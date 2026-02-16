Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 16. února 2026 v 7:00
Čas čtení 6:23

Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“

Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Zdroj: Archiv Elišky Holinkové, se svolením
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
Diskutovat
1
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Eliška Holinková žije v Egyptě a tvoří úspěšný kanál. Konvertovala totiž k islámu a svým sledujícím vypráví o své víře a životě v arabské zemi.

„Egypt? No tak to vůbec,“ řekla kdysi své kamarádce Eliška, když jí nabídla práci animátorky v arabské zemi. „Měla jsem hodně předsudků,“ směje se dnes sympatická dvacátnice. Tehdy by ji asi těžko napadlo, že se v Egyptě zamiluje, konvertuje k islámu a nakonec se do země i přestěhuje.

O své cestě a víře se před časem rozhodla tvořit na sítě. „Hlavním motorem pro mě bylo, že jsem o islámu nenašla v češtině moc materiálu. Beru to ale i jako osvětu,“ osvětluje svou motivaci Eliška, která v Egyptě navštěvuje intenzivní kurz náboženství i jazyka.

V tomto rozhovoru se dočteš:
  • Jak na Eliščinu konverzi reagovala její česká rodina
  • Jaké to je nosit hidžáb v Česku i Egyptě
  • Kde Eliška bere sílu na hate, se kterým se na sítích setkává
  • Proč na svém manželovi není finančně závislá, přestože je ženou v domácnosti
  • Proč jsou „dobře míněná varování“ na sítích často jen převlečený rasismus

Pojďme na začátek tvého příběhu. Jak ses vlastně dostala do Egypta?

Když mi bylo 21, zažila jsem něco jako vyhoření. Hned po střední jsem šla dělat cukrářku na noční směny, šest dní v týdnu. Po třech měsících jsem dala výpověď, byla jsem úplně hotová. Říkala jsem si, že nemám žádné zážitky, zatímco ostatní cestovali.

Doporučeno
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života? Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života? 12. února 2026 v 7:00

Napsala jsem kamarádce, co dělala animátorku, jestli by pro mě neměla něco v Evropě, třeba v Řecku. Když navrhla Egypt, odpověděla jsem, že tam nepojedu. Měla jsem předsudky: špína, hnus, muslimové. Kamarádka mě ale přesvědčila, ať to zkusím. Odletěla jsem tam původně na měsíc s tím, že si buď sbalím kufry, nebo zůstanu. Když jsem tam pracovala jako animátorka, zamilovala jsem si místní kulturu.

Co tě na té kultuře tak chytlo?Lidé jsou tu hrozně živí. Je jedno, jestli jdeš do obchodu nebo jsi na ulici, vždycky si s tebou někdo začne povídat. Všechno je tu takové vřelé, lidé se usmívají. V Česku mi přijde všechno strašně pochmurné, každý spěchá do práce a domů, všichni jsou ve stresu. Tady je ten styl života jiný.

V práci jsi poznala svého manžela?

Ano, byla to romantika jak z filmu, byl to on, kdo mě tehdy poprvé v Egyptě vyzvedával na letišti. Trávili jsme spolu čas, ale muslimové nerandí tak, jako se randí v Česku. Byli jsme spíš dobří kamarádi. Když jsem pak odletěla domů a začala se zajímat o islám – koukala jsem na dokumenty o ženách konvertitkách, celou noc jsem četla korán a jednou jsem mu volala a řekla: „Chci být muslimka.“ On byl rozespalý a řekl mi: „Jsi normální? Můžeš si to ještě rozmyslet.“ Takže rozhodnutí přišlo ode mě. Až když jsem se vrátila do Egypta jako muslimka, jsme se zasnoubili a měsíc na to se vzali.

Doporučeno
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“ Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“ 8. února 2026 v 7:00

Nakonec ses rozhodla v Egyptě zůstat. Proč vyhrál nad Českem?Pro mě byla největším důvodem víra. Příkladem: halal jídlo je v Česku nedostupné, zvlášť když nežiješ v Praze. Tady je to pro muslima mnohem jednodušší. A pak finance: manžel nemluví česky, takže by mohl dělat maximálně pomocné práce, třeba mýt nádobí. Kdybychom šli do většího města, kde by uplatnil angličtinu, spolkly by nám většinu peněz nájmy. Finančně bychom si v Česku nepolepšili.

