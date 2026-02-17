Hlavní témata
dnes 17. února 2026 v 18:00
Čas čtení 2:24

Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl

Je Jenny Humphrey zpět? Přehlídkové molo v New Yorku zaplavila nostalgie ze seriálu Gossip Girl
Zdroj: Instagram
Karolína Kostková
Karolína Kostková
Zatímco většina světa slavila Den svatého Valentýna, v New Yorku se slavila móda. New York Fashion Week patří mezi přední módní akce na světě a my jsme pro tebe vybrali nejlepší momenty, stejně jako značky, které stojí za to sledovat.

Šestidenní program naplněný fashion a happeningy. Více než 60 přehlídek a prezentací od návrhářů a návrhářek působících v USA. Tak vypadal letošní New York Fashion Week. Prezentace se dočkaly velké módní domy jako Ralph Laurent, Tory Burch, Alexander Wang nebo Coach. Představily se také značky mladší, které nešly po jistotě a konzervatismu, ale naopak ukázaly progresivní směr a více riskovaly. Kdo nás nejvíce zaujal?

Is Jenny Humpfrey back?

Kdo mezi lety 2007 a 2012 sledoval americký seriál Gossip Girl rozhodně ví, o kom je řeč. Pokud nemáš ponětí, tak Jenny je fiktivní postava, která se chce dostat do fashion prostředí a být módní návrhářka. Proč se ale vracím do minulosti právě, když je řeč o New York Fashion Weeku 2026?

Značka 7 For All Mankind představila novou kolekci a některé modely jako by z oka vypadly designům, které právě Jenny v seriálu Gossip Girl nosila i navrhovala a mluví o tom celý internet. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený 7 FOR ALL MANKIND (@7forallmankind)

Značka 7 For All Mankind vznikla v roce 2000 v LA a proslavila se primárně díky tvorbě džínů. Celá kolekce FW26 působí jako velká nostalgie zabalená do oversized tašek, úzkých kalhot a velkých slunečních brýlí. Pro mileniály a mileniálky návrat ke kořenům, pro Gen Z fresh Y2K estetika. Značku na začátku milénia proslavila například Paris Hilton a byla úzce spojená s klubovou scénou, paparazzi fotkami nebo belly piercingy. Touto přehlídkou značka jednoznačně nastavila hlasitý návrat na scénu.

7 For All Mankind - FW26, New York Fashion Week 2026 7 For All Mankind - FW26, New York Fashion Week 2026 7 For All Mankind - FW26, New York Fashion Week 2026 7 For All Mankind - FW26, New York Fashion Week 2026
Zobrazit galerii
(8)

Upíří stvoření s nádechem elegance

Collina Strada není jen fashion značka, která pravidelně prezentuje a prodává své kolekce. Už od svého vzniku nese silné poselství a to budování platformy pro povědomí o klimatu, sociálních tématech a sebevyjádření.

Collina Strada: FW26, New York Fashion Week 2026 Collina Strada: FW26, New York Fashion Week 2026 Collina Strada: FW26, New York Fashion Week 2026 Collina Strada: FW26, New York Fashion Week 2026
Zobrazit galerii
(6)

Podzimní kolekce „The World is a Vampire“ (Svět je upír) nás varuje, abychom si dávali pozor na to, koho a co zveme do svých vlastních svatyní. Kolekce odkazovala také k dlouhotrvající zimě a trefného dvojsmyslného využití slova „ICE“ jako něčeho, co bere útokem americké ulice. Přehlídka byla plná modelů s límci, velkými parukami, vrstvenými outfity a kombinací různých materiálů i tvarů. Právě límce dle kreativní ředitelky značky Hillary Taymour nás mají chránit a zakrývat citlivá místa, na která by mohli právě upíři zaútočit.

Backstage on stage

Americký rapper, producent, herec a módní návrhář A$AP Rocky představil novou kolekci FW26 pod hlavičkou kreativní platformy AWGE. Přehlídkové molo, které je u většiny přehlídek čisté, má jasný set design i estetiku, se raper rozhodl rozbít a nechat návštěvnictvo nahlédnout rovnou do zákulisí. Uprostřed tak stála backstage, kde se ladily poslední detaily, jako je líčení nebo úprava účesů, než modelové a modelky na molo vyrazili.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený A$AP ROCKY (@asaprocky)

Rozmanitost outfitů byla velká – přes italské krejčovství, latexové kousky, oblečení na motorku až po kožené bundy nebo večerní šaty. Součástí fitů byly také výrazné doplňky. Do samotné prezentace se propsalo Rockyho otcovství. Na přehlídce se objevily dětské kočárky nebo kožešinová nosítka. Sociální sítě obletělo také video od supportující Rihanny, která seděla na přehlídce v první řadě.

AWGE FASHION SHOW FW26 - New York Fashion Week 2026 AWGE FASHION SHOW FW26 - New York Fashion Week 2026 AWGE FASHION SHOW FW26 - New York Fashion Week 2026 AWGE FASHION SHOW FW26 - New York Fashion Week 2026
Zobrazit galerii
(6)

Návrat emo estetiky a punku

Kreativní ředitel značky Coach Stuart Vevers ve své FW26 kolekci představil vizi dnešní young kultury. Mix sportovního oblečení na míru, večerních šatů nebo obnošených dresů simuloval vynalézavost a kreativitu, která připomínala školní rebélii. Veverseho láska k vintage kouskům šla vidět například na repasované kabelce vytvořené ze staré baseballové rukavice.

Coach FW26 - New York Fashion Week 2026 Coach FW26 - New York Fashion Week 2026 Coach FW26 - New York Fashion Week 2026 Coach FW26 - New York Fashion Week 2026
Zobrazit galerii
(6)

Klíčovými modely byly obrácená saka naruby, záměrně netradiční kravaty nebo těžké grunge kostkované vzory. Vizuální styl má místy vibe návratu do školy s doplňky v podobě skateových tenisek a saténových šatů. Hlavním pilířem značky jsou vrchní části oděvu a doplňky. Značka po přehlídce oznámila prodej limitované edice univerzitních bund a to z vlny nebo kůže.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
FASHION DESIGN & ART FASHION
