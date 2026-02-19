Film s mottem „V životě můžete prohrát, ale nikdy to nesmíte vzdát“ ovládl český Netflix pouhý den potom, co na něm byl zveřejněn. Aktuálně je na první příčce v top 10 filmech v Česku.
„Je to film o plnění snů a o druhých šancích, které nám život nabízí. Ukazuje, že se silnou vůlí a humorem se dá vyhrát jakákoli životní bitva,“ zní oficiální popis filmu Neporazitelní. Na filmové databázi ČSFD.cz si od diváků a divaček vysloužil 80 procent, což ho řadí mezi jeden z nejlépe hodnocených českých filmů posledních let.
Známé herecké obsazení i aktuální sportovní tematika
Svůj podíl na výborném hodnocení má pravděpodobně i hvězdné herecké obsazení. Režisér Dan Pánek do hlavních rolí obsadil Hynka Čermáka, který ztvárnil majitele úspěšné reklamní agentury, jehož syn skončil na vozíčku, a Ivana Trojana, ten hraje podivínského sportovního trenéra. V dalších rolích se představili Tomáš Havlínek, Lenka Vlasáková, Lenka Krobotová, Petr Lněnička, Vanda Hybnerová, Natalia Germani, Jiří Lábus nebo Zdeněk Piškula.
Film je příhodně k právě probíhajícím olympijským hrám a blížícím se paralympijským hrám zasazen do světa sportu, konkrétně se tvůrci inspirovali úspěchem českého parahokejového týmu na mistrovství světa roku 2019.
Snímek Neporazitelní na prvním místě top 10 filmů v Česku na streamovacím serveru Netflix nahradil českou komedii Něco za něco v hlavních rolích s Annou Polívkovou a Martinem Pechlátem, která kralovala předchozích sedm dní.