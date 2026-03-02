Venku to sice dvakrát jarně zatím nevypadá, to je ale možná dobře, protože březnovou nadílku na streamovacích službách zaručeně nebudeš chtít minout. Od Daredevila až k mrazivé severské krimi, na tyto seriály se můžeš těšit tento měsíc.
KVIFF.TV
Pragueshorts (1.–22. března)
Začneme jedním žhavým typem pro všechny milovníky a milovnice krátkých filmů. Od 1. do 22. března bude na streamovací platformě KVIFF.TV možné zhlédnout přes padesát filmů z programu Pragueshorts, včetně většiny oceněných snímků. Online část festivalu je přístupná všem předplatitelům platformy, měsíční předplatné je k pořízení za 179 korun.
Apple TV
For All Mankind – 5. řada (27. března)
Na Apple TV se po dlouhých třech letech vrací oceňovaná sci-fi For All Mankind, ve které se lidstvo snaží dobýt Mars. Jenže co se stane po tom, co uspěje? Přesně o tom bude tato nadcházející epická série, v níž podle traileru bude rezonovat do velké míry napětí související i s problémy, kterým čelí náš svět v současnosti. Zkrátka hodně komplexní, vrstevnatá podívaná, na které Apple opět moc nešetřil.
Disney+
Daredevil: Born Again – 2. řada (24. března)
Marvel letos opravdu potřebuje nakopnout motor, naštěstí si na letošní rok nachystal takové projekty, které mají šanci komiksové fandy a fanynky znovu pohltit. A neplatí to pouze u filmů, kdy nás čeká nový Spider-Man a Avengers, ale i v seriálech. Už tento měsíc totiž dorazí druhá série milovaného Daredevila, která naváže nějakých šest měsíců po událostech z první řady. Dostane se New York z područí fašistického gangstera/starosty Fiska, nebo maskovaní superhrdinové skončí v propadlišti dějin? Místo Punishera se můžeš těšit na Jessicu Jones, spekuluje se ale i o cameu Spider-Mana nebo dalších postav.
HBO Max
DTF St. Louis (1. března)
Neboli M.R.D. Saint Louis, nový seriál od HBO s poměrně hvězdným obsazením Jason Bateman, David Harbour a Linda Cardellini bude vyprávět o trojici sousedů, kteří se spolu romanticky zapletou. Záhy na to se však jeden objeví mrtvý. Proč? Jak? Tak přesně o tom bude tato nová minisérie, která bude zjevně oscilovat na pomezí komedie a detektivky.
Rooster (8. března)
HBO v březnu zjevně hodlá divákům a divačkám servírovat pouze odlehčenější seriály, a tak po strhujícím a příjemně emocionálním konci Rytíře sedmi království dostaneme vedle M.R.Du i další, tentokrát už regulérní komedii Rooster aka Kohout. V té si Steve Carrell zahraje úspěšného spisovatele, který se snaží napravit vztahy se svou dcerou. A tak se za ní odstěhuje na vejšku. Trochu bizár, trochu creepy (vlastně po zhlédnutí traileru dost creepy), ale tak třeba to ve finále bude dávat smysl a působit hezky? Kdo ví. Spíš ne. Své sledující si to ale určitě najde.