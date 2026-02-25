Spoiler: Hezké a zdravé zuby nejsou jen o kartáčku nebo zubní pastě.
Od malička nás učili, že zlatým pravidlem čištění zubů jsou tři minuty. Někteří si zase čistí zuby jen večer a používají pouze kartáček, protože to podle nich „stačí“. Pravda je, že chceš-li mít zdravou ústní dutinu a zuby, nemůžeš k tomuto rituálu přistupovat lhostejně.
V následujícím textu se dozvíš, jak si správně vybudovat rutinu čištění zubů, co doporučují odborníci a dostaneš tipy na produkty, které ti posunou ústní hygienu o úroveň výš.
1. Uvědom si, co může neumývání zubů způsobit
Toto je zejména pro ty, kteří vynechávají pravidelné čištění zubů – protože kromě nepříjemného zápachu z úst, riskuješ i zdravotní problémy. Všechno, co sníš a vypiješ, se ti zachytává v mezizubních prostorech nebo přilne na zubní sklovinu. Tyto zbytky se přemění na zubní plak a pokud zůstane na zubech příliš dlouho, ztvrdne na zubní kámen, který se nedá odstranit.
„Uvnitř zubního kamene se nacházejí bakterie, které uvolňují kyseliny způsobující kazy, narušují sklovinu a vytvářejí tunely uvnitř zubu směrem k nervu a čelistní kosti, což způsobuje infekci, pokud se neléčí. Odtud se bakterie mohou dostat do jiných částí těla včetně mozku, srdce a plic,“ říká Dr. Tien Jiang, protetik na Katedře ústního zdraví a epidemiologie na Harvardově fakultě zubního lékařství.
Nemluvě o tom, že v extrémních případech může podráždění dásní vést ke ztrátě zubů.
2. Výběr kartáčku + správná technika
Máš opravdu široký výběr kartáčků: s plastovými štětinami, přírodními štětinami, měkké, tvrdé, rotační, vibrační atd. Odborníci tvrdí, že nezáleží na typu kartáčku, ale na tom, jak ho používáš.
Avšak pokud máš citlivější zuby a dásně, rozhodně sáhni po kartáčku s měkčími štětinami. Pokud ne, zvol tvrdší štětiny.
Obecně se doporučuje měnit kartáček každé tři až čtyři měsíce, případně tehdy, když už máš štětinky špinavé nebo opotřebované (tedy vypadají jako roztřepené koště).
Jak již bylo zmíněno, není důležitý kartáček, ale to, jak ho používáš. Odborníci doporučují čistit si zuby dvakrát denně zubní pastou přibližně dvě minuty – minutu na horní řadu zubů, minutu na dolní řadu zubů.
Je důležité používat kartáček pod úhlem. „Štětiny by měly být nasměrovány směrem k dásním, kde se setkávají se zuby, což je spojení, kde se hromadí plak a zubní kámen. Nechcete, aby štětiny byly kolmé na zuby pod úhlem 90 stupňů, ale pod úhlem 45 stupňů,“ říká Dr. Jiang.
Se štětinami dělej jemné kruhy tak, aby se zachytily všechny nečistoty na linii dásní. V žádném případě si nedrhni silně zuby – zbytečně si podráždíš dásně a mohou ti krvácet.
@joycethedentist Back to basics: how to brush with a manual toothbrush ❤️ #brushyourteeth #toothbrush #electrictoothbrush #howtobrushyourteeth ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依
🛒 Do košíku vlož
- MEDIBLANC 5490 Ultra Soft Limited Edition – zubní kartáčky s měkkými štětinami (254 Kč s kódem FORYOU)
- Philips Sonicare 3100 HX3671/11 – sonický elektrický zubní kartáček (1 169 Kč s kódem FORYOU)
3. Fluorid je cesta
Podobně jako zubních kartáčků, i zubních past existuje spoustu, ať už hledáš podle složení, chuti či účinku. Odborníci však mluví jasně: součástí tvé rutiny by měla být zubní pasta s fluoridem.
