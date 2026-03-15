Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 15. března 2026 v 11:30
Čas čtení 3:29

„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?

„Osobnost prodává celý outfit." Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
Zdroj: Refresher / Vladislav Levin
Ella Petrová
Ella Petrová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Připravili jsme si pro tebe outfit check z Českého lva. Jak se filmová komunita staví k výběru rób?

Český lev každoročně přitahuje pozornost nejen filmovými oceněními, ale i módou na červeném koberci. Vedle hereckých výkonů a filmových úspěchů je zajímavé i to, kdo dorazil v jaké róbě, jaké značky zazářily a jaký styl letos ovládl večer.

Zeptali jsme se proto známých tváří české filmové scény, co mají na sobě a jestli se podle nich ve filmové komunitě skutečně řeší jména návrhářů a návrhářek, nebo jestli je nakonec nejdůležitější osobní styl.

Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky

Jan Nedbal a Sára Kožucharová

český lev
Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Jan: Tohle je londýnské krejčovství Thomas Farthing. Včera jsem si to přivezl z Londýna.

Sára: Já mám na sobě šaty od české značky So Far.

Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Jan: Já myslím, že to je spíš osobní styl, souhlasíš?

Sára: Na Českých lvech podle mě ano.

Jan: My se rádi podíváme, ale že by tam byl nějaký judgement toho, že někdo má něco, si myslím, že se neděje. Doufám.

Alena Doláková

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Mám na sobě On The Boat kolekci Swarovski, stejně tak jako šperky. Kabelka je pak od mé kamarádky Maji Hamplové.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Myslím, že ti návrháři jsou důležití, protože každý z nich má určitý příběh. Třeba Hanka Valtová je mladá nadějná návrhářka, Tomáš Němec je také ikonický nebo můj oblíbený Lukáš Macháček. A já mám On The Boat, který má příběh, že se tam hodně recykluje, že se tam znovu používají materiály, což je pro mě osobně hodně důležité. Zakládám si na tom a jsem pyšná, že jsem vynesla právě tuto róbu.

Čestmír Strakatý a Hana Strakatá

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Hana: My jsme se oblékali z domácích zdrojů, protože nepoužíváme stylistu a já, jelikož jsem po porodu, tak jsem si vzala jediné šaty, které mi byly, které jsem měla ve skříni. Přehodila jsem to touhle kožešinou, abych se ještě víc zakryla.

Čestmír: Já mám smoking, který jsem už také párkrát měl. Je to z Le Premier.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Hana: Myslím, že dneska se to řeší už víc, než se to řešilo. Je kladena větší důležitost tomu, s jakými návrháři spolupracujete. Je podle mě hezké, že se tím dá propojit víc uměleckých forem.

Čestmír: Možná, že to pro někoho z filmové komunity je důležité a má to pro ni nějaký význam. Určitě to řeší bulvár, média, lidé v komentářích, ale ne úplně kvalitu, spíš jen povrchně. Mám pocit, že to je taková pěna dní.

Alžběta „Zea“ Ferencová

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Já mám šaty od značky Anamé a šperky od značky Apart.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Nevím, jestli se to řeší, já jsem to například nikdy neřešila. Jsem osobně opravdu názoru, že můžete mít na sobě cokoliv, ale ta osobnost to celé prodává.

Aňa Geislerová

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Anamé.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Myslím si, že to je jeden z prvků, ze kterých se to skládá. Nejsme tady kvůli šatům, jsme tady kvůli filmům, a to je důležité. Samozřejmě ráda tu pozornost návrhářce dám a naši spolupráci absolutně miluju. Určitá příležitost si žádá určitou úroveň a black tie je úplně adekvátní tomu, že se předávají filmové ceny, že se úročí takové množství práce a peněz, které jsou investované ve filmech. Zasoustředit se na to, co si vezmu na sebe, je takové minimum, které člověk může udělat a patří to k tomu a já to cením, když to lidé dělají. Musím říct, že se to zlepšuje.

Gabriela Heclová

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Mám na sobě Denisu Dovalu.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Na tohle já vůbec nedokážu odpovědět. Záleží asi na vkusu každého. Myslím si, že je důležité se obléct tak, aby člověk splňoval dresscode, aby se to hodilo k tomu, na jakou akci jde a případně také jaká je tam jeho role. Pokud je nominovaný, tak to asi bude vypadat jinak než člověk, který předává cenu. To si myslím, že je důležité zohledňovat.

