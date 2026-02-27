Na tohle by ses měl*a zeptat, než podepíšeš pracovní smlouvu.
Pokud uvažuješ o změně práce nebo třeba hledáš svůj první job, určitě tenhle proces nepodceň. Podle Wellbeing Indexu z roku 2025 dosahuje spokojenost Čechů a Češek v práci spíše průměrného hodnocení. Největší problém vidí v tom, že ve firmách nemají příležitost k růstu a nedůvěřují vedení. Výzkum Up Benefity zase ukázal, že z více než tisíce zaměstnanců a zaměstnankyň je pouze 17 % spokojených tak, aby doporučili své pracovní místo.
Zmíněné výsledky naznačují, že hledání práce není proces, který bychom měli podceňovat. V práci nakonec strávíš přibližně třetinu života, a to je opravdu hodně času. Proto než se rozhodneš podepsat smlouvu, ujisti se, že o svém budoucím zaměstnavateli víš vše, co potřebuješ. Neboj se klást otázky a zjišťovat, jak to ve firmě chodí. Díky přímé komunikaci si lépe nastavíš spolupráci a můžeš předejít různým nedorozuměním.
Skvělým místem, kde můžeš poznat blíže nejrůznější zaměstnavatele a získat podrobnější vhled do fungování trhu práce, jsou pracovní veletrhy. Už 4. a 5. března se v pražském O2 universu koná ten největší z nich – Career Expo. Představí se tam více než 100 firem napříč obory, jako je Kaufland, IKEA, Česká Spořitelna nebo Škoda Auto.
Na Career Expo můžeš také zjistit více o tom, jaké dovednosti jsou na pracovním trhu žádané, promluvit si s kariérními poradci a poradkyněmi a zúčastnit se přednášek či workshopů o osobním rozvoji a kariérním růstu. Najdeš tam také gen Z zónu zaměřenou na vše, co od práce očekává mladá generace. Díky osobnímu kontaktu s odbornictvem získáš za pár hodin více informací, než za týden hledání a můžeš doslova změnit svou budoucnost.
K důkladnému poznání toho, jestli je pro tebe firma „perfect match“ ti pomohou následující otázky, které můžeš položit zástupcům a zástupkyním firem na veletrhu i na pohovoru. Otázky jsme rozdělili na šest oblastí klíčových pro to, aby ses v práci cítil*a dobře.
1) Jak ti sedne firemní kultura
- Jak byste popsali vaši firemní kulturu třemi slovy?
- Můžete uvést konkrétní příklady, jak firma podporuje zdravý work-life balance?
- Co vaše zaměstnanectvo nejvíce oceňuje a co je pro ně naopak nejtěžší?
- Jak konkrétně vypadá pracovní den, kdy je zaměstnanectvo více pod tlakem – například před deadlinem, když se něco nepovede nebo řešíte náročného klienta?
2) Jak si sedneš s nadřízeným či nadřízenou
- Jak byste popsal*a svůj styl vedení?
- Jak často dáváte zpětnou vazbu a jakou má podobu?
- Jak přistupujete k chybám?
- Jak řešíte situaci, kdy máte jiný názor než váš*vaše podřízený*podřízená?
- Jaký typ člověka by měl*a být člen*ka vašeho týmu?
3) Jestli ti práce umožní se posouvat a růst
- Jaké možnosti profesního vzdělávání firma nabízí?
- Jaké jsou možnosti kariérního posunu na mé pozici a jak často probíhá?
- Jaké dovednosti bych měl*a během následujících šesti měsíců rozvinout, abych se mohl*a posunout na vyšší pozici a podle jakých metrik zhodnotíte můj výkon?
- Můžete uvést příklad člena nebo členky týmu, který*á se posunul v rámci své role a co tomu předcházelo?
4) Jak vypadá každodenní realita
- Jaké úkoly budu nejčastěji řešit a jaký je jejich objem na den?
- Kolik volnosti budu mít v plánování práce? Kdo mi bude zadávat úkoly a stanovovat deadliny?
- Jaké dny nebo momenty bývají nejvíce stresové?
5) Kdo jsou lidé, se kterými se budeš každý den potkávat
- S kým budu spolupracovat nejčastěji – jaké jsou jejich role a styl práce?
- Kolik hodin denně tvoří práce v týmu a kolik samostatná práce?
- Jaké je složení lidí v týmu, co se týká seniority?
- S jakými výzvami se jako tým můžeme nejčastěji setkat?
- Co moji spolupracovníci a spolupracovnice očekávají, že do týmu přinesu?
6) Jestli práce zapadne do tvého životního stylu
- Jak často se dělají přesčasy a jak je kompenzujete?
- Jak funguje odměňování a z jakých částí se skládá mzda?
- Jaké nabízíte benefity a jak často je mohu využívat?
- Jak přistupujete k home office a flexibilní pracovní době?