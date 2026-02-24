Hannah Montana je zpět! Miley Cyrus byla spatřena na place při natáčení nového speciálu

Natáčení speciálu k výročí 20 let seriálu Hannah Montana je v plném proudu.
Miley Cyrus byla po letech od konce původního seriálu spatřena jako Hannah Montana při natáčení speciálu k 20. výročí show. Fanoušci a fanynky ji na place v Malibu zahlédli v blond paruce a typickém outfitu jejího televizního alter ega.
Minulý týden Disney+ na Instagramu zveřejnila teaser, ve kterém byl vidět vyzdobený kabriolet s poznávací značkou HM20. „Vracíme se tam, kde to všechno začalo. Speciál k 20. výročí Hannah Montana má premiéru 24. března na Disney+,“ píše se v popisku.
Moderátorka speciálu bude Alex Cooper, známá díky svému podcastu Call Her Daddy. Speciál nabídne dosud nepublikované archivní záběry a přenese diváky zpět na některé z nejikoničtějších scén seriálu. Miley údajně také předvede některé z největších hitů Hanny Montany.
„Spolupráce s Miley na tomto speciálu je splněným snem a chceme, aby to byl milostný dopis fanouškům, kteří jsou dnes stejně nadšení jako před téměř 20 lety, kdy seriál poprvé vyšel,“ uvedla Ayo Davis, ředitelka Disney Branded Television.