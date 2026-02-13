Hlavní témata
Hlavní témata
dnes 13. února 2026 v 7:00
Čas čtení 1:51

WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?

WEEKEND RADAR: Valentýnská benefice, norský synth-pop a filmová klasika. Co podniknout tento víkend?
Zdroj: Focus Features/ propagační materiál / Anna of the North / propagační materiál
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Nevíš, co dělat o víkendu a nechceš sedět doma? Máme pro tebe výběr akcí, které by tě neměly minout.

Vítej u našeho pravidelného formátu WEEKEND RADAR. Každý pátek na tebe od naší redakce čeká přehled TOP akcí, které se o víkendu dějí v Praze a dalších českých městech. Koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otevíračky i další kulturní eventy, které prostě nesmíš minout.

Pátek 13. února

Pýcha a předsudek, Edison Filmhub od 19 hodin

Chceš zajít na klasiku? Jeden z nejznámějších milostných příběhů se vrací na plátno. Příběh sester Bennetových a charismatického pana Darcyho doplní diskuze se Šárkou Jelínek Gmiterkovou a Janem Bodnárem. Ideální program pro ty, kteří chtějí přemýšlet nad tím, jestli jde jednoho člověka stejně vášnivě milovat i nenávidět.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Edison Filmhub Praha (@edison_filmhub_praha)

Zlom kletbu: Pátek třináctého, Fléda od 20:30

Zapomeň na pověry o smůle. Letos se pátek 13. změní na svátek lásky a identity. Večer odstartuje mystikou a live podcastem Sirény (ve 20:30) o moderním čarodějnictví. S úderem půlnoci se temný vibe zlomí v růžovou party. Čekají tě DJs, věštkyně i výroba amuletů v bezpečném prostoru pro každého.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Brno Pride (@brnoprideweek)

Lásky jedné plavovlásky, Kino Ponrepo ve 20:30

Kultovní snímek Miloše Formana v Ponrepu. Příběh o naivitě, touze a jednom kufru, se kterým se hlavní hrdinka vydá za klukem, který na ni už dávno zapomněl. Nezapomenutelná filmová lekce z československé nové vlny, která neztrácí na síle ani po letech.

Hana Brejchová
Zdroj: Filmové studio Barrandov

Sobota 14.2.

Valentýnská benefice pro Bedřišku, Káznice Brno od 16 hodin

Tohle bude nejsmysluplnější rande víkendu. Bedřiška je bývalá hornická kolonie u Ostravy, kde komunita navzdory všem překážkám vybudovala sousedství založené na respektu a péči. Přijď podpořit jejich úsilí v boji proti vystěhování a užij si odpoledne plné solidarity v unikátních prostorech Káznice.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Brno proti fašismu (@brnoprotifasismu)

Anna of the North + Bloome, Futurum Music Bar od 19 hodin

Norská hudební hvězda Anna Lotterud, která spolupracovala i s Tylerem, The Creatorem, přiváží svou dávku snového popu. Její tvorba se pohybuje na hraně hravosti a melancholie. Pokud hledáš hudbu, která v tobě vyvolá pořádnou dávku pocitů, tohle je tvoje povinná zastávka.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený annaofthenorth (@annaofthenorth)

Double Date: F2xDOUBLEDATE (Rave & Market), Fuchs2 od 23 hodin

Zapomeň na valentýnské klišé. Double Date na Štvanici je o čisté energii. Hlavním tahákem je koncept FACE2FACE, dva DJs hrají současně proti sobě v neustálém duelu. K tomu si připočti pop-up market s weirdcore doplňky, šperky nebo aplikací zubních gemů od profíků.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený FUCHS2 (@fuchs2stvanice)

Neděle 15.2. 

All Things Digesting: Artist Tour, Kunsthalle Praha

Neděle patří reflexi. V Kunsthalle Praha tě čeká interaktivní výstava dua sikau/pubalova, která se zaměřuje na téma trávení a proměny, a to tělesné i materiální. Umělkyně tě výstavou provedou osobně v angličtině. Ideální pro ty, co chtějí zapojit hmat, čich i sluch.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Kunsthalle Praha (@kunsthallepraha)