Fluorid pomáhá předcházet zubnímu kazu tím, že zvyšuje odolnost skloviny vůči působení kyselin. Také zvrátí tvořící se zubní kaz v raném stadiu. Sleduj na obalu názvy jako sodium fluoride, stannous fluoride nebo sodium monofluorophosphate.
Jinými slovy, fluorid by měl být klíčovou ingrediencí tvé zubní pasty. Pokud však hledáš pastu s bělicím efektem, hledej mezi ingrediencemi složky jako je oxid křemičitý, pyrofosfáty, peroxid vodíku nebo peroxid karbamidu, které odstraňují vnější skvrny, a tím ti zesvětlují barvu zubů.
🛒 Do košíku vlož:
- ELMEX Repair Enamel Repair zubní pasta 75 ml – zubní pasta s fluoridem. Díky technologii Micro-Sealing remineralizuje oslabená místa zubní skloviny (117 Kč s kódem FORYOU).
- BlanX Intensive Stain Removal – bělicí zubní pasta kombinuje 100% přírodní extrakt z bambusu, arktický lišejník a oxid křemičitý (82 Kč s kódem FORYOU).
4. Mezizubní kartáček, nit a škrabka jsou důležitější, než si myslíš
Rutina by neměla končit jen u kartáčku a zubní pasty. Abys měl*a jistotu, že jsou tvá ústa opravdu čistá, potřebuješ splnit ještě několik kroků.
Podle odborníků je dobré použít mezizubní kartáček před čištěním zubů a zubní nit minimálně jednou denně. Ty ti pomohou odstranit zbytky jídla či plak mezi zuby a podél linie dásní, což jsou místa, kam se zubní pasta běžně nedostane. Také snižuje pravděpodobnost bolestivosti, otoku a zarudnutí dásní.
Alternativou je ústní sprcha, která je při čištění mezizubních prostor efektivnější než klasická zubní nit.
@doctor.renae Top 5 Water Flosser Mistakes 1️⃣ Aiming at your teeth instead of along the gumline, angle it 90° to clean under the gum and not just blast your teeth. 2️⃣ Not closing your mouth around the tip, unless you want water all over your mirror 😂 3️⃣ Rushing through, it should take at least 60–90 seconds to go tooth by tooth. 4️⃣ Cranking up the pressure too soon — start low and work your way up. 5️⃣ Leaving water sitting in the tank — empty and air-dry after each use to avoid bacteria buildup. And don’t forget to floss with traditional floss and brush after! Do it right and your gums will thank you. • #gumdisease #waterpik #oralhealth #waterflosser #flosslikeapro ♬ original sound - Renae Sweeney
Mnozí si také neuvědomují důležitost škrabky na jazyk, která tě efektivně zbaví plaku, zbytků jídel a bakterií způsobujících nepříjemný zápach z úst. Důležitá je zejména technika – důkladně stírej ze zadní části jazyka směrem dopředu.
Nezapomínej ani na ústní vodu. Jen 30 sekund vyplachování ti dá svěží dech, dodatečnou ochranu proti onemocnění dásní a zubnímu kazu a pomůže snížit bakterie v ústech.
🛒 Do košíku vlož:
- Curaprox Prime Start – mezizubní kartáčky (184 Kč s kódem FORYOU)
- Elmex Caries Protection – dentální nit s příchutí máty (111 Kč s kódem FORYOU)
- Philips Sonicare HX3826/33 – ústní sprcha se třemi stupni intenzity (od 2 319 Kč)
- Curaprox Tongue Cleaner CTC 201 – škrabka na jazyk (83 Kč s kódem FORYOU)
- LACALUT Aktiv ústní voda 300 ml – ústní voda na denní prevenci proti zánětům, kazu a plaku (116 Kč s kódem FORYOU).