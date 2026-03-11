Narazili na několik apartmánů, které vypadaly nádherně, ale jejich podezřele nízká cena byla varovným signálem.
Klára a František vždy snili o tom mít druhý domov u moře. Postupně zvažovali možnosti od Španělska po Asii, když si ale začali dávat dohromady všechna pro a proti, došli k tomu, že jih Itálie pro ně bude nejlepší volbou po všech stránkách.
Milují italskou kuchyni, historická města, přírodu i moře. Nejvíc je však pohltilo životní nastavení místních lidí. „U nás jsme zvyklí stále někam pospíchat, u Italů to tak neplatí,“ popisují pro Refresher.
Při rozhodování hrála také velkou roli skvělá dostupnost. Na letiště v Bari létá nízkonákladová společnost z Prahy, Vídně, Bratislavy, Krakova i Katovic. Takže za hodinu a půl přistáváte v Itálii. Právě v městečku Ostuni přišel moment, kdy si řekli: „Tady by to mohlo být ono.“ Dnes se u nich můžeš ubytovat v Casa MIAmore.
„Cíleně jsme se zaměřili pouze na jih Itálie, kvůli cenově dostupnějším nemovitostem, příznivějšímu klimatu a průzračně čistému moři. Zvažovali jsme například i Sicílii, ale žádná z nabízených nemovitostí v naší cenové kategorii neodpovídala našim požadavkům. Nakonec jsme se tedy zaměřili pouze na okolí Bari a vydali jsme se osobně obhlídnout města, která nejvíce doporučovali v průvodcích.“
Příliš levné? Pozor na skryté překvapení
O koupi nemovitosti v zahraničí mluvili už dlouhou dobu. Před pár lety je zaujaly články o domech v Itálii za jedno euro, tedy asi 25 korun. Na první pohled to působilo lákavě. Představovali si koupi ruiny, postupnou rekonstrukci a pravidelné návraty na jih. Rychle ale zjistili, že tento model má přísná pravidla a jeho cílem je hlavně oživit vylidňující se horské vesnice.
Objevovaly se i nemovitosti v ceně 500 až 750 tisíc korun, které nebyly ve špatném stavu. Postupně ale pochopili, že kvůli práci, rodině a dceři školou povinné nemají kapacitu být na místě často a zvládnout náročnou rekonstrukci.
„Nemáme stavební zkušenosti a větší zásahy bychom stejně museli svěřit firmám,“ říkají. Bez kontaktů v zahraničí by to bylo ještě složitější. Dnes navíc přiznávají, že při srovnání s tím, co nakonec pořídili, by do tak rozsáhlé rekonstrukce už pravděpodobně nešli, a těžko by nemovitost dotáhli do požadovaného stavu.
Nejprve hledali na italských realitních stránkách, které fungují jako obdoba českých Srealit. Procházeli stovky nemovitostí a zjišťovali, kde se nacházejí, jaká je jejich vzdálenost od obchodů, restaurací či parkovišť. „Některé byly už dokonce provozované na Bookingu, a tak jsme si pročítali recenze a snažili se získat co nejvíce informací,“ popisují. Pak narazili na italskou byrokracii. A pochopili, že sami to „nepřežijou.“
Co se dozvíš po odemknutí?
- Čím je okouzlilo město Ostuni na jihu Itálie.
- Proč jsou některé nemovitosti podezřele levné.
- Co pro ně při výběru bylo nejdůležitější.
- Jaké skryté poplatky je překvapily.
- Jaké tři rady mají pro lidi, kteří by si chtěli nemovitost v Itálii také pořídit.
„Oslovili jsme různé zprostředkovatelky, které se věnují nákupu nemovitostí v Itálii. Vzhledem k tomu, že jsme hledali v okolí Bari, dávalo smysl obrátit se na paní, která tam žije,“ vysvětlují. Zaujalo je i to, že hned po oslovení začala aktivně pracovat. Obvolávala nemovitosti a ověřovala, zda jsou vedené v kategorii A, tedy jako obytné jednotky.
