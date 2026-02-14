Pokud právě hledáš titul, který zhlédneš na jedno posezení, streamovací gigant má pro tebe jasnou odpověď. Na obrazovky se vrací kriminální thriller Kohrra, který si od kritiků a kritiček vysloužil vzácné 100procentní hodnocení.
Seriál v původním znění v pandžábštině (dostupný je však i s anglickým dabingem) není jen dalším kouskem v nekonečném seznamu kriminálek. U první série si vybudoval pověst „nejlepšího seriálu za dlouhou dobu“, píše Unilad.
Kohrra (V mlhách) není o laciných efektech, ale o komplexních postavách, jejichž osobní démoni jsou stejně důležití jako samotné vyšetřování. Kritici a kritičky na portálu Rotten Tomatoes se shodují na perfektním skóre a lidé na sociálních sítích vyzdvihují především scenáristickou preciznost.
Divácké ohlasy jsou jednoznačné: jde o klenot, který stojí za zhlédnutí. Zobrazení temných zákoutí společnosti, nečekané zvraty a černý humor dělají ze seriálu zážitek, který přesahuje hranice běžné detektivky.
Jaká je zápletka seriálu?
Atmosféra seriálu je Netflixem popisována jako „slow burn“, tedy pomalé, ale intenzivní budování napětí. Zatímco první série se točila kolem vyšetřování vraždy ženicha nalezeného mrtvého jen pár dní před svatbou, nová sezóna přenáší děj do města Dalerpura. Zde se otevírá nový, temný případ: vražda ženy, jejíž tělo bylo objeveno ve stodole jejího vlastního bratra. Seznam podezřelých je dlouhý a zahrnuje i nejbližší rodinu oběti.
Do centra dění se vrací oblíbený asistent podinspektora Amarpal Garundi (Barun Sobti), ale dynamika vyšetřování dostává zcela nový náboj. Jeho novou velitelskou důstojnicí se stává inspektorka Dhanwant Kaur (Mona Singh).
Právě jejich kontrastní metody jsou motorem druhé série. Zatímco Garundi je instinktivní a neformální, Kaur přináší chladnou metodičnost a pevnost. Společně musí proniknout do temného podsvětí Pandžábu, kde pravda často bolí více než lež.
Obě série jsou momentálně dostupné na Netflixu.