Zima se blíží. Na velká plátna. Veleúspěšný seriál Hra o trůny by se měl dočkat filmového zpracování.
Seriál od tvůrců Davida Benioffa a D.B. Weisse o osmi sériích se vysílal od roku 2011 do roku 2019 a na filmové databázi ČSFD má hodnocení 91 procent, což ho činí jedním z nejlépe hodnocených seriálů všech dob.
Ohrozí film prodej společnosti?
Společnost Warner Bros. podle serveru Variety aktuálně začíná pracovat na filmové verzi, podílet se na ní má Beau Willimon, showrunner seriálu House of Cards a scenárista seriálu Andor.
Zatím nebyl podle dostupných informací určen režisér filmu ani herecké obsazení. Zároveň není potvrzena zápletka, ale spekuluje se o příběhu Aegona I., zakladatele dynastie Targaryenů, a jeho dobytí Západozemí několik století před původním televizním seriálem.
Sám Aegon I. se na obrazovce nikdy neobjevil, ale královská rodina v čele s Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) byla základem pro dva úspěšné spin-offy HBO, Dům draka a Rytíř sedmi království.
Server Variety však poznamenal, že úplně není jisté, že film skutečně natočí, a to z důvodu, že společnost Warner Bros. je momentálně v procesu prodeje společnosti Paramount Skydance. Generální ředitel Paramount Skydance David Ellison však uvedl, že „jakmile se oba mediální giganti spojí, uvede do kin 30 filmů,“ což zní pro fanoušky a fanynky nadějně.
Hra o trůny je založená na fantasy románech George R.R. Martina a seriál získal dohromady 59 cen Emmy.