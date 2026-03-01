Hlavní témata
dnes 1. března 2026 v 15:02
Čas čtení 1:04
Zdenka Hvolková/refresher.sk

Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba

Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
Zdroj: Getty Images/Tim P. Whitby
Deset let čekání by se mohlo chýlit ke konci. Globální ikona Rihanna opět rozproudila diskuse o svém devátém studiovém albu, když na sociálních sítích nenápadně sdílela momenty z nočního nahrávání.

Zpěvačka a úspěšná podnikatelka na sítích zveřejnila video mapující běžnou „noc v jejím životě“, jehož klíčovou částí byly hodiny strávené přímo v nahrávacím studiu. Tento na první pohled nenápadný záběr okamžitě oživil naděje milionů příznivců, že bájné album s pracovním názvem R9 by mohlo být skutečně na cestě.

Od vydání jejího posledního studiového alba Anti uplynulo už neuvěřitelných deset let. Rihanna však během této hudební odmlky rozhodně nezahálela – právě naopak. Spolu s partnerem A$AP Rockym přivítali na svět tři děti, stála po jeho boku jako opora během náročného soudního procesu, vybudovala oděvní impérium Savage x Fenty s ohromnou miliardovou hodnotou a stihla i prestižní vystoupení v rámci Super Bowl Halftime Show.

Návrat k hudební tvorbě byl pro ni podle všeho pořádnou výzvou. V upřímném rozhovoru pro magazín Harper's Bazaar v roce 2025 přiznala, že ve studiu vlastně strávila celých osm let od vydání předchozí nahrávky, ale dlouho nedokázala najít ten správný hudební směr.

„Procházela jsem fázemi toho, co chci udělat... Vím, že to nebude nic, co by někdo očekával. A nebude to komerční ani lehce stravitelné pro rádia,“ uvedla s tím, že nová hudba bude odrážet přesně to, kde si její umění momentálně zaslouží být.

Rihanna, Super Bowl 2023 Rihanna Rihanna, A$AP Rocky Rihanna a A$AP Rocky na Met Gala 2023.
Zobrazit galerii
(4)

Zdá se však, že po letech kreativního hledání konečně našla svou vizi. „Myslím si, že hudba je moje svoboda. Právě jsem k tomuto zjištění došla,“ dodala ve zmíněném rozhovoru optimisticky. Sebevědomě prohlásila, že konečně rozluštila kód k tomu, co chce opravdu přetavit do svého dalšího uceleného díla.

Aktuální záběry ze studia tak jasně naznačují, že dlouho slibovaná hudební revoluce by se mohla stát brzy realitou.

HUDBA
