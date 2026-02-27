Diplomatka, promovaná ekonomka, první dáma. Vychází biografický dokument o Livii Klausové. K vidění bude v kinech od 12. března.
Dokument o Livii Klausové půjde do kin 12. března. Původně měl být televizním projektem pro CNN Prima NEWS. Během natáčení se však tvůrci rozhodli z něj udělat celovečerní dokumentární film. Podívej se níže na novou ukázku.
Ambiciózní studentka se světovým rozhledem
Livia Klausová se narodila v roce 1943 v Bratislavě. Její otec byl právník, který pracoval jako vedoucí cenzurního oddělení tajné policie Ústředny státní bezpečnosti v Bratislavě a osobně se podílel na perzekuci slovenských Židů. Po přestěhování do Prahy se v únorových dnech přidal ke komunistické straně. Její maminka byla učitelka, která svých pět dětí vedla ke vzdělání. Všechny potom studovaly vysoké školy. Livia byla velmi dobrou studentkou. Umí několik jazyků, je kandidátkou ekonomických věd, ke svému titulu z VŠE navíc získala v uvolněné atmosféře šedesátých let také titul z Université Internationale de Sciences Comparées v Lucemburku. V roce 1969 studovala na Europa-Institutu v Amsterdamu.
Ekonomická kariéra
Stala se odbornou a později vědeckou pracovnicí Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Odmítla vstoupit do KSČ, což částečně její rozlet zastavilo. Po revoluci její manžel budoval politickou kariéru. Ona sama se zabývala transformací československé ekonomiky po pádu komunismu.
„Pro mě bylo úžasné to, že když můj muž začínal, tak byla v naší zemi obrovská euforie a lidi psali prezidentovi i premiérovi, co by se mělo a jak by se mělo a jak se jim daří. No a já jsem dělala tu ombudsmanskou kancelář předtím, než úřad veřejného ochránce práv vznikl. A moc mě to těšilo,“ říká Livia Klausová v dokumentu.
Dozvíš se i to, v čem za názory svého muže stojí, a kdy mu radila jinak. Nebo historky ze státních návštěv, které neměly být nikdy publikovány.
První dáma a velvyslankyně
Až do roku 2002 žila relativně normální život. Pak se ale Václav Klaus stal prezidentem a ona první dámou. V této pozici zůstala následných deset let. Roli naplňovala statečně. Mluvila několika jazyky, uměla zachovat dekorum, nenechávala se strhnout kauzami. Věnovala se i dobročinným projektům, je například patronkou Registru dárců kostní dřeně.
Po zvolení Miloše Zemana v roce 2013 se Livia Klausová zaměřila opět na svou vlastní kariéru nezávisle na manželovi. Ve svých sedmdesáti letech se stala velvyslankyní na Slovensku. Ve funkci vydržela do března 2018, kdy na vlastní žádost diplomatickou dráhu opustila.
Kniha Livia: Nepřejte mi pěkný den
Paralelně s filmem vznikla také kniha novinářky Pavlíny Wolfové. Ta nabízí hlubší vhled do života ženy, která ještě v sedmdesáti letech udělala úspěšnou kariéru v diplomacii. Čtenářům nabízí zajímavý komentář k dnešní době očima osobnosti, která mnohé viděla i zažila a neostýchá se vyjádřit své leckdy velmi příkré názory či postřehy.