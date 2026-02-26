Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 7:28
Čas čtení 0:54
Anja Samardžija

„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří

„Lidé je sledují jako postavy v seriálu." Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
Zdroj: TV Nova/propagační materiál
Stovky tisíc diváků a divaček každoročně sledují reality shows. Nový průzkum ale ukázal, jak to ovlivňuje dosah soutěžících na sociálních sítích.

Reality shows jako Survivor, Bachelor nebo Farma dlouhodobě generují nové tváře sociálních sítí, ale jejich popularita je často jen krátkodobá. Podle agentury TK media dosahy účastníků a účastnic po skončení soutěže klesají až o dvě třetiny a jejich publikum často nemá hlubší vztah k doporučovaným značkám. Tito influenceři a influencerky podle agentury získávají na sociálních sítích tzv. „půjčené publikum.“

„Lidé je sledují jako postavy v seriálu. Jakmile zhasnou televizní kamery, skončí i důvod, proč je sledovat. Většina z nich nedokáže najít nové téma, které by získané publikum zajímalo, a jejich dosah se vypaří během několika týdnů,“ uvedl Tomáš Urbánek, managing director v TK media.

Survivor 2025.
Survivor 2025. Zdroj: TV Nova / propagační materiál

Nedochází však k masivnímu úbytku sledujících, spíš dramaticky klesá jejich pozornost. Dosahy propadají na méně než 30 procent původních hodnot. Jako příklad agentura uvádí influencera Mikýře. „Po vítězství v Survivoru a show v O2 areně zaznamenal na platformě HeroHero rekordních cca 22 tisíc odběratelů. Dnes se jejich počet pohybuje kolem 1 400. Jeho instagramový profil však i nadále vykazuje růst,“ říká Jakub Michalovský, executive director TK media.

„Jen malé procento z nich dokáže skutečně prorazit i po konci reality show a stát se stabilním a důvěryhodným influencerem,“ říká Tomáš Urbánek. Větší dosah na sociálních sítích podle odborníků získávají influenceři, kteří i před účastí v reality shows měli vybudované publikum.

Mezi úspěšné dlouhodobé influencery patří například Andrea Bezděková, Nela Slováková nebo Michal Trabalík.

