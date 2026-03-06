Agentura Ipsos přinesla novou globální studii, ve které třetina mužů pod 30 uvádí, že žena by měla vždy poslouchat svého manžela a že on by měl mít poslední slovo při důležitých rozhodnutích. Téměř 60 % si zároveň myslí, že jsou muži dnes diskriminováni.
Ve studii odpovídalo 23 000 lidí napříč generacemi z různých zemí ohledně názorů na rovnost pohlaví. Z ní jasně vyplývá, že generace Z je v otázkách rovnosti nejkonzervativnější generací. Konzervativní názory v některých otázkách uváděli dokonce dvakrát častěji než baby boomers.
Konzervativnější jsou, jako ve většině podobných výzkumů, muži. 31 procent z nich souhlasí s tvrzením, že žena by měla vždy poslouchat svého manžela. Gen Z ženy s tímto souhlasily jen v 18 procentech případů – i to je ale nejvíce ze všech generací. Baby boomers souhlasili dvakrát méně často, u obou pohlaví.
Přesná třetina mužů pod 30 také souhlasí s tím, že manžel by měl mít poslední slovo při velkých rozhodnutích, čtvrtina s tím, že žena by neměla být až příliš soběstačná, a pětina s tím, že „pravá žena“ by nikdy neměla iniciovat sex.
Diskriminovaní jsou dnes naopak muži
57 procent dotázaných Gen Z mužů souhlasí s tvrzením, že jsme jako společnost zašli až tak daleko v propagaci rovnosti pohlaví, že nyní diskriminujeme muže.
Konzervativní názory projevuje Gen Z také v ohledu genderových rolí – tedy představ o tom, jak má vypadat „správný“ muž a „správná“ žena. Nejvíc ze všech generací si myslí, že muži by se měli snažit vypadat drsně (43 procent), a že muži, kteří pečují například o své děti, jsou méně mužní než ti, kteří to nedělají (21 procent).
Nejvíce rozdělená generace
Už předchozí výzkumy ukazují, že generace Z je v otázce rovnosti pohlaví nejvíce polarizovaná ze všech generací, a že názory na ni se liší mezi mladými ženami a muži čím dál tím více. Ukazuje to například loňský průzkum Ipsosu. Celkem 59 procent respondentů v něm uvádí, že vnímají napětí mezi muži a ženami.
„U generace Z se objevuje zajímavá dualita,“ říká CEO Ipsos ve Spojeném království a Irsku, Kelly Beaver. „Jsou skupinou, která nejčastěji souhlasí s tím, že ženy s úspěšnou kariérou jsou atraktivnější, ale zároveň nejčastěji souhlasí s tím, že žena by měla vždy poslouchat svého manžela a nikdy by neměla vypadat až moc nezávisle a soběstačně.“