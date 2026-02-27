Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Career Expo.
dnes 27. února 2026 v 15:30
Čas čtení 2:30
Sponzorovaný obsah

26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct

26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Zdroj: Dupe / Kasey Liguori & Madalena Riberinho
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na tohle by ses měl*a zeptat, než podepíšeš pracovní smlouvu.

Pokud uvažuješ o změně práce nebo třeba hledáš svůj první job, určitě tenhle proces nepodceň. Podle Wellbeing Indexu z roku 2025 dosahuje spokojenost Čechů a Češek v práci spíše průměrného hodnocení. Největší problém vidí v tom, že ve firmách nemají příležitost k růstu a nedůvěřují vedení. Výzkum Up Benefity zase ukázal, že z více než tisíce zaměstnanců a zaměstnankyň je pouze 17 % spokojených tak, aby doporučili své pracovní místo.

Anketa:
Jsi v práci spokojený*á natolik, abys ji doporučil*a svým známým?
Jasně, neváhal*a bych firmu doporučit kámošce nebo kámošovi.
Rozhodně ne, sám*sama uvažuju o změně.
Záleží na tom, o jaké oddělení by se jednalo nebo za jakých podmínek by probíhal hiring.
Jasně, neváhal*a bych firmu doporučit kámošce nebo kámošovi.
30 %
Rozhodně ne, sám*sama uvažuju o změně.
50 %
Záleží na tom, o jaké oddělení by se jednalo nebo za jakých podmínek by probíhal hiring.
20 %

Zmíněné výsledky naznačují, že hledání práce není proces, který bychom měli podceňovat. V práci nakonec strávíš přibližně třetinu života, a to je opravdu hodně času. Proto než se rozhodneš podepsat smlouvu, ujisti se, že o svém budoucím zaměstnavateli víš vše, co potřebuješ. Neboj se klást otázky a zjišťovat, jak to ve firmě chodí. Díky přímé komunikaci si lépe nastavíš spolupráci a můžeš předejít různým nedorozuměním. 

Skvělým místem, kde můžeš poznat blíže nejrůznější zaměstnavatele a získat podrobnější vhled do fungování trhu práce, jsou pracovní veletrhy. Už 4. a 5. března se v pražském O2 universu koná ten největší z nich – Career Expo. Představí se tam více než 100 firem napříč obory, jako je Kaufland, IKEA, Česká Spořitelna nebo Škoda Auto. 

Na Career Expo můžeš také zjistit více o tom, jaké dovednosti jsou na pracovním trhu žádané, promluvit si s kariérními poradci a poradkyněmi a zúčastnit se přednášek či workshopů o osobním rozvoji a kariérním růstu. Najdeš tam také gen Z zónu zaměřenou na vše, co od práce očekává mladá generace. Díky osobnímu kontaktu s odbornictvem získáš za pár hodin více informací, než za týden hledání a můžeš doslova změnit svou budoucnost.

studentka, tablet
Zdroj: Unsplash / Brooke Cagle
zaregistruj se zdarma na career expo

K důkladnému poznání toho, jestli je pro tebe firma „perfect match“ ti pomohou následující otázky, které můžeš položit zástupcům a zástupkyním firem na veletrhu i na pohovoru. Otázky jsme rozdělili na šest oblastí klíčových pro to, aby ses v práci cítil*a dobře.

1) Jak ti sedne firemní kultura

  • Jak byste popsali vaši firemní kulturu třemi slovy?
  • Můžete uvést konkrétní příklady, jak firma podporuje zdravý work-life balance?
  • Co vaše zaměstnanectvo nejvíce oceňuje a co je pro ně naopak nejtěžší?
  • Jak konkrétně vypadá pracovní den, kdy je zaměstnanectvo více pod tlakem – například před deadlinem, když se něco nepovede nebo řešíte náročného klienta?

2) Jak si sedneš s nadřízeným či nadřízenou 

  • Jak byste popsal*a svůj styl vedení?
  • Jak často dáváte zpětnou vazbu a jakou má podobu?
  • Jak přistupujete k chybám?
  • Jak řešíte situaci, kdy máte jiný názor než váš*vaše podřízený*podřízená?
  • Jaký typ člověka by měl*a být člen*ka vašeho týmu?

3) Jestli ti práce umožní se posouvat a růst

  • Jaké možnosti profesního vzdělávání firma nabízí?
  • Jaké jsou možnosti kariérního posunu na mé pozici a jak často probíhá?
  • Jaké dovednosti bych měl*a během následujících šesti měsíců rozvinout, abych se mohl*a posunout na vyšší pozici a podle jakých metrik zhodnotíte můj výkon?
  • Můžete uvést příklad člena nebo členky týmu, který*á se posunul v rámci své role a co tomu předcházelo?

4) Jak vypadá každodenní realita

  • Jaké úkoly budu nejčastěji řešit a jaký je jejich objem na den?
  • Kolik volnosti budu mít v plánování práce? Kdo mi bude zadávat úkoly a stanovovat deadliny?
  • Jaké dny nebo momenty bývají nejvíce stresové?

5) Kdo jsou lidé, se kterými se budeš každý den potkávat

  • S kým budu spolupracovat nejčastěji – jaké jsou jejich role a styl práce?
  • Kolik hodin denně tvoří práce v týmu a kolik samostatná práce?
  • Jaké je složení lidí v týmu, co se týká seniority?
  • S jakými výzvami se jako tým můžeme nejčastěji setkat?
  • Co moji spolupracovníci a spolupracovnice očekávají, že do týmu přinesu?

6) Jestli práce zapadne do tvého životního stylu

  • Jak často se dělají přesčasy a jak je kompenzujete?
  • Jak funguje odměňování a z jakých částí se skládá mzda?
  • Jaké nabízíte benefity a jak často je mohu využívat?
  • Jak přistupujete k home office a flexibilní pracovní době?
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí 26. února 2026 v 10:45
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Doporučujeme
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Lifestyle news
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před hodinou 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 3 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
dnes v 12:33
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
dnes v 10:11
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
dnes v 07:49
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
dnes v 07:00
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Předpověď počasí Donald Trump
Více
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
před hodinou
Do Česka míří prach ze Sahary. Může ovlivnit teploty i barvu oblohy
před 3 hodinami
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky.“ Příbramsko v noci zasáhlo zemětřesení
dnes v 14:02

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
14. 1. 2026 12:45
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
16. 1. 2026 9:03
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
včera v 10:00
Je internet mrtvý? AI si vytvořila vlastní sociální síť a náboženství připomínající kult. Lidé tam mají zákaz
18. 2. 2026 10:00
1
Český Ústavní soud spustil vlastního chatbota. Nenahrazuje však právní poradenství
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
Filmy a Seriály
před 57 minutami
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
před 57 minutami
Hvězdy úspěšného seriálu Bridgertonovi od Netflixu nám odtajnili, čemu museli čelit při natáčení.
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
před hodinou
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse