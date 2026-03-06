Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti FURIOSA®.
dnes 6. března 2026 v 9:30
Sponzorovaný obsah

FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít

FURIOSA® říká F®CK IT očekáváním, která ženám diktují, jak mají vypadat, chovat se nebo žít
Zdroj: FURIOSA®
Česká značka šperků FURIOSA® spouští kampaň F®CK IT – otevřený manifest ženské svobody, odvahy a autenticity.

FURIOSA® se staví proti společenskému tlaku a nekonečným „měla bys“, která ženám berou sebevědomí i odvahu žít podle sebe. Tlaku, který diktuje:

  • Jak má žena vypadat.
  • Jak se má chovat.
  • Kdy má mít děti.
  • Jak má žít.
 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený FURIOSA® (@myfuriosa)

Nevyžádaná kritika je všude kolem nás

Společenská očekávání vůči ženám jsou všudypřítomná – často nevyžádaná, omezující a vyčerpávající. FURIOSA® se proti nim dlouhodobě vymezuje a nyní tento postoj otevřeně formuluje kampaní F®CK IT.

„Když se ženy odváží jít proti očekáváním společnosti a žít podle sebe, velmi často za to zaplatí – kritikou, shazováním nebo agresivními reakcemi. Vidíme to znovu a znovu u každé kampaně, ve které jasně a otevřeně komunikujeme hodnoty, za kterými značka stojí,“ říká Veronika Tázlerová, CMO FURIOSA®. „F®CK IT je náš postoj k tlaku, který ženy dlouhodobě zažívají. Nechceme jim diktovat, jak mají žít. Chceme jim připomenout, že o svém životě mohou rozhodovat samy.“

V kampani nevystupují ideály, ale ženy, pro které je FURIOSA® životním postojem. Neúčinkují v ní modelky ani idealizované archetypy, ale skutečné ženy – zaměstnankyně FURIOSA®, ambasadorky, influencerky i zákaznice značky. Ženy různého vzhledu, věku i národnosti.

„Chtěli jsme ukázat realitu toho, co znamená být FURIOSA®,“ doplňuje Tázlerová. „Proto v kampaň reprezentují ženy, které skutečně žijí. FURIOSA® není jen o produktech, které prodáváme. Je to životní styl. Postoj k sobě samé i ke světu.“

více o FURIOSA®
