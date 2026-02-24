Hlavní témata
dnes 24. února 2026 v 8:06
Anja Samardžija

Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu

Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu
Zdroj: Instagram/ @deuxmoi
Natáčení speciálu k výročí 20 let seriálu Hannah Montana je v plném proudu.

Miley Cyrus byla po letech od konce původního seriálu spatřena jako Hannah Montana při natáčení speciálu k 20. výročí show. Fanoušci a fanynky ji na place v Malibu zahlédli v blond paruce a typickém outfitu jejího televizního alter ega.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa curators of pop culture (@deuxmoi)

Minulý týden Disney+ na Instagramu zveřejnila teaser, ve kterém byl vidět vyzdobený kabriolet s poznávací značkou HM20. „Vracíme se tam, kde to všechno začalo. Speciál k 20. výročí Hannah Montana má premiéru 24. března na Disney+,“ píše se v popisku.

Moderátorka speciálu bude Alex Cooper, známá díky svému podcastu Call Her Daddy. Speciál nabídne dosud nepublikované archivní záběry a přenese diváky zpět na některé z nejikoničtějších scén seriálu. Miley údajně také předvede některé z největších hitů Hanny Montany.

„Spolupráce s Miley na tomto speciálu je splněným snem a chceme, aby to byl milostný dopis fanouškům, kteří jsou dnes stejně nadšení jako před téměř 20 lety, kdy seriál poprvé vyšel,“ uvedla Ayo Davis, ředitelka Disney Branded Television.

