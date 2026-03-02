Jak to doopravdy bylo?
O víkendu jsme tě informovali, že Jim Carrey dorazil na předávání César Awards, ale podle mnoha lidí změnil vizáž, a proto se začalo spekulovat, jestli náhodou nešlo o dvojníka.
Carrey měl hluboce osobní a dojemný projev během převzetí čestného ocenění za své „bujaré, nespoutané a nezapomenutelné postavy, které se staly ústřední součástí populární kultury“. Obklopovala ho tam i jeho rodina.
Mnozí však uvádějí, že herec změnil nejen svůj účes, ale i hlas a barvu očí. „Tohle by Jim neřekl. Můžete slyšet, jak moc se snaží napodobit jeho hlas. Dvojník,“ psal jeden z fanoušků. „Ani jeho chování nesedí, to není on. Není dost bláznivý,“ přidal se další.
Konspirace se pak umocnily, když drag artist Alexis Stone na svém Instagramu naznačil, že se na akci vydával za Carreyho, a sdílel snímky protéz a paruky připomínající hercův vzhled té noci.
„Na svém projevu ve francouzštině pracoval měsíce“
Vše musel uvést na pravou míru sám generální delegát César Awards Gregory Caulier, který pro server Variety konspirace odmítl a řekl, že hercovo vzácné vystoupení na ceremoniálu bylo autentické a jednalo se o historický okamžik.
Herec podle něho pracoval na svém projevu ve francouzštině měsíce. „Návštěva Jima Carreyho byla plánována od léta. Od samého začátku byl pozváním Akademie nesmírně dojat. Osm měsíců probíhajících konstruktivních diskusí. Na svém projevu ve francouzštině pracoval měsíce a ptal se mě na přesnou výslovnost určitých slov,“ uvedl.
„Přijel se svou partnerkou, dcerou, vnukem a 12 blízkými přáteli a členy rodiny. Doprovázel ho jeho dlouholetý publicista. Byl tam i jeho starý přítel Michel Gondry, který s ním natočil film a dva seriály, a byli rádi, že se znovu viděli,“ doplnil.