„Kdyby mě manžel do nšení hidžábu nutil, řeknu mu čau,“ říká Eliška, proč je rozhodnutí překrývat si vlasy podle islámu čistě na ní.
„Kdyby mě manžel do nšení hidžábu nutil, řeknu mu čau,“ říká Eliška, proč je rozhodnutí překrývat si vlasy podle islámu čistě na ní. Zdroj: Archiv Elišky Holinkové, se svolením

„Tatínek mě podpořil“

Už jsme se toho dotkli. Přijala jsi islám, víru svého manžela. Jak jsi k takovému rozhodnutí došla? Byla jsi věřící už předtím?Můj tatínek byl vychovaný v křesťanství, víru ale opustil kvůli poměrům v církvi. Já jsem se o Boha zajímala už dříve, měla jsem k tomu blízko, ale křesťanství ke mně nikdy nepromluvilo tak silně. Byla jsem dokonce za farářem v Sázavském klášteře, ale mátla mě svatá trojice. Nechápala jsem, jak může být Bůh jeden, a přitom koukat na ukřižovaného Ježíše.

Doporučeno
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD 4. února 2026 v 17:00

Islám ti odpovědi dal?Ano, tam jsou věci jasně dané. Bůh je jeden – Alláh – a Mohamed je jeho poslední prorok. V islámu máme obrovskou lásku k Ježíšovi, ale považujeme ho za proroka, ne za božího syna.

Manžel měl nedávno pracovní nabídku do Anglie, ale odmítli jsme to kvůli protiislámským protestům, které v zemi probíhají. Kdyby chtěl do Evropy, dostal by se tam i beze sňatku se mnou.

Jak na tvou konverzi reagovalo okolí v Česku?Tatínek mě podpořil. Řekl mi, že jestli jsem spokojená a vidí, že jsem klidnější a šťastnější, nemá důvod mi do rozhodnutí kecat. S mamkou jsem nikdy neměla blízký vztah, ale islám nám paradoxně pomohl. V islámu je totiž daný velký respekt k rodičům, takže se snažím ten vztah udržovat a být s ní v kontaktu.

S přijetím víry ses rozhodla i pro nošení hidžábu. Jaké to je?

Pro mě je to připomínka víry. Když jsem si ho zkusila vzít poprvé, ještě v Česku, jela jsem vlakem do práce. Nastoupili dva opilí kluci, měli hloupé narážky a já se bála. Pak si jeden všiml šátku a řekl tomu druhému: „Hele, to je nějaká muslimka, radši drž hubu.“ V tu chvíli jsem se cítila paradoxně šátkem Bohem ochráněná.

„První cesta vlakem s šátkem? Za mnou se ozvalo ,Hele, to je nějaká muslimka, to radši drž hubu',“ krčí rameny Eliška.
„První cesta vlakem s šátkem? Za mnou se ozvalo ,Hele, to je nějaká muslimka, to radši drž hubu',“ krčí rameny Eliška. Zdroj: Archiv Elišky Holinkové, se svolením

Cítíš rozdíl v tom, jak na tebe koukají lidé v Česku a v Egyptě?Velký. V Česku se trochu bojím, když jdu sama. Většinou jdu s tátou nebo bráchou, protože lidé koukají, často i hrubě komentují. V muslimských zemích muži spíš automaticky sklopí zrak. Ale třeba tady v Egyptě je to hodně benevolentní, manželova sestra ani sestřenice hidžáb nenosí. Je to čistě na ženě, je to věc mezi ní a Bohem. Kdyby mi manžel řekl, že si mě nevezme, když nebudu nosit šátek, řekla bych mu čau.

Na muži závislá nejsem, mám svůj majetek i úspory

Na sítích jsi mluvila o tom, že ty jsi doma a do práce chodí jen tvůj muž. To v dnešní době budí vášně.Podle islámu má muž povinnost obstarat rodinu – platit bydlení, jídlo, oblečení. Žena pracovat může, ale peníze, které vydělá, jsou jen její. Nemusí přispívat do rodinného rozpočtu. My jsme se dohodli, že dokud to nebude nutné, pracovat nebudu, protože jsem předtím pracovala hodně a teď mi to vyhovuje.

