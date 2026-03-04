Gerta Schnirch, Poberta nebo Bojovník. Tohle jsou nejočekávanější české filmy roku 2026

Které české filmy nám přináší tenhle rok?
Vybrali jsme pro tebe deset nadcházejících českých filmů, které stojí za to vidět v roce 2026. Čeká nás pořádná dávka komedií, dramat, ale i žánru, který v české kinematografii není tak běžný, hororu.
Gerta Schnirch
Premiéra: 4. února
Film Gerta Schnirch podle románu Vyhnání Gerty Schnirch od spisovatelky Kateřiny Tučkové měl premiéru 4. února na platformě HBO. Dvoudílný snímek natočil režisér Tomáš Mašín, hlavní roli mladé Gerty ztvárnila Barbora Váchová a starší verzi postavy pak Milena Steinmasslová.
Vychází z oceňovaného románu, který vypráví o životě dívky z česko-německé rodiny v kontextu druhé světové války a poválečného odsunu Němců. Sleduje osobní boj brněnské dívky s dějinami, kolektivní vinou a následky tragických událostí 20. století.
Zajímavostí pak je, že dobové Československo tvůrci imitovali například i tím, že se natáčelo na severu Čech, konkrétně v Děčíně. Na podzim pak bude snímek uveden také na České televizi, která se na jeho výrobě podílela spolu s HBO a televizí Arte. Diváci a divačky z něj mezitím už stihli na českém HBO udělat solidní hit, očekáváme tak i úspěch na budoucích Českých lvech.
Poberta
Premiéra: 5. března
„Lupyn se vrací z vězení s plánem, jak zinscenovanou loupeží zachránit Slovácko před krachem,“ píše se o filmu. Režisérem této lupičské komedie je Ondřej Hudeček, mimo jiné první český režisér, který zvítězil na Sundance Film Festival. V roce 2016 zde jeho film Furiant získal cenu za nejlepší krátký film. Poberta do kin dorazí už 5. března.
Tanec s medvědem
Premiéra: 19. března
Snímek vypráví příběh Lindy a Marka, kteří čekají dítě. Ve dvacátém týdnu těhotenství se však dozvídají, že jejich dcera má vrozenou vývojovou vadu. „Na případnou interrupci jim zbývá už jen měsíc, ale tato možnost je jim proti mysli. Začnou proto navštěvovat rodiče dětí se stejným postižením a seznamují se s Alicí, maminkou dvanáctiletého Adama,“ píše se v synopsi filmu. Do českých kin film vstoupí 19. března.