Jak dodávají, právě to bylo klíčové. Apartmány, které hledali, bývají často zařazené do kategorie C – sklady či sklepy – a tyto jednotky nelze pronajímat. Zároveň upozorňují na fenomén, který v Itálii běžně funguje. Prodej černých staveb. „Narazili jsme na obě varianty. Nemovitosti byly krásné, ale podezřele levné.“
Po této selekci jim zprostředkovatelka domluvila osobní prohlídky s realitními kancelářemi. „Při samotných prohlídkách nás nic nepřekvapilo. Překvapil nás až proces podávání nabídky,“ říkají. Vysvětlují, že zatímco v Česku je běžné přetahování mezi více zájemci, v Itálii se obvykle podává nabídka a často na nižší cenu, než je uvedena v inzerátu.
Nabídli jsme cenu o 250 tisíc korun nižší, než byla ta požadovaná. Říkali jsme si, že to buď vyjde, nebo budeme hledat dál. A naštěstí vyšla první varianta.
Proč je Ostuni oslovilo
K tomuto městu se však nedostali hned. Objevili ho až postupně poté, co si prošli několika lokalitami a porovnávali možnosti.
Na první zastávku si vybrali Gallipoli, nejjižnější bod jejich cesty. Město je zaujalo už na fotografiích. Historická architektura, městská pláž a skvělá dostupnost dalších pláží v okolí působily jako ideální kombinace. Navíc tu našli překvapivě dostupné nemovitosti v porovnání s ostatními lokalitami, které měli v hledáčku.
Nakonec je ale odradila větší vzdálenost od letiště a také pocit, že městu chybí energie, kterou hledali. „Bylo to krásné, ale přišlo nám to až příliš klidné. Necítili jsme tam ten správný vibe,“ popisují.
Pravý opak zažili v Polignano a Mare. Město na skalách s ikonickou pláží je okouzlilo okamžitě. Úzké uličky plné lidí, hudba od místních umělců, bary a restaurace na každém kroku. Atmosféra byla přesně taková, jakou si představovali. „Polignano nás nadchlo na první pohled. Bylo živé, autentické a mělo neuvěřitelnou energii.“
Nadšení ale rychle vystřídala realita cen nemovitostí. V jejich rozpočtu by zde pořídili maximálně apartmán před rekonstrukcí.
Polignana se však nechtěli vzdát, a tak začali hledat alternativu v okolí. Jen deset kilometrů dál objevili Conversano, které je okouzlilo svou autenticitou. Zamilovali se do kamenného apartmánu s klenbami, jenže při finálním rozhodování museli myslet i pragmaticky. Nemovitost neměla sloužit jen jim, ale i k pronájmu. A Conversano, přestože je krásné, neleží na hlavní turistické trase regionu.
Při první návštěvě Apulie totiž většina turistů míří především do Bari, Monopoli, Alberobello, Ostuni nebo do Matera. A právě poslední zmíněné město nakonec sehrálo klíčovou roli.
V Ostuni měli domluvenou prohlídku apartmánu, který splňoval jejich cenové možnosti i základní kritéria. Na místě sice objevili pár drobností k úpravě, nic zásadního je ale neodradilo. Realitní makléřka jim navíc nabídla ještě jednu nemovitost. I přes únavu souhlasili. A zpětně ten moment označují za rozhodující. Vešli jsme dovnitř a bylo to jasné.
Lokalita, materiály, atmosféra. Všechno dávalo smysl. A pak jsme uviděli vířivku – pro nás symbol relaxu. V tu chvíli bylo jasno.
Bylo jim jasné, že ji budou využívat nejen oni sami, ale že se zároveň stane silným benefitem při pronájmu. A právě kombinace emocí a racionální úvahy nakonec rozhodla.
Trulli: Tradiční domky ano, nebo ne?
Trulli jsou tradiční kamenné domky typické pro region Apulie. Jsou specifické zejména svojí kuželovitou střechou postavenou bez použití malty, kameny jsou ukládány na sucho. Jejich apartmán však tohoto typu není.
„Tyto domečky se nacházejí mimo města a prodávají se buď jednotlivě ve stavu ruiny za několik desítek tisíc eur, nebo pak jako velké resorty ihned k provozu například za 800 tisíc eur a více. Ale i kdyby byl nějaký tento domeček zrekonstruovaný za přijatelnou cenu, nešli bychom do něj právě z toho důvodu, že se nachází mimo město.“
Milují vyjít z apartmánu a zajít si do kavárny, restaurace nebo jen na procházku uličkami. Zároveň ale říkají, že jim tento typ bydlení není cizí. Naopak je láká si někdy v takovém resortu v létě na pár nocí pobyt vyzkoušet.
