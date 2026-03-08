Hlavní témata
dnes 8. března 2026 v 10:30
Čas čtení 0:10

KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí

KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
Lucie Novotná
Lucie Novotná
Mezinárodní den žen se slaví 8. března, a to již od roku 1975, kdy ho OSN oficiálně uznala jako den mezinárodní solidarity žen v úsilí za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.

Svátek nám každoročně připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost už historicky ušel velký kus cesty, ale stále má ještě kus před sebou, na některých místech na světě více než na jiných. V České republice je MDŽ významným dnem od roku 2004.

Kvíz
Otestuj své znalosti o právech žen, v historii i současnosti
1 13
Saúdská Arábie bývala dlouho jedinou zemí na světě, která ženám zakazovala řídit motorová vozidla. Kdy jim řízení konečně povolila?
2001
2018
Ještě řídit nemohou, královský zákon má vejít v platnost v roce 2030.
V jaké zemi jako první na světě ženy získaly volební právo?
Zdroj: Unsplash / Library of Congress / volně k užití
2 13
V jaké zemi jako první na světě ženy získaly volební právo?
Nový Zéland
USA
Velká Británie
3 13
A v jakém roce volební právo obdržely?
1866
1893
1918
4 13
Která země jako první v Evropě zavedla volební právo žen?
Slovinsko
Velká Británie
Finsko
5 13
Odkdy mají ženy u nás volební právo?
1914
1920
1945
6 13
Která mezinárodní dohoda je zaměřená na prevenci a potírání násilí vůči ženám v Evropě?
Ženevská úmluva
Lisabonská smlouva
Istanbulská úmluva
7 13
Která země má aktuálně nejvyšší podíl žen v parlamentu?
Austrálie
Kuba
Rwanda
Která země jako první na světě zavedla placenou mateřskou dovolenou?
Zdroj: Unsplash / Arno Senoner / volně k užití
8 13
Která země jako první na světě zavedla placenou mateřskou dovolenou?
Švédsko
Německo
Československo
9 13
Kdo byla žena, která jako první získala Nobelovu cenu?
Gertrude Belle Elion
Matka Tereza
Marie Curie
10 13
Jaká žena se stala první premiérkou v historii?
Margaret Thatcher (Velká Británie)
Sirimavo Bandaranaike (Srí Lanka)
Indira Gándhí (Indie)
11 13
V této zemi dostaly ženy právo volit, toto právo jim však bylo později opět odebráno, režim je prakticky vymazal z veřejného života a odebral i přístup ke vzdělání. Musí chodit celé zahalené a podle nových pravidel na veřejnosti nesmí být slyšet ani jejich hlas. O které zemi je řeč?
Írán
Afghánistán
Severní Korea
Jaká evropská země zavedla volební právo žen jako poslední?
Zdroj: Unsplash / Giacomo Ferroni / volně k užití
12 13
Jaká evropská země zavedla volební právo žen jako poslední?
Lichtenštejnsko
Andorra
Švýcarsko
13 13
Co je v současnosti podle statistik největší výzvou v rovnosti žen a mužů?
Přístup ke vzdělání
Politické zastoupení
Pay gap, tedy mzdové rozdíly
Vyhodnotit kvíz
