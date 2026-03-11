Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 11. března 2026 v 13:00
Čas čtení 6:38

Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře

Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Zdroj: archiv respondentů/se svolením
Adriana Královičová CZ
Adriana Královičová CZ
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Narazili na několik apartmánů, které vypadaly nádherně, ale jejich podezřele nízká cena byla varovným signálem.

Klára a František vždy snili o tom mít druhý domov u moře. Postupně zvažovali možnosti od Španělska po Asii, když si ale začali dávat dohromady všechna pro a proti, došli k tomu, že jih Itálie pro ně bude nejlepší volbou po všech stránkách.

Milují italskou kuchyni, historická města, přírodu i moře. Nejvíc je však pohltilo životní nastavení místních lidí. „U nás jsme zvyklí stále někam pospíchat, u Italů to tak neplatí,“ popisují pro Refresher.

Při rozhodování hrála také velkou roli skvělá dostupnost. Na letiště v Bari létá nízkonákladová společnost z Prahy, Vídně, Bratislavy, Krakova i Katovic. Takže za hodinu a půl přistáváte v Itálii. Právě v městečku Ostuni přišel moment, kdy si řekli: „Tady by to mohlo být ono.“ Dnes se u nich můžeš ubytovat v Casa MIAmore.

„Cíleně jsme se zaměřili pouze na jih Itálie, kvůli cenově dostupnějším nemovitostem, příznivějšímu klimatu a průzračně čistému moři. Zvažovali jsme například i Sicílii, ale žádná z nabízených nemovitostí v naší cenové kategorii neodpovídala našim požadavkům. Nakonec jsme se tedy zaměřili pouze na okolí Bari a vydali jsme se osobně obhlídnout města, která nejvíce doporučovali v průvodcích.“

moře
Zdroj: archiv respondentů/se svolením

Příliš levné? Pozor na skryté překvapení

O koupi nemovitosti v zahraničí mluvili už dlouhou dobu. Před pár lety je zaujaly články o domech v Itálii za jedno euro, tedy asi 25 korun. Na první pohled to působilo lákavě. Představovali si koupi ruiny, postupnou rekonstrukci a pravidelné návraty na jih. Rychle ale zjistili, že tento model má přísná pravidla a jeho cílem je hlavně oživit vylidňující se horské vesnice.

Doporučeno
Česká rodina proměnila starý dům svépomocí a bez hypotéky: Černý designový skvost zkrášluje Slavkovský les Česká rodina proměnila starý dům svépomocí a bez hypotéky: Černý designový skvost zkrášluje Slavkovský les 13. října 2025 v 9:00

Objevovaly se i nemovitosti v ceně 500 až 750 tisíc korun, které nebyly ve špatném stavu. Postupně ale pochopili, že kvůli práci, rodině a dceři školou povinné nemají kapacitu být na místě často a zvládnout náročnou rekonstrukci.

„Nemáme stavební zkušenosti a větší zásahy bychom stejně museli svěřit firmám,“ říkají. Bez kontaktů v zahraničí by to bylo ještě složitější. Dnes navíc přiznávají, že při srovnání s tím, co nakonec pořídili, by do tak rozsáhlé rekonstrukce už pravděpodobně nešli, a těžko by nemovitost dotáhli do požadovaného stavu.

Nejprve hledali na italských realitních stránkách, které fungují jako obdoba českých Srealit. Procházeli stovky nemovitostí a zjišťovali, kde se nacházejí, jaká je jejich vzdálenost od obchodů, restaurací či parkovišť. „Některé byly už dokonce provozované na Bookingu, a tak jsme si pročítali recenze a snažili se získat co nejvíce informací,“ popisují. Pak narazili na italskou byrokracii. A pochopili, že sami to „nepřežijou.“

Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do Refresher Clubu

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Čím je okouzlilo město Ostuni na jihu Itálie.
  • Proč jsou některé nemovitosti podezřele levné.
  • Co pro ně při výběru bylo nejdůležitější.
  • Jaké skryté poplatky je překvapily.
  • Jaké tři rady mají pro lidi, kteří by si chtěli nemovitost v Itálii také pořídit.
Dočíst článek
Máš již členství?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 198888 a aktivuj si členství na celý měsíc.
Cena SMS členství je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Přidej se do Clubu a získej
Refresher bez reklam
Přístup k exkluzivnímu obsahu (články, videa)
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty, festivaly nebo do kina
PPV kódy
Možnost sdílet obsah kámošům a kámoškám
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART ARCHITEKTURA
Doporučujeme
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
před 2 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00
Storky
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
před 22 minutami
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před hodinou
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 3 hodinami
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
dnes v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
včera v 16:10
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
včera v 15:00
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
včera v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Zpravodajství
Česko Politika Policie Ukrajina
Více
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
dnes v 12:07

Více z tématu Design & Art

Všechno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
17. 2. 2026 18:00
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí
Umělkyně Elektra zažívá svůj moment. Její organické šperky jsou plné emocí
5. 2. 2026 19:30
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
Vladimir 518 zve na svou výstavu obrazů: „Je to takovej lidovej šamanismus a symbol hledání něčeho důležitýho v životě“
4. 3. 2026 17:31
Více z tématu Gastro Všechno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Čtyři nové kavárny, kam chceš vyrazit hned teď – na matchu, miso máslo i víkendový loupák
včera v 07:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
před 2 dny
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
před 2 dny
1
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
5. 3. 2026 11:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
PR zpráva
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
před hodinou
Češi a Češky kupují chaty a chalupy za miliardy ročně.
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
dnes v 07:00
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 hodinami
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 2 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
včera v 10:00
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse