fungují stálice jako Dhaba Beas nebo Loving Hut, ale do tohohle výběru jsme zařadili podniky, kam si zajdeš ve chvíli, kdy se chceš nechat překvapit, jak dobrá může být vegetariánská kuchyně. Tady je šest restaurací, kde to pochopíš hned po prvním soustu.
🌱 Proč jíst méně masa?
- respekt k životu zvířat
- menší ekologická stopa
- pestrá a lehčí strava – víc vitamínů, minerálů a antioxidantů
- více vlákniny – podpora trávení i energie během dne
- méně nasycených tuků – podpora zdraví srdce a cév
Chutnej – kreativní vegan kuchyně na Letné
Cena: cca 250–350 korun
Vibe: moderní, kreativní, hravý
Proč sem zajít: česká klasika v top veganském provedení
🌱 Vše vegan
Chutnej je přesně ten podnik, který bourá stereotypy o veganském jídle. Vaří se sezónních a lokálních surovin a kvalita a poctivost se propisuje do rozmanitosti chutí. Najdeš tu klasiky české kuchyně v rostlinné verzi, ale i moderní comfort food, který si tě získá. Dvoupatrový interiér plný kytek je příjemný, útulný a ideální jak na oběd, tak na hezkou večeři.
My jsme tu ochutnali halušky, které byly naprosto dokonalé. Křupavé tofu, rostlinná „bryndza“, zelí, výrazné chutě, které jasně připomínají, čím jsou inspirované, ale přitom fungují samy o sobě. Skvělé jsou i burgery – ať už s Beyond Meat, nebo s křupavými hlívovými stripsy. Některé položky, jako třeba grilovaný steak z korálovce ježatého, jsou dražší, ale stojí za ochutnání. A pokud máš místo v žaludku, vegan dezerty od Krafinu, skořicoví šneci či tiramisu jsou jasná tečka.
Eaternia – punk vegan jídelna
Cena: cca 150–250 korun
Vibe: punk, neformální, komunitní
Proč sem zajít: comfort food za super cenu
🌱 Vše vegan
Eaternia je podnik, který si jede absolutně po svém – a právě tím vyčnívá. Punk vegan jídelna s jukeboxem a tvrdší muzikou má lehce underground atmosféru, možná i proto, že je propojená s hudebním klubem. Nečekej fancy fine dining, ale pohodové místo s neskutečně milou obsluhou a skvělým jídlem za super cenu.
Na menu najdeš hotdogy, burgery, langoše nebo svíčkovou. Denní menu nabízí ještě mnoho dalších specialit za skvělou cenu 160 korun. Já jsem ochutnala vegan smažák, který byl tekutý, perfektně křupavý, s domácí veganskou tatarkou a dobrými hranolkami. Sladkou tečku tu obstará vegan cheesecake nebo kremrole.
Palo Verde Bistro – nejlepší vegan svíčková široko daleko
Cena: cca 250–400 Kč
Vibe: útulné bistro, místo na rande
Proč sem zajít: nejlepší vege svíčková v Praze
🌱 Vše vegan
Palo Verde najdeš kousek od I. P. Pavlova v Žitné ulici. Přivítá tě útulný interiér plný kytek a v létě i moc příjemná zahrádka. Najdeš tu krátké, ale perfektně doladěné menu a jídla, která dokazují, že kvalita je víc než kvantita.
Vše je tu rostlinné. Můžeš sem zajít i na brunch – kaše, lívance, tofu „míchaná vajíčka“, kimchi omeletu nebo croissanty. Ale za nás je hlavní hvězdou bez debat veganská svíčková. Je sice dražší, ale textura „masa“, chuť omáčky i knedlík vcelku jsou naprosto luxusní. Burger s křupavým „kuřetem“ je další důkaz, že veganský burger už dávno není risk.
Happy Bean Bistro – vegetariánská kuchyně s kavárenským duchem
Cena: 200–300 Kč
Vibe: moderní bistro
Proč sem zajít: příjemné místo, kam zajít kdykoliv během dne
🫘 Vegetarian i vegan
Happy Bean na Jiřího z Poděbrad je vegetariánská restaurace s příjemným kavárenským interiérem, kam se hodí zajít klidně i na hezkou večeři. V létě boduje zahrádka s výhledem na kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Dělají tu i skvělé snídaně a brunche, ale hlavní jídla stojí v tomto případě za větší pozornost, neboť nabízí více netradičních rostlinných možností.
Ochutnat můžeš například tacos s marinovaným „kuřecím“, avokádem a batátovými hranolky. Měkké, ale křupavé hranolky s chipotle mayo jsou top a tacos patří k nejlepším rostlinným, co jsme zatím měli. Za super cenu je tu pho curry polévka, která je krémová, plná zeleniny a tofu – příjemně pálivá a ideální do chladných dnů.
Lehká hlava – jídlo, které nezatíží žaludek ani srdce
Cena: 250–400 korun
Vibe: trochu turistický, ale magický
Proč sem zajít: ideální lokalita a originální jídla
🫘 Vegetarian i vegan
Lehká Hlava je přímo v centru Prahy, kousek od Karlova mostu, což se trochu propisuje do cen. Je lehce turistická, ale vaří tu skvěle. Pokud jsi on budget, denní menu za 175 korun je ideální volba, jinak se stálé menu pohybuje mezi 250–400 korunami.
Interiér s hvězdným stropem vytváří kouzelnou atmosféru a jídla mají nápad. Poprvé v životě jsem tu zkusila Bao Bun burger – nálož grilovaného tofu v BBQ marinádě, nakládaná zelenina a skvělá hořčičná omáčka v tradiční asijské bao bulce. Skvělý byl i ramen s výrazným základem a veganským „kimchi vejcem“, které bys od klasického nerozeznal*a.
Vegtral – poctivá vegetariánská hospoda
Cena: cca 200–300 Kč
Vibe: neformální, uvolněné, české
Proč sem zajít: velké porce a poctivé jídlo
🫘 Vegetarian i vegan
Vegtral na Letné se vymyká představě „typické“ veganské restaurace. Kdyby neměl „veg“ v názvu, klidně bys mohl*a mít pocit, že jsi v klasické české hospodě. A přesně to je na něm skvělé. V létě se tu příjemně sedí na zahrádce, menu je bohaté a porce opravdu velké.
Najdeš tu burgery, bowls i spoustu tortillových jídel – od quesadill přes chimichangy až po burrita. Denní menu je opět za příjemnou cenu 160 korun. Týdenní speciály často překvapí kombinacemi chutí a hlad tady rozhodně nehrozí.
Skvělých vegetariánských a veganských podniků je v Praze ještě mnohem víc. Dej nám vědět, který je tvůj favorit, a třeba se objeví v dalším výběru 🌱