dnes 16. března 2026 v 3:37
Čas čtení 2:54

Oscaři 2026: Překvapivá remíza i české vítězství. Nejlepším filmem roku se stala Jedna bitva za druhou

Zdroj: Netflix / Warner Bros.
Ondřej Mrázek
Ve slavném sále Dolby Theatre Hollywood v Los Angeles v Kalifornii se v noci z neděle na pondělí opět rozdávala ocenění pro nejlepší snímky a tvůrce*tvůrkyně roku. Kdo 98. ročník Oscarů ovládl?

Zatímco pořadatelé Českého lva zkusili s letošním ročníkem něco nového (a soudě dle ohlasů jim to moc nevyšlo...), Oscaři místo toho vsadili na ty největší jistoty a roztomilého Baby Yodu...jenom aby to dopadlo víceméně stejně nevelkolepě.

S moderátorem Conanem O'Brienem a jeho velmi umírněným úvodním monologem, který zahrnoval pouze jednu narážku na pedofily z Epsteinova kruhu, se celá show rozjela k jednomu z těch méně památných večerů, co tento filmový svátek pamatuje. Snad až s výjimkou parádního hudebního vystoupení k Sinners, jež možná i trumflo dnes už ikonického Ryana Goslinga a jeho I'm Just Kena taky dojemné rozlučky se zesnulým režisérem Robem Reinerem (Stand By Me, When Harry Met Sally, Few Good Men). Tyto momenty stály za vidění.

Výrazně lepší už to bylo co se týče samotných cen. Ty totiž nakonec byly rozdány poměrně férově, a to doslova, došlo totiž i na jednu velmi vzácnou oficiální remízu. Vše odstartovalo vítězství Amy Madigan za její vedlejší ženskou roli ve snímku Weapons, záhy přišla krasojízda Frankensteina napříč různými výtvarnými kategoriemi a pak už se o slovo přihlásily hlavní filmy večera v podobě One Battle After Another a Sinners. První jmenovaný aka Jedna bitva za druhou si nakonec podle očekávání odnesl i cenu pro nejlepší film roku.

Důležité je pak zmínit také cenu pro nejlepší dokumentární počin pro snímek Mr. Nobody Against Putin (Pan Nikdo proti Putinovi), za kterým stálo duo českých producentů Alžběta Karásková a Radovan Síbrt. Máme radost a posíláme obří gratulace!

Kompletní seznam všech oscarových vítězů si prohlédni níže. Loňský přehled najdeš tady.

Nejlepší film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams
One Battle After Another (2025)
Zdroj: Warner Bros.

Nejlepší herečka v hlavní roli

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Nejlepší herec v hlavní roli

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Nejlepší režie

  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Joachim Trier –  Sentimental Value
  • Ryan Coogler – Sinners

Nejlepší kamera

  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • Darius Khondji – Marty Supreme
  • Michael Bauman – One Battle After Another
  • Autumn Durald Arkapaw – Sinners
  • Adolpho Veloso – Train Dreams
Sinners (2025)
Zdroj: Warner Bros.

Nejlepší animovaný film

  • Arco
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Nejlepší krátký film

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Nejlepší cizojazyčný film

  • The Secret Agent
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Sirât
  • The Voice of Hind Rajab
Sentimental Value (2025)
Zdroj: Nordisk Film

Nejlepší celovečerní dokument

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Nejlepší krátký dokumentární film

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: „Were and Are Gone“
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another
    Weapons (2026)
    Zdroj: Warner Bros.

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

  • Stellan Skarsgard – Sentimental Value
  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Sean Penn – One Battle After Another
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Jacob Elordi – Frankenstein

Nejlepší kostýmy

  • Avatar: Fire and Ash
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Sinners

Nejlepší výprava

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Nejlepší filmová hudba

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Sinners

Nejlepší masky

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Sinners
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister
    Frankenstein
    Zdroj: Netflix

Nejlepší střih

  • Stephen Mirrione – F1
  • Ronald Bronstein and Josh Safdie – Marty Supreme
  • Andy Jurgensen – One Battle After Another
  • Olivier Bugge Coutté – Sentimental Value
  • Michael P. Shawver – Sinners

Nejlepší zvuk

  • F1
  • Frankenstein
  • One Battle After Another
  • Sinners
  • Sirât

Nejlepší vizuální efekty

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Sinners

Nejlepší obsazení

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • The Secret Agent
  • Sinners
One Battle After Another
Zdroj: Warner Bros.

Nejlepší adaptovaný scénář

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • One Battle After Another
  • Train Dreams

Nejlepší původní scénář

  • Blue Moon
  • It Was Just an Accident
  • Marty Supreme
  • Sentimental Value
  • Sinners

Nejlepší krátký animovaný film

  • The Three Sisters
  • Retirement Plan
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Butterfly

Nejlepší původní píseň

  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – KPop Demon Hunters
  • I Lied To You – Sinners
  • Sweet Dreams Of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Train Dreams
KPop Demon Hunters
Zdroj: Netflix