Doporučeno
Feminismus a islám se nevylučují. Naučme se rovnost respektovat v kontextech, ve kterých se odehrává, vyzývá politoložka Hesová Feminismus a islám se nevylučují. Naučme se rovnost respektovat v kontextech, ve kterých se odehrává, vyzývá politoložka Hesová 11. května 2023 v 6:00

Neobáváš se finanční závislosti? Co kdyby se něco stalo?Kdyby se manželství rozpadlo, mám svůj majetek i v Česku. Tady v Egyptě plánujeme napsat byt na mě. Je to pojistka. V islámském právu totiž manželka dědí jen čtvrtinu majetku, pokud nemají děti, zbytek jde rodině manžela. Takže tím, že bude byt na mě, se vyhneme případným problémům s dědickým řízením.

@eliskaholinkova Replying to @Xena Důchod a dědictví #dedictvi #duchod #islam #oislamuvcestine #fyp ♬ original sound - Eliška | žiju v Egyptě 🇪🇬

Častým argumentem kritiků nebo tiktokových rýpalů je mnohoženství. Že si tvůj muž může najít další ženy. Jak to máte nastavené?V islámu jsou povoleny čtyři manželky, to vzniklo historicky v dobách válek. Ale podmínky jsou přísné. Muž musí být spravedlivý ke všem – finančně i emocionálně. Kdyby chtěl druhou ženu, musí jí koupit stejný byt, stejné auto, brát ji na stejné dovolené. Je to drahý koníček. Navíc moderní muslimky si často dávají do manželské smlouvy podmínku, že muž bude mít jen jednu ženu.

Dalším častým a nepříjemným klišé v komentářích je, že si místní muži berou Evropanky jen jako „vstupenku do Evropy“. Jak tohle vnímáš?Manžel studoval v Kyrgyzstánu, mluví plynně rusky a anglicky. Nedávno měl dokonce pracovní nabídku do Anglie, ale odmítli jsme to kvůli protiislámským protestům, které v zemi probíhají. Kdyby chtěl do Evropy, dostal by se tam i beze sňatku se mnou. Navíc my jsme se rozhodli žít v Egyptě. Pokud bychom se někdy stěhovali, spíš by to byla jiná muslimská země.

Kde bereš sílu a trpělivost reagovat na nenávistné komentáře?Zažívala jsem šikanu od třetí třídy do devítky, takže jsem vůči tomu docela obrněná. Když mi někdo napíše hnusný komentář na vzhled, třeba na moje zuby – mám geneticky slabou sklovinu, stejně jako táta a brácha – tak si z toho nic nedělám. Vím, jak vypadám, a není to důvod nemluvit veřejně. Často mě spíš zaráží, kdo ty komentáře píše. Rozkliknu profil a je to maminka od dvou dětí.

Když jsem se připravovala na náš rozhovor, s kolegyní nás zarazilo, jak daleko jsou komentující schopní zajít. V jednom z komentářů, na který jsi i reagovala, kdosi psal, že by měl raději dceru na Only Fans než muslimku. To se tvým blízkým asi nečte lehce.Já dávám videa i na Facebook, kde mi lidé taky píšou hnusy. Když tam nějaký „Jindra s rybou na profilovce“ napíše něco ošklivého, můj táta mu vtipně odpoví. Vždycky mi říkává: „Buď je pošli do háje, nebo se nezajímej.“

Doporučeno
VIDEO: Na krajně pravicový protest v Londýně přišlo více než 100 tisíc lidí. Zasahovat musela policie VIDEO: Na krajně pravicový protest v Londýně přišlo více než 100 tisíc lidí. Zasahovat musela policie 14. září 2025 v 10:54

V komentářích se často objevují narážky na film Bez dcerky neodejdu a varování před násilím. Jak na tohle reaguješ?

Často mi lidé píšou: „Viděla jsi film Bez dcerky neodejdu?“ Kdybych se měla bát všeho, co bylo natočeno podle skutečné události, neudělám v životě nic. Píšou mi: „Počkej, až tě začne bít a nepustí tě ven.“ Ale já znám nespočet příběhů z Česka, kde je žena doma jako služka, a když neuvaří včas, dostane „přes tlamu“. A ten chlap jde pak večer na dvě piva a vrátí se ve dvě ráno. A taky nikdo neříká: „Ty jsi s Čechem? Tak to si dávej bacha.“ Přijde mi to často až jako rasismus. Že jen proto, že je to snědší člověk, je to automaticky bráno jako něco špatného.

