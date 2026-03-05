Jaké pivo je nejlepší? Otázka, na kterou se téměř nedá odpovědět. Oblíbený gastronomický web Taste Atlas se přesto rozhodl sestavit žebříček nejlepších evropských piv a pivních stylů.
Lidé v žebříčku serveru Taste Atlas hodnotili jednotlivá piva turisté jedné do pěti hvězdiček. Čím více hvězd, tím lepší pivo. Nejde tedy o odborné hodnocení, ale spíš seznam popularity. Vítěz je pro nás sice překvapením, rozhodně ho ale vyzkoušíme!
6. místo: Lambik
Tradiční belgický pivní styl má kořeny v Bruselu a v oblasti Pajottenland. Základem je minimálně 30 procent pšenice a mladina, která je vždy spontánně kvašena místními a přirozeně se vyskytujícími divokými kvasinkami. Díky různým místním mikroorganismům mají tato piva vždy jedinečný a často nepředvídatelný charakter. Vzhledem k divoké povaze lambiku se někdy mnohé várky míchají, což je styl známý jako gueze, aby vznikla chutnější verze.
Hodnocení: 4,1 z 5