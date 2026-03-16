Finsko dlouhodobě patří mezi nejšťastnější země světa.
Finsko spustilo neobvyklou kampaň. Turistická organizace Visit Finland nabízí sedmidenní výlet do finského regionu Lakeland zcela zdarma. Do programu vyberou šest dvojic turistů a turistek, kteří si během léta vyzkouší saunování u jezera, koupání ve studené vodě nebo procházky v lesích, aby se naučili „odpočívat jako Finové“. Informoval o tom portál Euronews.
- Žadatelé a žadatelky budou muset před vyplněním formuláře ChillLikeaFinn nahrát krátké video na Instagram nebo TikTok, ve kterém se představí a vysvětlí, co by pro ně znamenal letní únik do Finska v Lakelandu.
- Žádost mohou posílat pouze mezinárodní turisté a turistky. Další podmínkou je, aby alespoň jeden z dvojice měl řidičský průkaz. Přihlašování se uzavírá 29. března.
