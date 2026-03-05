Vyhlášený globální magazín Time Out zařadil do žebříčku stovky nejlepších světových kin i dvě česká. Najdeš je v Praze.
Kino Edison – 75. místo
„Intelektuální filmové centrum, kde kurátorova ruka neustále škubá za závěsy,“ píše magazín Time Out o Edison Filmhubu. „Díky svému vážnému českému funkcionalismu a nábytku inspirovanému Bauhausem je cílem poutníků designu i filmových fanoušků,“ a to dokonce opomněl magazín vypíchnout Zichovec na čepu.
„Tuto poctu jsme opravdu nečekali. Svou práci děláme s láskou každý den, nejlépe, jak dovedeme, už téměř sedm let,“ říkají k ocenění CEO a zakladatel distribuční společnosti FilmEurope Ivan Hronec a kreativní ředitel Film Europe Dominik Hronec. „Edison Filmhub není jen o kvalitních filmech, ale také o kultuře života, jedinečné architektuře, výběrové kávě a lidském, respektujícím přístupu ke každému, kdo k nám vstoupí. Přinášíme zážitek, pro který se k nám vracejí ti nejdůležitější – naši diváci a zákazníci.“