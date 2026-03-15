Večer Českých lvů na samém začátku narušil nečekaný moment.
Slavnostní předávání cen Českého lva v pražském Kongresovém centru mělo v sobotu večer poněkud bizarní začátek. U červeného koberce zastavilo auto, ze kterého vystoupila úplně nahá Nikola Lauberová, pornoherečka a modelka známá také jako Nicole Wild.
Na galavečer se nedostala
Na sobě měla pouze vysoké kozačky, šokovala tak VIP hosty i přihlížející veřejnost. Celá scéna však trvala jen několik okamžiků. Po krátké „přehlídce“ se Lauberová vrátila zpět do auta, které následně odjelo. Na samotný galavečer se nedostala.
Lauberová je veřejnosti známá například z první řady reality show Naked Attraction nebo jako bývalá účastnice Clash of the Stars.
Večer ale patřil především české kinematografii. Cenu za nejlepší celovečerní film si odnesl snímek Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, uspěly také filmy Franz a Sbormistr.