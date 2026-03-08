Hlavní témata
dnes 8. března 2026 v 20:03
Čas čtení 0:54
Valentina Mihely

„Chci přinést hlavně hudbu a emoci." Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka

„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
Zdroj: ESC/Hana Knížová/se svolením
Česko zná svého zástupce pro letošní ročník jedné z nejsledovanějších hudebních soutěží světa.

Do letošní soutěže Eurovision Song Contest, která se bude konat v polovině května, nastoupí za Česko 23letý zpěvák Daniel Žižka se skladbou CROSSROADS. Ten patří k nejvýraznějším talentům nastupující hudební generace. 

„Chci přinést hlavně hudbu a emoci“

„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ uvádí Žižka.

Daniel Žižka daniel žižka daniel žižka daniel žižka
Zobrazit galerii
(5)

Zpěvák vyniká nejen technickou jistotou, ale především taky schopností spojit vyzrálý projev s přirozeným klidem a autenticitou. Právě tento kontrast byl podle šéfa české delegace ESC Kryštofa Šámala patrný už při prvních poslechových zkouškách.

 

„Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ uvedl Šámal. „Bylo jasné, že sledujeme interpreta, který přesně ví, kým chce být.“

Kdy bude mít skladba premiéru?

Soutěžní písnička CROSSROADS bude mít premiéru na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest ve středu 11. března.

Semifinále soutěže se budou vysílat na ČT2 dvanáctého a čtrnáctého května, finále potom na ČT1 šestnáctého května. Letos se Eurovize koná ve Vídni. Celkem by se mělo účastnit 36 států. Některé země účast v soutěži bojkotují kvůli zapojení Izraele. Jedná se o Island, Španělsko, Nizozemsko, Irsko a Slovinsko.

HUDBA
