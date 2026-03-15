„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?

Připravili jsme si pro tebe outfit check z Českého lva. Jak se filmová komunita staví k výběru rób?
Český lev každoročně přitahuje pozornost nejen filmovými oceněními, ale i módou na červeném koberci. Vedle hereckých výkonů a filmových úspěchů je zajímavé i to, kdo dorazil v jaké róbě, jaké značky zazářily a jaký styl letos ovládl večer.
Zeptali jsme se proto známých tváří české filmové scény, co mají na sobě a jestli se podle nich ve filmové komunitě skutečně řeší jména návrhářů a návrhářek, nebo jestli je nakonec nejdůležitější osobní styl.
Jan Nedbal a Sára Kožucharová
Co máte dneska na sobě? Jan: Tohle je londýnské krejčovství Thomas Farthing. Včera jsem si to přivezl z Londýna.
Sára: Já mám na sobě šaty od české značky So Far.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Jan: Já myslím, že to je spíš osobní styl, souhlasíš?
Sára: Na Českých lvech podle mě ano.
Jan: My se rádi podíváme, ale že by tam byl nějaký judgement toho, že někdo má něco, si myslím, že se neděje. Doufám.
Alena Doláková
Co máte dneska na sobě? Mám na sobě On The Boat kolekci Swarovski, stejně tak jako šperky. Kabelka je pak od mé kamarádky Maji Hamplové.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Myslím, že ti návrháři jsou důležití, protože každý z nich má určitý příběh. Třeba Hanka Valtová je mladá nadějná návrhářka, Tomáš Němec je také ikonický nebo můj oblíbený Lukáš Macháček. A já mám On The Boat, který má příběh, že se tam hodně recykluje, že se tam znovu používají materiály, což je pro mě osobně hodně důležité. Zakládám si na tom a jsem pyšná, že jsem vynesla právě tuto róbu.
Čestmír Strakatý a Hana Strakatá
Co máte dneska na sobě? Hana: My jsme se oblékali z domácích zdrojů, protože nepoužíváme stylistu a já, jelikož jsem po porodu, tak jsem si vzala jediné šaty, které mi byly, které jsem měla ve skříni. Přehodila jsem to touhle kožešinou, abych se ještě víc zakryla.
Čestmír: Já mám smoking, který jsem už také párkrát měl. Je to z Le Premier.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Hana: Myslím, že dneska se to řeší už víc, než se to řešilo. Je kladena větší důležitost tomu, s jakými návrháři spolupracujete. Je podle mě hezké, že se tím dá propojit víc uměleckých forem.
Čestmír: Možná, že to pro někoho z filmové komunity je důležité a má to pro ni nějaký význam. Určitě to řeší bulvár, média, lidé v komentářích, ale ne úplně kvalitu, spíš jen povrchně. Mám pocit, že to je taková pěna dní.
Alžběta „Zea“ Ferencová
Co máte dneska na sobě? Já mám šaty od značky Anamé a šperky od značky Apart.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Nevím, jestli se to řeší, já jsem to například nikdy neřešila. Jsem osobně opravdu názoru, že můžete mít na sobě cokoliv, ale ta osobnost to celé prodává.
Aňa Geislerová
Co máte dneska na sobě? Anamé.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Myslím si, že to je jeden z prvků, ze kterých se to skládá. Nejsme tady kvůli šatům, jsme tady kvůli filmům, a to je důležité. Samozřejmě ráda tu pozornost návrhářce dám a naši spolupráci absolutně miluju. Určitá příležitost si žádá určitou úroveň a black tie je úplně adekvátní tomu, že se předávají filmové ceny, že se úročí takové množství práce a peněz, které jsou investované ve filmech. Zasoustředit se na to, co si vezmu na sebe, je takové minimum, které člověk může udělat a patří to k tomu a já to cením, když to lidé dělají. Musím říct, že se to zlepšuje.
Gabriela Heclová
Co máte dneska na sobě? Mám na sobě Denisu Dovalu.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Na tohle já vůbec nedokážu odpovědět. Záleží asi na vkusu každého. Myslím si, že je důležité se obléct tak, aby člověk splňoval dresscode, aby se to hodilo k tomu, na jakou akci jde a případně také jaká je tam jeho role. Pokud je nominovaný, tak to asi bude vypadat jinak než člověk, který předává cenu. To si myslím, že je důležité zohledňovat.
Štěpánka Ligas Fingerhutová
Co máte dneska na sobě? Mám na sobě Hanu Valtovou a koupila jsem si to na sample sale, když měla výprodej svých minulých kolekcí, a řekla jsem si, že přijde příležitost to vytáhnout. A šperky mám od mojí výborné kamarádky Báry Hankeové (Haanke Jewelry), která mi dokonce dělala i zásnubní prstýnek.
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Já jsem to začala řešit až nedávno trochu víc. Baví mě, když se k tomu přistupuje udržitelně. Třeba tady ten korzet, co mám na sobě, jsem si koupila zejména i proto, že se dá kombinovat s džíny. Když už si teda něco koupím nebo půjčím, tak to buď vrátím, aby si to mohl koupit někdo jiný, anebo si koupím něco, co je vynositelné i dál.