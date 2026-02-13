Nevíš, co dělat o víkendu a nechceš sedět doma? Máme pro tebe výběr akcí, které by tě neměly minout.
Pátek 13. února
Pýcha a předsudek, Edison Filmhub od 19 hodin
Chceš zajít na klasiku? Jeden z nejznámějších milostných příběhů se vrací na plátno. Příběh sester Bennetových a charismatického pana Darcyho doplní diskuze se Šárkou Jelínek Gmiterkovou a Janem Bodnárem. Ideální program pro ty, kteří chtějí přemýšlet nad tím, jestli jde jednoho člověka stejně vášnivě milovat i nenávidět.
Zlom kletbu: Pátek třináctého, Fléda od 20:30
Zapomeň na pověry o smůle. Letos se pátek 13. změní na svátek lásky a identity. Večer odstartuje mystikou a live podcastem Sirény (ve 20:30) o moderním čarodějnictví. S úderem půlnoci se temný vibe zlomí v růžovou party. Čekají tě DJs, věštkyně i výroba amuletů v bezpečném prostoru pro každého.
Lásky jedné plavovlásky, Kino Ponrepo ve 20:30
Kultovní snímek Miloše Formana v Ponrepu. Příběh o naivitě, touze a jednom kufru, se kterým se hlavní hrdinka vydá za klukem, který na ni už dávno zapomněl. Nezapomenutelná filmová lekce z československé nové vlny, která neztrácí na síle ani po letech.
Sobota 14.2.
Valentýnská benefice pro Bedřišku, Káznice Brno od 16 hodin
Tohle bude nejsmysluplnější rande víkendu. Bedřiška je bývalá hornická kolonie u Ostravy, kde komunita navzdory všem překážkám vybudovala sousedství založené na respektu a péči. Přijď podpořit jejich úsilí v boji proti vystěhování a užij si odpoledne plné solidarity v unikátních prostorech Káznice.
Anna of the North + Bloome, Futurum Music Bar od 19 hodin
Norská hudební hvězda Anna Lotterud, která spolupracovala i s Tylerem, The Creatorem, přiváží svou dávku snového popu. Její tvorba se pohybuje na hraně hravosti a melancholie. Pokud hledáš hudbu, která v tobě vyvolá pořádnou dávku pocitů, tohle je tvoje povinná zastávka.
Double Date: F2xDOUBLEDATE (Rave & Market), Fuchs2 od 23 hodin
Zapomeň na valentýnské klišé. Double Date na Štvanici je o čisté energii. Hlavním tahákem je koncept FACE2FACE, dva DJs hrají současně proti sobě v neustálém duelu. K tomu si připočti pop-up market s weirdcore doplňky, šperky nebo aplikací zubních gemů od profíků.
Neděle 15.2.
All Things Digesting: Artist Tour, Kunsthalle Praha
Neděle patří reflexi. V Kunsthalle Praha tě čeká interaktivní výstava dua sikau/pubalova, která se zaměřuje na téma trávení a proměny, a to tělesné i materiální. Umělkyně tě výstavou provedou osobně v angličtině. Ideální pro ty, co chtějí zapojit hmat, čich i sluch.