Štěpánka Ligas Fingerhutová

Zdroj: Refresher / Vladislav Levin

Co máte dneska na sobě? Mám na sobě Hanu Valtovou a koupila jsem si to na sample sale, když měla výprodej svých minulých kolekcí, a řekla jsem si, že přijde příležitost to vytáhnout. A šperky mám od mojí výborné kamarádky Báry Hankeové (Haanke Jewelry), která mi dokonce dělala i zásnubní prstýnek.
 
Řeší se podle vás ve filmové komunitě, jakou róbu vynesete a kdo je jejím návrhářem, nebo je důležitější osobní styl? Já jsem to začala řešit až nedávno trochu víc. Baví mě, když se k tomu přistupuje udržitelně. Třeba tady ten korzet, co mám na sobě, jsem si koupila zejména i proto, že se dá kombinovat s džíny. Když už si teda něco koupím nebo půjčím, tak to buď vrátím, aby si to mohl koupit někdo jiný, anebo si koupím něco, co je vynositelné i dál.

Anketa:
Kdo tě letos svým outfitem nejvíc oslovil?
Jan Nedbal a Sára Kožucharová
Alena Doláková
Čestmír Strakatý a Hana Strakatá
Alžběta „Zea“ Ferencová
Aňa Geislerová
Gabriela Heclová
Štěpánka Ligas Fingerhutová
Jan Nedbal a Sára Kožucharová
0 %
Alena Doláková
0 %
Čestmír Strakatý a Hana Strakatá
25 %
Alžběta „Zea“ Ferencová
0 %
Aňa Geislerová
25 %
Gabriela Heclová
0 %
Štěpánka Ligas Fingerhutová
50 %
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION CELEBRITY FASHION FILMY & SERIÁLY OSOBNOSTI
Více z tématu Fashion

Všechno
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
9. 3. 2026 13:00
Balenciaga představuje futuristické tenisky, představují novou kapitolu luxusní módy
Balenciaga představuje futuristické tenisky, představují novou kapitolu luxusní módy
včera v 10:14
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
11. 3. 2026 8:41
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před 4 dny
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
5. 3. 2026 16:41
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
6. 3. 2026 9:16
Více z tématu Sport Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
6. 3. 2026 11:23
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
10. 3. 2026 15:19
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
Více z tématu Hudba Všechno
Zpěvačka Pam Rabbit: „Nesnáším přetvářku. Cítím se jako mimozemšťanka, na PLANET 33 jsme všichni vegani.“
Refresher Club
Zpěvačka Pam Rabbit: „Nesnáším přetvářku. Cítím se jako mimozemšťanka, na PLANET 33 jsme všichni vegani.“
před 40 minutami
Daniel Žižka zveřejnil song, kterým nás bude reprezentovat na Eurovizi. Neuhodl*a bys, že je z Česka
před 3 dny
Návrat popových královen! The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzinger míří do Česka
před 3 dny
Více z tématu Fashion Všechno
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
9. 3. 2026 13:00
Balenciaga představuje futuristické tenisky, představují novou kapitolu luxusní módy
včera v 10:14
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
11. 3. 2026 8:41

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
„Osobnost prodává celý outfit.“ Co si letos oblékly hvězdy na Českého lva?
před 9 minutami
Připravili jsme si pro tebe outfit check z Českého lva. Jak se filmová komunita staví k výběru rób?
Zpěvačka Pam Rabbit: „Nesnáším přetvářku. Cítím se jako mimozemšťanka, na PLANET 33 jsme všichni vegani.“
Refresher Club
Zpěvačka Pam Rabbit: „Nesnáším přetvářku. Cítím se jako mimozemšťanka, na PLANET 33 jsme všichni vegani.“
před 39 minutami
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
dnes v 07:00
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
včera v 20:40
KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Vyzkoušej si test z češtiny
KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Vyzkoušej si test z češtiny
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
před 2 dny
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, bodoval i Franz nebo Sbormistr. Přinášíme kompletní výsledky
včera v 20:40
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?
včera v 13:28
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
včera v 07:00
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
dnes v 07:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 4 dny
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
6 nejlepších IT kabelek na jaro. Co nosí Rihanna, Sydney Sweeney nebo Jacob Elordi?
9. 3. 2026 13:00
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse