dnes 26. února 2026 v 16:03
Čas čtení 1:25
Lucie Novotná

Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou

Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou
Zdroj: Nova / se svolením
Po teprve čtyřech dnech strávených na ostrově se slovenská modelka Simona stala první hráčkou, která opustila reality show Survivor Česko & Slovensko 2026. Na kmenové radě Padouchů dostala sedm hlasů z dvanácti.

Ačkoli měli ve třetí epizodě Padouši v souboji o kmenovou imunitu nejprve výrazný náskok, nakonec ji ovládli Hrdinové, a mohli se tak v klidu vrátit do svého kempu oslavit první vítězství. 

Padouši se tak přesunuli k souboji o individuální imunitu, která nakonec Jánovi zajistila bezpečí, že bude v soutěži pokračovat i po kmenové radě. Na té Padouši rozhodovali o osudu jednoho ze svých členů a poslali domů právě Simonu, i přesto, že ta před hlasováním moderátorovi Ondřeji Novotnému sdělila, že „věří svým lidem a je přesvědčená, že se ukáže pravda“ o imunitě.

Vlastní kmen jí nevěřil

Imunitu měla Simona podle některých najít den předtím, hledala ji totiž místo toho, aby se zapojila do budování přístřešku. Právě to ji nejspíše stálo místo v soutěži, i když skrytou imunitu ve skutečnosti nikdy nenašla. Její kmen jí to však příliš nevěřil. Podrobili ji křížovému výslechu, při němž se z ní snažili dostat informaci o tam, zda ji má, nebo nemá.

Simona nález imunity popírala a neurčitě podotkla, že ji zřejmě našel někdo jiný, jehož jméno ale nechtěla prozradit. Stranou od ostatních se pak nechala slyšet, že by mohlo jít o Stanislava.

Survivor 2026 má první vyřazenou.
Pravda se ukázala až na kmenové radě. Johana od spolukmenovníků a spolukmenovnic dostala pět hlasů, Simona sedm a oznámila, že skrytou imunitu skutečně neměla, jinak by ji použila. Nezachránily ji poté ani nádoby osudu, sáhla totiž pro nádobu s krví.

Návrh poslat modelku domů padl od Leoše. Ten s ní poté, co ho ohledně toho konfrontovala, uzavřel slib, že pro sebe navzájem nebudou hlasovat. I tak to však plánoval udělat.

Čím si soutěžící krátí čas?

Hrdinové si na ostrově házeli kokosem do basketbalového koše, který si sami vytvořili. Bety přiznala, že už se jí stýská po manželce Štěpánce. Trabo a Ondřej začali plánovat společnou alianci. U Padouchů zase Adam ulovil malou rybu a společně s několika dalšími hráči ji syrovou snědli. Až  budou mít k dispozici rybářské náčiní, vydají Adam s Leošem podle jeho společnost společně na lov.

Podívej se, jak se Simona cítila před odjezdem na ostrov a čeho se nejvíce obávala:

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Survivor Česko & Slovensko (@survivorcs_official)

