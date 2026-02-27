Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 27. února 2026 v 16:58
Čas čtení 1:42
Valentina Mihely

Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku

Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
Zdroj: Bontonfilm/Archiv Livie Klausové/se svolením
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Diplomatka, promovaná ekonomka, první dáma. Vychází biografický dokument o Livii Klausové. K vidění bude v kinech od 12. března.

Dokument o Livii Klausové půjde do kin 12. března. Původně měl být televizním projektem pro CNN Prima NEWS. Během natáčení se však tvůrci rozhodli z něj udělat celovečerní dokumentární film. Podívej se níže na novou ukázku.

Ambiciózní studentka se světovým rozhledem

Livia Klausová se narodila v roce 1943 v Bratislavě. Její otec byl právník, který pracoval jako vedoucí cenzurního oddělení tajné policie Ústředny státní bezpečnosti v Bratislavě a osobně se podílel na perzekuci slovenských Židů. Po přestěhování do Prahy se v únorových dnech přidal ke komunistické straně. Její maminka byla učitelka, která svých pět dětí vedla ke vzdělání. Všechny potom studovaly vysoké školy. Livia byla velmi dobrou studentkou. Umí několik jazyků, je kandidátkou ekonomických věd, ke svému titulu z VŠE navíc získala v uvolněné atmosféře šedesátých let také titul z Université Internationale de Sciences Comparées v Lucemburku. V roce 1969 studovala na Europa-Institutu v Amsterdamu.

Ekonomická kariéra

Stala se odbornou a později vědeckou pracovnicí Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Odmítla vstoupit do KSČ, což částečně její rozlet zastavilo. Po revoluci její manžel budoval politickou kariéru. Ona sama se zabývala transformací československé ekonomiky po pádu komunismu.

 

„Pro mě bylo úžasné to, že když můj muž začínal, tak byla v naší zemi obrovská euforie a lidi psali prezidentovi i premiérovi, co by se mělo a jak by se mělo a jak se jim daří. No a já jsem dělala tu ombudsmanskou kancelář předtím, než úřad veřejného ochránce práv vznikl. A moc mě to těšilo,“ říká Livia Klausová v dokumentu.

Dozvíš se i to, v čem za názory svého muže stojí, a kdy mu radila jinak. Nebo historky ze státních návštěv, které neměly být nikdy publikovány.

Livia Klausová v novém dokumentárním filmu odhaluje své soukromí i kariéru Livia Klausová v novém dokumentárním filmu odhaluje své soukromí i kariéru Livia Klausová v novém dokumentárním filmu odhaluje své soukromí i kariéru Livia Klausová v novém dokumentárním filmu odhaluje své soukromí i kariéru
Zobrazit galerii
(5)

První dáma a velvyslankyně

Až do roku 2002 žila relativně normální život. Pak se ale Václav Klaus stal prezidentem a ona první dámou. V této pozici zůstala následných deset let. Roli naplňovala statečně. Mluvila několika jazyky, uměla zachovat dekorum, nenechávala se strhnout kauzami. Věnovala se i dobročinným projektům, je například patronkou Registru dárců kostní dřeně.

 

Po zvolení Miloše Zemana v roce 2013 se Livia Klausová zaměřila opět na svou vlastní kariéru nezávisle na manželovi. Ve svých sedmdesáti letech se stala velvyslankyní na Slovensku. Ve funkci vydržela do března 2018, kdy na vlastní žádost diplomatickou dráhu opustila.

Kniha Livia: Nepřejte mi pěkný den

Paralelně s filmem vznikla také kniha novinářky Pavlíny Wolfové. Ta nabízí hlubší vhled do života ženy, která ještě v sedmdesáti letech udělala úspěšnou kariéru v diplomacii. Čtenářům nabízí zajímavý komentář k dnešní době očima osobnosti, která mnohé viděla i zažila a neostýchá se vyjádřit své leckdy velmi příkré názory či postřehy.

Doporučeno
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí 26. února 2026 v 10:45
Doporučeno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti 24. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu 27. února 2026 v 10:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
Doporučujeme
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Lifestyle news
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před hodinou 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 3 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
dnes v 12:33
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
dnes v 10:11
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
dnes v 07:49
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
dnes v 07:00
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Předpověď počasí Donald Trump
Více
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
před hodinou
Do Česka míří prach ze Sahary. Může ovlivnit teploty i barvu oblohy
před 2 hodinami
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky.“ Příbramsko v noci zasáhlo zemětřesení
dnes v 14:02

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
včera v 14:09
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera v 09:32
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
před 2 dny
Více z tématu Gastro Všechno
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
Refresher Club
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
„Princ Andrew věřil, že sex se mnou je jeho právo.“ Virginii bylo jen 17 let, když si z ní Epstein udělal sexuální otrokyni
18. 2. 2026 7:00
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
23. 2. 2026 7:00
Met Gala 2026 odhaluje dress code i hlavní tváře: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnou
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
Filmy a Seriály
před 55 minutami
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
před 55 minutami
Hvězdy úspěšného seriálu Bridgertonovi od Netflixu nám odtajnili, čemu museli čelit při natáčení.
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
před hodinou
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse