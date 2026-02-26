Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 17:06
Čas čtení 1:32
Ondřej Mrázek

Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let

Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
Zdroj: Fox
Ryan Coogler (Black Panther, Sinners) má na Hulu odklepnutý pilot k rebootu The X-Files. O čem nový seriál bude a kdo si v něm zahraje?

Akta X, původní seriál z roku 1993 s ikonickým párem Mulder a Scully (s tvářemi Davida Duchovnyho a Gillian Anderson), si za svou bohatou existenci došel celkově pro 11 sérií a několik celovečerních filmů. Za tu dobu taky stihl získat řadu různých ocenění, nejčastěji pro nejlepšího herce a herečku. Především nám ale nadělil nekonečnou fascinaci neznámem a taky kupu konspiračních teorií, z nichž řada má dokonce přesah až do současnosti, kdy se američtí prezidenti (i ti bývalí) předhání v tom, kdo z nich odhalí větší porci utajovaných informací týkajících se UFO.

Teď každopádně Akta X, nebo The X Files, jak jsou známy v Americe, obdrží reboot, který už nějakou dobu chystá (brzy možná oscarový) režisér Ryan Coogler, známý nejlíp pro své dva marvelovské zářezy Black Panther a Black Panther: Wakanda Forever. Ještě daleko zásadnější pro nový seriál Akta X je však jeho poslední režijní počin Sinners, upírský horor, který ale tak úplně není horor. A přesně tenhle přístup by se moc hezky hodil i do seriálu, kde se realita a fikce setkávají, aby nám prozradili něco málo o tom, „co je tam venku.“

Fáze pilotu a obsazování

Nyní se projekt přesunul do další fáze, od pouhého plánovaní a psaní scénáře byl schválen pilot. Za seriálem bude stát streamovací služba Hulu (v Česku Disney+), pro kterou tak Coogler nyní i sám natočí pilotní epizodu, na základě které se pak projekt buď pošle do výrobu zbytku první série, nebo zruší.

 

Jako první se pak k obsazení seriálu připojila herečka Danielle Deadwyler, kterou můžeš znát například ze seriálu Stanice 11 nebo filmu Velký dar či Spravedlnost pro Emmetta Tilla.

Danielle Deadwyler ve filmu The Piano Lesson
Danielle Deadwyler ve filmu The Piano Lesson Zdroj: Netflix

Oficiálně půjde o volné pokračování, v němž základní „architektura“ zůstane stejná, avšak dojde k výměně tváří. „Dva vysoce vyznamenaní, ale velmi odlišní agenti FBI navazují nečekané přátelství, když jsou přiděleni do dlouho uzavřené divize zabývající se případy nevysvětlitelných jevů,“ stojí v synopsi.

Coogler dříve oznámil, že hodlá nová Akta X pojmout opravdu strašidelně. Podle jeho slov chce testovat, čeho všechno je možné v televizi dosáhnout, a co všechno diváci a divačky vydrží. Rovněž prozradil, že vedl konverzace s herečkou Gillian Anderson, fandové a fanynky tak spekulují o tom, že by se mohla na projektu kreativně podílet, možná si v něm dokonce i zahrát. Původní tvůrce seriálu Chris Carter pak zůstává zapojen alespoň coby výkonný producent, projektu dal své požehnání.

Akta X Akta X Akta X Akta X
Zobrazit galerii
(6)
FILMY & SERIÁLY
