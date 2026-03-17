Google Maps dostávají velký upgrade. AI ti odpoví na otázky a pomůže naplánovat výlet

Google zároveň představuje i realističtější navigaci ve 3D, která má řidičům*řidičkám i cestovatelům*cestovatelkám výrazně ulehčit orientaci na cestě.
Google Maps představuje velkou aktualizaci s umělou inteligencí. Nová funkce Ask Maps ti umožní klást mapám otázky a získat personalizovaná doporučení – například, kde si můžeš nabít telefon, kam jít na večeři nebo jaká místa navštívit během tvého výletu.
AI využívá údaje o místech a reálné recenze od uživatelů, takže dokáže doporučit místa podle tvých preferencí. Zároveň ti umožní uložit si místa nebo sdílet plán s přáteli.
Google zároveň přináší i velkou změnu v navigaci s funkcí Immersive Navigation. Mapy budou zobrazovat realistické 3D prostředí s budovami, cestami, pruhy, semafory či dopravními značkami, aby se řidiči lépe orientovali.
Navigace bude zobrazovat více z trasy, upozorní na dopravní změny, alternativní trasy či parkování u cílové destinace. Jde o největší aktualizaci navigace v Google Maps za více než deset let.