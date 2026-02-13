Hlavní témata
dnes 13. února 2026 v 13:32
Čas čtení 1:07
Anna-Marie Vondráková

Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila

Zdroj: Clash of the Stars, se souhlasem
Organizace Clash řeší další kontroverze. V této je však nevinně.

Účastnice Angie Mangombe se týden před plánovaným galavečerem pořádaným v rámci organizace Clash dozvěděla, že je těhotná. K zápasu ale přesto nastoupila. Pořadatelům akce však svůj zdravotní stav zatajila.

„Týden před zápasem jsem si udělala test a vyšel pozitivní. Šla jsem na gyndu a paní doktorka mi to potvrdila. Ani nevíte, jak strašně jsem se cítila,“ přiznala se následně. Už před svým nástupem se prý rozhodla, že podstoupí interrupci. „Chvilku mi bude trvat, než to celé zpracuju. Bylo toho na jednu ženskou moc,“ dodala.

Vyjádření Clashe

Ihned po zveřejnění se na její adresu snesla vlna kritiky. Podle mnohých uživatelů a uživatelek byla její účast v zápase velmi nezodpovědná. Kritika se snesla samozřejmě i na adresu samotné organizace. Její promotér Tomáš Linh Le Sy se pro server Super k situaci nyní vyjádřil.

„Bylo to nezodpovědné rozhodnutí. Ohrozila tím hlavně své zdraví. Angie je naštěstí v pořádku, zdravá a rozhodla se pro potrat.“ Následně dodal, že je ve hře v reakci na tuto kauzu i velká změna. „Uvažujeme o zavedení těhotenských testů pro zápasnice v Clashi, které se doposud nevyžadovaly,“ vysvětlil.

„Nebudu se omlouvat“

„Neohrozila jsem nikoho. Maximálně sebe. A jestli si někdo představuje, že jsem byla v pokročilém stadiu těhotenství a hazardovala s životem dítěte, tak si jen vytváří vlastní příběh, aby měl koho soudit,“ napsala následně Mangombe na sociální síti.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Angeli Mangombe (@angie.mangombe)

„Než začnete moralizovat, zkuste si představit, co se děje v hlavě ženy, která se takovou informaci dozví. Nikdo z vás tam nebyl. Nikdo z vás neprožíval ten šok, strach, tlak a samotu,“ vysvětlila. „Takže ne – nebudu se omlouvat za to, že žiju svůj život podle sebe. Nejsem oběť. Nejsem monstrum. Jsem člověk,“ dodala.