Při výběru pro ně bylo nejdůležitější, aby šlo o tradiční kamenný apartmán, a podle toho se odvíjel celý proces hledání. Měli stanovený rozpočet a soustředili se na atraktivní turistické lokality, protože věděli, že nemovitost nebude sloužit jen k jejich vlastnímu užívání, ale také k dalšímu pronájmu.
Klára a František od začátku věděli, že apartmán nechtějí využívat jen pro vlastní potřebu, ale také ho plánují pronajímat. Za prvé si to chtěli vyzkoušet a za druhé věděli, že nemovitost nemohou financovat kompletně ze svého. Představa vlastního apartmánu, kam jezdí jen oni a jejich nejbližší, je pro ně sice krásná, ale v tuto chvíli se v takové situaci nenacházejí. Třeba někdy v budoucnu.
Ostuni má vše. Historii, spletité uličky, krásné vyhlídky, blízko k moři a hlavně je obydlené místními po celý rok. Nechtěli jsme plážovou lokalitu, kde bude život jen přes léto a budou zde jen turisté. Věděli jsme, že chceme do Itálie jezdit přes celý rok a vídat se s místními.
Komunikace s úřady, byrokracie a skryté poplatky
Naštěstí měli štěstí na paní tlumočnici, která už s podobnými procesy měla zkušenosti. Termíny na úřadech jim vždy předem zarezervovala, díky čemuž nikde dlouho nečekali. Ve chvíli, kdy přišel jejich čas, se přihlásila a šli na řadu.
„Bylo vtipné, že samotní Italové koukali a ptali se jí, kde si ten termín můžou zarezervovat taky,“ popisují s úsměvem.
V procesu se objevilo hned několik skrytých poplatků, které je překvapily. Upřímně je ani nenapadlo, že provize realitní kanceláře není už započtená v ceně uvedené na webu. V jejich případě šlo o čtyři procenta z kupní ceny plus DPH, což byla výrazná položka navíc.
Dalším překvapením byly například televizní poplatky, které jsou vyšší, protože nejsou rezidenty Itálie. Ty činí zhruba pět tisíc korun ročně.
Překvapil je také vstupní poplatek při přepisu energií, elektřiny, vody i plynu. Tento jednorázový náklad se pohybuje přibližně mezi 1 500 až 2 000 korunami a připočítává se k první faktuře, což je v jejich zkušenosti nezvyklé. V Česku jsou naopak zvyklí spíše na bonusy či výhody při přechodu k novému dodavateli, nikoliv na dodatečné poplatky.
Tři rady pro nákup nemovitosti v Itálii
„Pokud neumíte italsky a nemáte zkušenosti s koupí nemovitosti v Itálii, určitě si najděte někoho, kdo vám s tím pomůže. My jsme měli opravdu hodně pozjišťováno dopředu a stejně nás v průběhu procesu stále něco překvapovalo.“
Zároveň upozorňují, že cena na webu realitky nemusí být konečná. Člověk by měl počítat s tím, že k ní přibude provize, daň z nabytí nemovitosti, notářské poplatky a další výdaje spojené s koupí.
„Jestliže se rozhodnete, že chcete opravdu nemovitost pořídit, vyřiďte si italské daňové číslo – codice fiscale, bez toho se dál nehnete, nepodáte bez něj ani cenovou nabídku na vámi vybranou nemovitost.
A poslední rada do dalšího procesu – kupte si italské telefonní číslo. S českým číslem nepřepíšete energie a celkově na úřadech nic nevyřídíte.“
Kam se vypravit při první návštěvě Apulie?
🌞 V Apulii je stále co objevovat a to se nám na ní líbí, ale pokud tam jedete poprvé, určitě nesmíte vynechat Polignano a Mare. Je to asi nejznámější městečko Apulie, městečko na skále s jeho typickou pláží.
🏠 Samozřejmě musíte zavítat i do Alberobella. Městečka trolích domků. Když jsme tam jeli, tak jsme si mysleli, že to bude třeba jedna nebo dvě ulice trolích domků a to bude vše, ale ne, těch uliček je nespočet, vedou na krásné náměstí, odkud jdou vidět všechny ty stříšky a působí to jako v pohádce.
🌊 A samozřejmě Ostuni. Bílé město rozkládající se na vrcholku kopce, odkud jsou neskutečné vyhlídky na moře, na olivové háje a do celého širokého okolí.