Bez dcerky neodejdu
Film podle skutečné události vypráví o Američance Betty. Její íránský manžel ji odmítá pustit zpět domů, násilím ji i s jejich malou dcerou drží v Teheránu. Z návštěvy se tak stává vězení, ze kterého se Betty snaží zoufale uniknout, aby sebe i dceru zachránila.

Proč ses rozhodla o své cestě točit na sítě?

Když jsem se začala zajímat o islám, nenašla jsem v češtině skoro nic. Když už jsem našla nějaké články, nebylo tam nic hezkého. Chtěla jsem to změnit, sdílet informace, které bych sama na začátku ocenila. Mám teď i podcast, kde vysvětluji základy islámu, třeba pět pilířů víry, jak se modlit nebo co dělat o Ramadánu. Svou tvorbu vnímám i jako osvětu.

Doporučeno
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“ Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“ 4. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
Feminismus a islám se nevylučují. Naučme se rovnost respektovat v kontextech, ve kterých se odehrává, vyzývá politoložka Hesová Feminismus a islám se nevylučují. Naučme se rovnost respektovat v kontextech, ve kterých se odehrává, vyzývá politoložka Hesová 11. května 2023 v 6:00
Doporučeno
Češi přivezli do Egypta 20 plechovek piva. Na letišti jim „vybuchly“ v kufru Češi přivezli do Egypta 20 plechovek piva. Na letišti jim „vybuchly“ v kufru 24. července 2025 v 16:43
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentář
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ROZHOVORY ČEŠI V ZAHRANIČÍ DOMÁCÍ ZAHRANIČNÍ
Doporučujeme
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
včera v 10:00
1
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Lifestyle news
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
před 21 minutami
Obama se vyjádřil k rasistickému AI videu, které zveřejnil Trump. Apeluje na slušnost
dnes v 07:37
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
včera v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
včera v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
včera v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
před 2 dny
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
před 2 dny
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 dny
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
před 2 dny
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
před 2 dny
Zpravodajství
Petr Macinka Předpověď počasí Politika Spojené státy americké (USA)
Více
PŘEDPOVĚĎ: Meteorologové změnili varování: sněžit bude až do středy
před hodinou
Evropská země zavádí povinnou vojenskou službu, výcvik začne letos
před 3 hodinami
FOTO: Lidé po celém Česku vyšli do ulic podpořit prezidenta. Podívej se na fotky z měst
včera v 20:07

Více z tématu Rozhovory

Všechno
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
6. 2. 2026 18:00
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
První vítězové letošního Bachelora: Jak se daří Pavlínce a Martinovi v reálném životě?
23. 1. 2026 18:00
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
9. 2. 2026 7:00
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno
refresher+
Mišo pracuje jako řidič rolby na Slovensku: Ze zimních přesčasů mám v létě tři měsíce volno
22. 1. 2026 13:00
Více z tématu Sport Všechno
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
FOTO: „Úspěch má dnes úplně jiný význam.“ Lindsey Vonn sdílela první fotografie z nemocnice
před 4 dny
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
včera v 08:57
Více z tématu Zdraví Všechno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
včera v 17:00
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
před 2 dny
Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
12. 2. 2026 8:03
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
Co všechno víme o novém iPhonu 18 Pro, Max a iPhonu Fold: Přinese Apple letos revoluční novinky?
před 3 dny
PlayStation odhalil nadupaný line-up. Nový God of War si zahraješ už nyní, blíží se i John Wick
před 3 dny
Jezdíš? Zaplať! Automobilky čím dál víc zavádějí kontroverzní předplatné, budeš brzy platit i za vyhřívání?
5. 2. 2026 10:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Filmy a Seriály
před 21 minutami
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
před 21 minutami
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
dnes v 07:00
1
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
včera v 17:00
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
včera v 11:03
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
včera v 10:00
1
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
včera v 08:57
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
dnes v 07:00
1
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
včera v 17:00
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 dny
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
refresher+
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
včera v 10:00
1
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 dny
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
Francouzský krasobruslařský pár vyhrál zlato na olympiádě. Jejich soukromí je plné kontroverzí
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
včera v 08:57
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
9. 2. 2026 13:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
před 2 dny
Domů
Sdílet
Diskuse