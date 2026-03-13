Hlavní témata
dnes 13. března 2026 v 8:12
Čas čtení 2:19
Marie Valentová Tereza Kopecká Ella Petrová

Soudní spor Strach vs. Acies pokračuje. Došlo na výpověď Martina Castora

Soudní spor Strach vs. Acies pokračuje. Došlo na výpověď Martina Castora
Zdroj: Jan Strach, Acies Clair, volně dostupné k užití
Druhý březnový týden pokračovalo soudní jednání s Janem Strachem, trojicí dalších obviněných a poškozeným Denisem Železným.

Už minulý rok začal soudní spor se známým českým režisérem a zakladatelem The Mag, Janem Strachem, druhým spoluzakladatelem The Mag, Petrem Žižkou, rapperem Lboyem (vlastním jménem Lukas Milan Emilio Nárovec) a Ahmadem Al-Mahdawim.

Obžaloba je viní z vydírání a loupeže – měli se dopustit odcizení přihlašovacích údajů k instagramovému účtu The Cap, který patřil rapperovi Denisovi Železnému, jenž veřejně vystupuje pod jménem Acies Clair. Železný tvrdí, že byl k předání údajů donucen vyhrožováním a násilím a ztrátou účtu přišel o finanční příjmy.

Podle Stracha a dalších obžalovaných se předání údajů odehrálo jinak; navazovalo prý na předchozí jednání a Železný jim účet odevzdal dobrovolně. Přiznali však, že došlo na facky

Co se stalo podle Železného

Od 10. do 12. března pokračovalo hlavní líčení případu – tentokrát výpovědí poškozeného a výslechem dalších svědků. 

Železný v úterý před soudem vypověděl svou verzi událostí. Na konci března 2024 vyšel ven z kanceláře v Hybernské, protože mu volal kurýr DHL. Šlo však jen o záminku a dole na něj čekali Al-Mahdawi a Nárovec. Chtěli, aby s nimi nastoupil do auta Jana Stracha, který čekal uvnitř i s Žižkou. Když odmítl, pohrozili mu, že na něj stejně počkají. Proto poslechl a odjel s nimi do Holešovic na místo u Libeňského mostu.

Soud s Janem Strachem
Soud s Janem Strachem Zdroj: Refresher

Tam dal Žižka Železnému dvě facky. Poté ho čtveřice nutila k vydání přihlašovacích údajů. Padly výhružky, proto Železný svolil, neměl ale telefon. Ten mu musel přivézt Martin Castor, u kterého Železný pracoval. Poté údaje skupině kolem Stracha vydal, dvoufázové ověření však vyžadovalo ještě schválení od druhého správce účtu The Cap, Ondřeje Pitry (působí pod pseudonymem Andrew Thugger). Ten nejdříve odmítal reagovat, ale po telefonním hovoru se Strachem, který vyhrožoval násilím jeho rodině, také souhlasil.

 

Po získání přístupu k The Cap skupina kolem The Mag Stracha Železného zavezla zpět. Acies potvrdil, že už dřív se Strachem o The Cap jednali a dostal od něj pozitivní zpětnou vazbu. Režisér po něm však vyžadoval stažení merche The Cap, protože podle něj kopíroval identitu jeho projektu The Mag. S tím Železný souhlasil a merch stáhl. Pitra jako svědek potvrdil vyznění telefonátu a že takto mu událost už dřív Železný vylíčil. Dodal, že po telefonu se mu Železný zdál vyděšený.

Verze obžalovaných

Strach, Žižka a další reagovali na Železného výpověď vlastní verzí. Železný podle nich do auta nastoupil bez nátlaku. Celá interakce probíhala v přátelském duchu a údaje jim Železný v Holešovicích předal, protože mu oznámili, že jinak věc budou řešit právně. Poté Žižka Železnému skutečně dal facku, šlo však spíš o gentlemenské gesto. Obžalovaní také zmínili, že Železný svou výpověď několikrát pozměnil.

Co řekli svědci?

Ve středu a čtvrtek se pokračovalo procházením důkazů a výslechem svědků. Obžaloba předvolala svědky Radka T. a Tomáše Š. Předvolaný byl i Martin Castor, který se březnové události osobně účastnil.

 

Železný se mu měl večer po návratu z Holešovic letmo zmínit o průběhu schůzky. „Říkal mi o tom incidentu, že se nějakým způsobem nepohodli, že jim předal svůj account, a že to chce dál řešit,“ vypověděl u soudu. Doplnil také, že žil v domnění, že obě strany se chystají nějak spolupracovat. Castor však ze svých zkušeností nemohl potvrdit či vyvrátit, zda tam skutečně došlo k násilí. 

Co bude dál

Stěžejním důkazem je pro soud kamerový záznam z Hybernské ulice. Soud pravděpodobně také předvolá nové svědky, které zmínili obžalovaní i Železný. Dojde také k rekonstrukci události přímo na místech, kde k incidentu došlo. Jednání by mělo pokračovat v červnu. Sazba, který obžalovaným hrozí za vydírání je dva až osm let odnětí svobody, za loupež dokonce pět až dvanáct let.

Soud s Janem Strachem
Soud s Janem Strachem Zdroj: Refresher
JAN STRACH
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
