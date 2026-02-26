Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let

Ryan Coogler (Black Panther, Sinners) má na Hulu odklepnutý pilot k rebootu The X-Files. O čem nový seriál bude a kdo si v něm zahraje?
Akta X, původní seriál z roku 1993 s ikonickým párem Mulder a Scully (s tvářemi Davida Duchovnyho a Gillian Anderson), si za svou bohatou existenci došel celkově pro 11 sérií a několik celovečerních filmů. Za tu dobu taky stihl získat řadu různých ocenění, nejčastěji pro nejlepšího herce a herečku. Především nám ale nadělil nekonečnou fascinaci neznámem a taky kupu konspiračních teorií, z nichž řada má dokonce přesah až do současnosti, kdy se američtí prezidenti (i ti bývalí) předhání v tom, kdo z nich odhalí větší porci utajovaných informací týkajících se UFO.
Teď každopádně Akta X, nebo The X Files, jak jsou známy v Americe, obdrží reboot, který už nějakou dobu chystá (brzy možná oscarový) režisér Ryan Coogler, známý nejlíp pro své dva marvelovské zářezy Black Panther a Black Panther: Wakanda Forever. Ještě daleko zásadnější pro nový seriál Akta X je však jeho poslední režijní počin Sinners, upírský horor, který ale tak úplně není horor. A přesně tenhle přístup by se moc hezky hodil i do seriálu, kde se realita a fikce setkávají, aby nám prozradili něco málo o tom, „co je tam venku.“
Fáze pilotu a obsazování
Nyní se projekt přesunul do další fáze, od pouhého plánovaní a psaní scénáře byl schválen pilot. Za seriálem bude stát streamovací služba Hulu (v Česku Disney+), pro kterou tak Coogler nyní i sám natočí pilotní epizodu, na základě které se pak projekt buď pošle do výrobu zbytku první série, nebo zruší.
Jako první se pak k obsazení seriálu připojila herečka Danielle Deadwyler, kterou můžeš znát například ze seriálu Stanice 11 nebo filmu Velký dar či Spravedlnost pro Emmetta Tilla.
Oficiálně půjde o volné pokračování, v němž základní „architektura“ zůstane stejná, avšak dojde k výměně tváří. „Dva vysoce vyznamenaní, ale velmi odlišní agenti FBI navazují nečekané přátelství, když jsou přiděleni do dlouho uzavřené divize zabývající se případy nevysvětlitelných jevů,“ stojí v synopsi.
Coogler dříve oznámil, že hodlá nová Akta X pojmout opravdu strašidelně. Podle jeho slov chce testovat, čeho všechno je možné v televizi dosáhnout, a co všechno diváci a divačky vydrží. Rovněž prozradil, že vedl konverzace s herečkou Gillian Anderson, fandové a fanynky tak spekulují o tom, že by se mohla na projektu kreativně podílet, možná si v něm dokonce i zahrát. Původní tvůrce seriálu Chris Carter pak zůstává zapojen alespoň coby výkonný producent, projektu dal své požehnání.