dnes 26. února 2026 v 14:09
Čas čtení 1:04
Anna Sochorová

Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva

Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
Zdroj: Planetárium Praha / propagační materiál
Pražské planetárium, které se pyšní titulem technologického unikátu, uvádí 1. března premiéru celooblohového filmu Po stopách hvězd. Tento snímek není jen vizuální hostinou, ale především hlubokým příběhem o tom, že my všichni jsme „hvězdný prach“.

Film Po stopách hvězd (Spark – The Universe in Us) bere diváctvo na cestu trvající miliardy let. Mapuje fascinující proces, během kterého v nitrech hvězd vznikají základní stavební kameny života, jako je uhlík a kyslík. Nezapomíná však ani na ty nejvzácnější prvky, jako třeba zlato či uran. 

Snímek také přibližuje dramatické výbuchy supernov, závěrečné fáze vývoje hvězd podobných Slunci i srážky neutronových hvězd. Události, které obohatily naši Galaxii o těžší prvky.

planetárium planetárium planetárium planetárium
Zobrazit galerii
(5)

„V jádru je Spark příběhem o našem původu,“ vysvětluje režisér Ryan Wyatt z prestižní California Academy of Sciences. „Film pojednává o našem hlubokém propojení se světem kolem nás – i hvězdami miliony světelných let daleko,“ dodává.

Moderní věda a srozumitelný jazyk

Cílem tvůrců*tvůrkyň nebylo jen zahltit diváctvo efekty, ale přiblížit komplexní svět moderní astrofyziky běžnému člověku. Snímek tak propojuje abstraktní vědecké teorie s lidským prožíváním. Celý zážitek v českém znění podtrhuje charismatický hlas herce Michala Dlouhého.

Pro koho je film ideální? Pro rodiny s dětmi, školní skupiny a všechny fanoušky*fanynky technologií a vesmíru.

Jedinečná technologie LED planetária

Zážitek z filmu je umocněn prostředím, ve kterém je promítán. Planetárium Praha je v současnosti jediným LED planetáriem v Evropě. Tato technologie přináší revoluci v digitální projekci. 

Moderní zobrazovací systém nabízí mimořádně jasný obraz, extrémní kontrast a hlubokou černou barvu, díky nimž působí vesmír téměř hmatatelně. Diváctvo se tak ocitne uprostřed rozpínající se supernovy, mezi proudy hmoty při srážce neutronových hvězd nebo uvnitř mlhovin, kde vznikají nové hvězdy a planetární soustavy. Každé představení je doplněno živě komentovanou prohlídkou noční oblohy.

„Jsme vesmír, který pozoruje sám sebe,“ zní závěrečné poselství filmu. Tak se přijď podívat na svůj vlastní příběh, který se začal psát před miliardami let.

