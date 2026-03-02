Kdy dorazí do kin?
Scary Movie aka věrná parodie na horory. Díky velké popularitě u diváctva se snímek dočkal ještě čtyř pokračování. A tento rok vyjde další. Měl by parodovat nejen nový Vřískot, ale i třeba Longlegs, Hříšníky, Hodinu zmizení, Úsměv nebo M3GAN. Společnost Paramount Pictures vydala oficiální trailer.
Hranice humoru Scary Movie často vážně lavíruje, kdy některé vtipy lidé považují už za vážně trapné, jiní to přesto milují. Velké porce bizarností a parodie se dočkáme rozhodně i tentokrát.
Hned ze začátku nabízí film ironickou vsuvku o genderových zájmenech, později si můžeme všimnout momentu, kdy klaun Art ze slasheru Terrifier předá malé dívce „dárek“ v podobě krabičky s useknutými varlaty.
Finále patří návratu známé dvojice v čele s Annou Faris a Reginou Hall, které si mezi sebou s chutí vyměňují kousavé poznámky o rasových i politických tématech. Je tedy jasné, že o zábavu bude opět postaráno.
V kinech se film objeví 4. června.